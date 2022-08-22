За прошедшие сутки оккупанты нанесли 15 ударов по жилому сектору Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Донетчины задокументировали 15 российских ударов по жилому сектору.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов. оккупанты разрушили дома, две школы, мельницу, газопровод. Есть погибшие и раненые гражданские жители.

"Пострадали города Авдеевка, Торецк, Константиновка, Часов Яр, пгт Цукурино, Северное, села Рай-Александровка, Константиновка, Марково, Пришиб. Российские войска ударили по мирному населению по авиации, ракетным комплексам "Искандер-К", ЗРК "С3 "Реактивных систем залпового огня "Смерч", "Град", артиллерии", - говорится в сообщении.

Рашисты уничтожили и повредили 31 гражданский объект, среди них - 23 жилых дома.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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