Оккупанты в Луганской области готовят к войне детей, на восточном фронте россияне пытаются продавить оборону ВСУ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Противник не оставляет попыток найти слабые цепи в линии обороны украинских защитников и продолжает обстрелы населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Только за минувшую ночь они совершили семь ракетных ударов, 11 раз обстреливали позиции наших военных из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пять раз пытались организовать танковые наступления.

Также в течение 21 августа отражены пять массированных атак противника, еще по шести направлениям бои продолжаются", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне продолжают прибегать к террористическим методам ведения войны, совершая удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Только за минувшие сутки авиаудары зафиксированы вблизи трех населенных пунктов на границе Луганщины и Донецкой области.

"Я неоднократно рассказывал, к каким методы прибегают оккупанты, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста. Сейчас там и работать почти некому, как вот на шахте в Довжанске, откуда мобилизовали 430 работников, а скоро дойдет до того, что женщинам не с кем будет жениться. Впрочем, детей, которые уже подросли, россияне начали готовить к войне.

Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось "торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения "Молодая гвардия" 30 детей школьного возраста.

Понимали ли они будущие последствия произошедшего? Вряд ли. Родители, вернее матери, – возможно. Но детей на мероприятие они пустили и безропотно наблюдали за абсурдом, порождающим смерть", - добавил Гайдай.

Между тем, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей от 14 до 18 лет. Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, кто вместо него пойдет на фронт?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из шахты "Довжанская-Капитальная" оккупанты отправили на фронт 430 работников, - Гайдай









