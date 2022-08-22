Передавали оккупантам места расположения HIMARS в Донецкой области: Задержаны двое мужчин. ФОТОрепортаж

Двум жителям Донбасса сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, по данным следствия, мужчины передавали представителям так называемого силового крыла "ДНР" данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня "Himars" и другой техники на территории области.

Кроме того, они сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой военные РФ нанесли ракетный удар. Сейчас в городе отсутствуют поставки воды.

Двум мужчинам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

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