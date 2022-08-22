Передавали оккупантам места расположения HIMARS в Донецкой области: Задержаны двое мужчин. ФОТОрепортаж
Двум жителям Донбасса сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, по данным следствия, мужчины передавали представителям так называемого силового крыла "ДНР" данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня "Himars" и другой техники на территории области.
Кроме того, они сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой военные РФ нанесли ракетный удар. Сейчас в городе отсутствуют поставки воды.
Двум мужчинам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Топ комментарии
+85 Kolja Stambulskij
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+54 Игорь Бобровничий
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+54 VOLVO XC 70
показать весь комментарий22.08.2022 10:21 Ответить Ссылка
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водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару
Тільку чому не ч.2 ст. 111 КК України? Зовсім подуріли, ще поцьомкайте!!
В той же час цей самий суд за підпал дверей суду виніс зловмиснику 5 років позбавлення волі. Ось така муйня, хлоп'ята
Може єрмаки збираються зливати наш і позиції і потрібна операція прикриття
хай мочу пьють
Мечты должны сбываться.
може їх просто потім фізично знищити всіх і забрати лише територію ? для чого нам це сміття ?
варто їх прикувати до крану в Селідово ДО поновлення постачання води.
місцеві проконтролюють,щоб не було "добрих самаритян"...
2) відправляти на розмінування і розбір завалів, за баланду