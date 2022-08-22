За сутки рашисты убили двух мирных жителей в Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия убивает гражданских! За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Георгиевке и Константиновке", - отметил он.
Кириленко напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За каждое преступление будет наказание!", – добавляет глава ОВА.
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Amber
показать весь комментарий22.08.2022 08:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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