За сутки рашисты убили двух мирных жителей в Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Георгиевке и Константиновке", - отметил он.

Кириленко напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!", – добавляет глава ОВА.

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