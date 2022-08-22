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Новости Фото Война
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Передавали оккупантам места расположения HIMARS в Донецкой области: Задержаны двое мужчин. ФОТОрепортаж

Двум жителям Донбасса сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, по данным следствия, мужчины передавали представителям так называемого силового крыла "ДНР" данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня "Himars" и другой техники на территории области.

Кроме того, они сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой военные РФ нанесли ракетный удар. Сейчас в городе отсутствуют поставки воды.

Двум мужчинам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Также смотрите: "Вот все, что осталось": база российских оккупантов в Новой Каховке после попадания HIMARS. ВИДЕО

Передавали оккупантам места расположения HIMARS в Донецкой области: Задержаны двое мужчин 01
Передавали оккупантам места расположения HIMARS в Донецкой области: Задержаны двое мужчин 02
Передавали оккупантам места расположения HIMARS в Донецкой области: Задержаны двое мужчин 03

Донецкая область (10126) коллаборационизм (891) Офис Генпрокурора (2518) HIMARS (290)


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Топ комментарии
+85
це не колаборація це зрада з тяжкими наслідками
водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару
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22.08.2022 10:07 Ответить
+54
Пожизненное за такое с конфискацией имущества надо.
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22.08.2022 10:08 Ответить
+54
ТОЛЬКО РАССТРЕЛЫ смогут частично сразу акцентирую внимание.... частично!!!! снизить количество предателей...
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22.08.2022 10:21 Ответить
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це не колаборація це зрада з тяжкими наслідками
водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару
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22.08.2022 10:07 Ответить
Так там же ж тепер не тільки Селидове без води! Там кілька районів залишилися без води! Біля 300 тис. мешканців! Знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. Кацапи постійно розбивають лінію електромереж. Просто ця мерзота, мабуть, проживає у Селидовому.
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22.08.2022 14:09 Ответить
Пожизненное за такое с конфискацией имущества надо.
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22.08.2022 10:08 Ответить
ТОЛЬКО РАССТРЕЛЫ смогут частично сразу акцентирую внимание.... частично!!!! снизить количество предателей...
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22.08.2022 10:21 Ответить
"ТОЛЬКО РАССТРЕЛЫ" (С) Тю на вас... к чему призываете придурки! Результат - будут расстреляны кто угодно кроме агентов. Не верите? Ну тогда автомат вам в руки и и пол литра в глотку. Идите, стреляйте...
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22.08.2022 12:02 Ответить
Ще б печінку їм би пролікували....
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22.08.2022 10:08 Ответить
Може краще трансплантація.
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22.08.2022 14:08 Ответить
повідомлено про підозру...то їх навіть не заарештували?
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22.08.2022 10:08 Ответить
Заарештовує суд, поки що, затримали.
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22.08.2022 10:17 Ответить
А ватная судья или отпустит или даст домашний арест,
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22.08.2022 11:11 Ответить
Дві кончені чмоні. Віддайте їх тим, хто через них без води лишився.
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22.08.2022 10:09 Ответить
ті що без води такі ж самі. Звідкіля з'явились ці ублюдки?
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22.08.2022 10:25 Ответить
На фото типовi задроти- безпiлотники...
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22.08.2022 10:25 Ответить
Хотя бы одного росстреляли,что бы другие боялись. Эти твари за гроши продают жизни наших солдат
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22.08.2022 10:09 Ответить
Зачем их задерживать? Если это не постановочное шоу в стиле СБУ и не ряженные актеры, лучше сразу "к стенке"...
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22.08.2022 10:10 Ответить
З тебе сталінізм, мабуть, ніколи не вийде? Може й тебе, не розібравшись, одразу "к стенке"?
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22.08.2022 10:20 Ответить
а ты дурило хочеш содержать этот биомусор за свои налоги ? или ты думаеш что если их гладить по голове и юить по попке - они будут бояться властей ?
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22.08.2022 10:22 Ответить
В умовах воєнного стану - відразу. Все інше - від лукавого
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22.08.2022 10:48 Ответить
Не юродствуй. І в даному випадку запхай свій гуманізм і демократію в одне місце
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22.08.2022 11:04 Ответить
я об этом же все время говорю - "при задержании оказал сопротивление/застрелился из незаконно приобритенного автомата/фзорвал себя гранатой" - когда это будет постоянно, ватники подумают миллион раз перед тем как сливать инфу. все неофициально будут знать что живыми не берут.
