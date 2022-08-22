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За сутки рашисты убили двух мирных жителей в Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Георгиевке и Константиновке", - отметил он.

Кириленко напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!", – добавляет глава ОВА.

Смотрите: Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко. ФОТОрепортаж

За сутки рашисты убили двух мирных жителей в Донецкой области, - ОВА 01

армия РФ (19892) смерть (9260) Донецкая область (10126) Кириленко Павел (640)


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Це рашисти їх звільнили по путлєровськи 😠
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22.08.2022 08:32 Ответить
 
 