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Оккупанты в Луганской области готовят к войне детей, на восточном фронте россияне пытаются продавить оборону ВСУ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Противник не оставляет попыток найти слабые цепи в линии обороны украинских защитников и продолжает обстрелы населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Только за минувшую ночь они совершили семь ракетных ударов, 11 раз обстреливали позиции наших военных из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пять раз пытались организовать танковые наступления.

Также в течение 21 августа отражены пять массированных атак противника, еще по шести направлениям бои продолжаются", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне продолжают прибегать к террористическим методам ведения войны, совершая удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Только за минувшие сутки авиаудары зафиксированы вблизи трех населенных пунктов на границе Луганщины и Донецкой области.

"Я неоднократно рассказывал, к каким методы прибегают оккупанты, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста. Сейчас там и работать почти некому, как вот на шахте в Довжанске, откуда мобилизовали 430 работников, а скоро дойдет до того, что женщинам не с кем будет жениться. Впрочем, детей, которые уже подросли, россияне начали готовить к войне.

Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось "торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения "Молодая гвардия" 30 детей школьного возраста.

Понимали ли они будущие последствия произошедшего? Вряд ли. Родители, вернее матери, – возможно. Но детей на мероприятие они пустили и безропотно наблюдали за абсурдом, порождающим смерть", - добавил Гайдай.

Между тем, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей от 14 до 18 лет. Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, кто вместо него пойдет на фронт?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из шахты "Довжанская-Капитальная" оккупанты отправили на фронт 430 работников, - Гайдай

Оккупанты в Луганской области готовят к войне детей, на восточном фронте россияне пытаются продавить оборону ВСУ, - Гайдай 01

Оккупанты в Луганской области готовят к войне детей, на восточном фронте россияне пытаются продавить оборону ВСУ, - Гайдай 02

Оккупанты в Луганской области готовят к войне детей, на восточном фронте россияне пытаются продавить оборону ВСУ, - Гайдай 03

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+13
Паспорта ЛНР народ отримав? Дві пенсії отримував? Комунпослуги за рахунок України?
Так тоді чого жалітися? Громадяни ЛНР зобовязані захищати свою луганду
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22.08.2022 09:37 Ответить
+9
Витратний матеріал для рашки. Україна, бачте, їм не рідна була. Тепер як лайно між двома берегами річки.
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22.08.2022 09:47 Ответить
+8
А як весело починалось.
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22.08.2022 10:09 Ответить
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Паспорта ЛНР народ отримав? Дві пенсії отримував? Комунпослуги за рахунок України?
Так тоді чого жалітися? Громадяни ЛНР зобовязані захищати свою луганду
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22.08.2022 09:37 Ответить
«Накормили, напоили, сейчас оденут и в баню повезут», - на Миколаївщині самостійно здався в полон боєць російської в/ч 42091 з місцем постійної дислокації в м. Новоросійськ, це 108 гвардійський десантно-штурмовий полк 7 гвардійської десантно-штурмової дивізії.
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22.08.2022 09:43 Ответить
Я визнаю тільки один мотив залишитися там-мати дурість. Не розумію, як можна учора бути українцем, а сьогодні уже відпраляти дітей учитися убивати українців. Може ну його тей Донбас, спалити
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22.08.2022 09:44 Ответить
Они имеют фанатическое желание жить в России.
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22.08.2022 09:54 Ответить
ну так пусть ******* отсюда
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22.08.2022 10:29 Ответить
...а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?
___________________________________________________________________________________
То чистий пісець ...!
Це вже не громадяни і не люди. Це м'ясо без права голосу та без прав взагалі.
Ці нещасні лугандонці напевно вже всі лікті собі згризли від горя та розпачу. Ага, захотіли відокремитися. У 2014 вони собі уявляли "щасливе життя" у Росії. Облави на людей у 2022 вони собі не уявляли.
Але на жаль, на жаль, вхід рубль, вихід два.
Не в Росії та не в Україні, ні там і ні там нікому не потрібні, без шахт та заводів, з зруйнованими містами та з розбитими будинками. Повернить мить назад, дайте ще один шанс зробити цього разу правильний вибір...
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22.08.2022 09:47 Ответить
Це треба повертатись років на 300 назад...
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22.08.2022 09:53 Ответить
Цим совкопітекам нічого не докажеш вони як в північній Кореї живуть в видуманим пропагондонами світі, це не лічиться нічим, сектанти такими і вмирають
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22.08.2022 10:03 Ответить
Витратний матеріал для рашки. Україна, бачте, їм не рідна була. Тепер як лайно між двома берегами річки.
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22.08.2022 09:47 Ответить
А як весело починалось.
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22.08.2022 10:09 Ответить
Орден от РПЦ в 2017 году Серега за что получил? И да, Гайдай постит картинки, рассказывает ужосы, потом за день сдает Лисичанск. Да, он глава ВОЕННО-гражданской администрации, а не просто балабол-Арестович.
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22.08.2022 10:29 Ответить
Мордорпаспора и пенсии надо отрабатывать никак иначе.
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22.08.2022 12:05 Ответить
 
 