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22.08.2022 10:21 Ответить
А если тебя расстреляют при задержании? Ну вот произойдёт такая "чудовищная ошибка"?
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22.08.2022 11:41 Ответить
а меня задерживать не за что. а тебя ?
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22.08.2022 14:35 Ответить
или ты думаеш что спецназ просто так вламывается ко всем вподряд, типа им делать нехер ?
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22.08.2022 14:36 Ответить
Отправить их химарсами бомбить Антоновский мост. С виду - пока еще не очень жирные, небось не шибко заработали на этом трудном деле. Вместо снарядов сойдут...
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22.08.2022 10:11 Ответить
Якісь блд два *******.
Тільку чому не ч.2 ст. 111 КК України? Зовсім подуріли, ще поцьомкайте!!
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22.08.2022 10:11 Ответить
Чому?,чому!? Зе-виборці! Своїх не кидаємо...
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22.08.2022 10:13 Ответить
А цей чмоня пише:" ВА Зелинский будет од трибуналом.."
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22.08.2022 10:29 Ответить
Самий найгуманніший суд дуже "жорстко" присудить чим агентам оркостану прочитати пару віршів з "Кобзаря" або вивчити гімн України. Хай знають!
В той же час цей самий суд за підпал дверей суду виніс зловмиснику 5 років позбавлення волі. Ось така муйня, хлоп'ята
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22.08.2022 10:14 Ответить
************-портнов-рєхвармірований (а ви тільки на їх з/п погляньте) суд...
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22.08.2022 10:50 Ответить
В етой стране что то изменится когда таких тварей будут показывать дохлыми лежащими в луже своей крови а не фотографироваться с ними держа руки в карманах. даже на фото видно что сепарская мразота улыбается чуствуя безнаказанность вместо того чтобы срать под себя
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22.08.2022 10:15 Ответить
Это "донбасситы",их там большинство и они-неизлечимы.
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22.08.2022 10:18 Ответить
Таких" донбасситов" хватает и в Киеве.Область здесь не при чем.
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22.08.2022 12:34 Ответить
два ссыкуна... яйца обоим отбить... а украинские дерьмократы кричат - побольше мест в ВУЗах для деток с оккупированных территорий... они уроды и предатели, место их только в резервации для умалишенных... это так, очень по-людски... а по большому счету - не место этим уродам в жизни...
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22.08.2022 10:15 Ответить
Дайте книжку почитати і відпустіть.
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22.08.2022 10:16 Ответить
На суд Линча их,народ вынесет справедливое решение.
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22.08.2022 10:17 Ответить
Таких треба "пускати в расход", то інші сто разів подумають
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22.08.2022 10:17 Ответить
В умовах воєнного часу таких треба до стінки ставити. Вони гірші за ворога
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22.08.2022 10:19 Ответить
дехто продасть і себе "і маму рідну" за пару тисяч доларів (((
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22.08.2022 11:00 Ответить
виродки
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22.08.2022 10:25 Ответить
Та я вас умоляю,Хімерси стоять просто неба і усі їх фоткають....
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22.08.2022 10:26 Ответить
У HIMARS нет постоянной базы дислокации...жить очень высоко обильный и быстрый комплекс...як кажуть в Одесі... Фігаро та фігаро тут...😛💙💛💪
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22.08.2022 10:28 Ответить
На фото прямо якісь колеги на докладі у начальства!
Може єрмаки збираються зливати наш і позиції і потрібна операція прикриття
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22.08.2022 10:33 Ответить
Надо как Израиль делать. Имущество все конфисковать, а этих ********* в тюрьму и после отсидки выслать с лишением гражданства. Иначе это все не остановить, нет страха у предателей
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22.08.2022 10:33 Ответить
Я не понял. Это они что, лично с шойгу и конашенковым общаются? Ну судя по последней фотке? Серьезно?
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22.08.2022 10:33 Ответить
у одного явный сколиоз
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22.08.2022 10:34 Ответить
лишние хромосомі )
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22.08.2022 11:28 Ответить
......с...ка.. ненавижу ТАКИХ земляков... и их, таких дебилов безродных таки дохуа... мог бы написАть побольше, но - получится небольшая книжка
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22.08.2022 10:40 Ответить
кацапи , люмрени і ватники зараз розселились по усьому світові і будуть гадити така їх природа , а оскільки їх не перевиховати , то потрібно знищити , але як коли метастази пущені по всій землі
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22.08.2022 10:40 Ответить
на давайте їм води
хай мочу пьють
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22.08.2022 10:45 Ответить
Привязать к ракете и отправить их в лднр.
Мечты должны сбываться.
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22.08.2022 10:50 Ответить
вот читаю про зрадників з донецької луганської областей і думаю а чи потрібні нам такі люди ?

може їх просто потім фізично знищити всіх і забрати лише територію ? для чого нам це сміття ?
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22.08.2022 10:50 Ответить
на жаль, такі зрадники є і в інших регіонах. правильно пишуть, треба їм робити конфіскацію майна і позбавлення громадянства, а також садити в тюрму і потім на розмінування чи розбір завалів відправляти, хай працюють за баланду.
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22.08.2022 11:31 Ответить
спросить с них как с понимающих ,каждий житель донбаса знает о понятиях ..а стучать кгбстской верхушке кремля -это **** ..а **** вне закона и их должны опустить по всем зоновским законам ..прямая дорога в гарэм
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22.08.2022 10:51 Ответить
Да поотрывать им все выступающие части ...твари!!!
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22.08.2022 10:55 Ответить
Це не колаборація, це зрада. Довічне тварюці.
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22.08.2022 10:55 Ответить
Потрібно жорстке затримання на камеру людьми без опізнавальних знаків, щоб такі виродки на камеру розказали що зробили і отримали там же справедливе покарання, вони повинні боятися зраджувати, бо зараз покарання для них це просто цирк, виродки під заставу виходять і шукай вітра в полі.
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22.08.2022 10:55 Ответить
раз вони були вдвох значить це вже готове злочинне угруповання. передані данні про водогін свідчать про завершення злочину. Вангую що цим двом поцам впаяють по 15 років.
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22.08.2022 10:57 Ответить
Почему они не скончались скоропостижно на месте от Ковида?
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22.08.2022 10:57 Ответить
які мерзенні створіння..., вони гірші, ні ж ті, кому вони ці дані передавали, просто хробаки якісь..., вибачайте мені, хробаки...
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22.08.2022 10:58 Ответить
Крім того, вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. Зараз у місті відсутнє постачання води

варто їх прикувати до крану в Селідово ДО поновлення постачання води.

місцеві проконтролюють,щоб не було "добрих самаритян"...
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22.08.2022 10:59 Ответить
так не первый же ж этаж на фото - могли и бежать попытаться помочь...
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22.08.2022 11:00 Ответить
Це вилупки "руского міра",їх перевиховувати пізно,бо вони з молоком матері всмоктали ненависть до України.Що з цим лайном робити,щоб гуманно,але ефективно?
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22.08.2022 11:01 Ответить
1) позбавляти громадянства
2) відправляти на розмінування і розбір завалів, за баланду
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22.08.2022 11:35 Ответить
Я уверен, что с таким количеством биомассы и подонков-мэров на Донбассе у русских все карты и местоположения били давным давно. Тем более, что почти вся инфраструктура совковая и все проекты согласовывались в москве. Хотелось бы увидеть арестов предателей из элиты, которые и сейчас имеют власть или влияют на принятие решений.
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22.08.2022 11:02 Ответить
Навіщо такі сложності такі виродки повинні умирати при затримані ато ще дадуть 5 років і все, каци наших би в такому випадку на шматки порвали
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22.08.2022 11:15 Ответить
А ми тут : " орки наших громадян призивають" , гонять на убій. А вони то вон що, тупа каста "донбасіто". Якщо вони передають координати щоб лупили по їхньому дому же і по армії яка їх захищає,то кому потрібні такі громадяни? І шкодуй їх потім,коли прилетить щосі від орків і уб"є їх, самі орків коректують і самі мішенями стають.
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22.08.2022 11:18 Ответить
Це все робиться, бо зрадники знають, що залишаться безкарні. Всі знають про ватних судей, які випускають без покарання.
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22.08.2022 11:23 Ответить
По закону воєнного часу-растрел
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22.08.2022 11:24 Ответить
Как всегда, предьявить подозрение, отпустить под залог.
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22.08.2022 11:34 Ответить
повісити а потім розтріляти або навпаки
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22.08.2022 11:40 Ответить
Вы этих пидоров еще в угол поставте,фоткаетесь как на выпускном.
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22.08.2022 11:43 Ответить
Два задрота! Зачем они на этой земле? Лоб зеленкой и выпустить в город...
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22.08.2022 11:44 Ответить
HIMARS можно было и маскировать до неузнаваемости.
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22.08.2022 11:52 Ответить
ну реально, у військовий час таких можна тільки на органи пускати
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22.08.2022 11:54 Ответить
ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО КАРАТЬ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО И БЫСТРО. НЕОБХОДИМО СРАЗУ ЖЕ ПРОВОДИТЬ ОТКРЫТЫЕ СУДЫ И ВСЕ ПРЕДАВАТЬ ГЛАСНОСТИ. ВОЗМОЖНО ЭТО УМЕНЬШИТ ПЫЛ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕННИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ НАЖИВЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.08.2022 11:57 Ответить
НА ПАЛЮ!!!
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22.08.2022 11:59 Ответить
гільзу від хімарса в дупу .одну на двох!
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22.08.2022 11:59 Ответить
Як що зараз в Україні воєнний стан то до таких п!здюків потрібно застосовувати міри згідно того стану.......
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22.08.2022 12:02 Ответить
Двум мужчинам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Идиотизм продолжается.
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22.08.2022 12:08 Ответить
"Єто же наші льюді..."гібриди кончені...
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22.08.2022 12:21 Ответить
Прив'язати до снаряду хаймерса та відправити в руццкій мір...
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22.08.2022 12:23 Ответить
Хтось може відповісти,що таке "оголошена підозра"? Це щось страшне,від чого всі злочинці всираються і накладають на себе руки?
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22.08.2022 13:33 Ответить
Какое убогое жилище у любителей руцкага мира.
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22.08.2022 15:00 Ответить
Що за педіки
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22.08.2022 15:45 Ответить
 
 