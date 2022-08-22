Медицина в оккупированном Мариуполе не выходит из коллапса, очереди к врачам - на месяцы, - Андрющенко. ФОТО

У жителей оккупированного Мариуполя нет доступа к нормальной медицине.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все попытки, состояние медицинской системы не выходит из коллапса. Мариупольцы с шести утра выискиваются в огромные очереди на получение талончика в очередь к врачу. Очереди к терапевтам на неделе вперед. Очереди к узкоспециальным врачам - на месяцы. Ургентная медицина де-факто ликвидирована как класс", - говорится в сообщении.

Также, по словам советника мэра, гуманитарная помощь фактически ликвидирована.

"Начиная с сегодняшнего дня исключительно люди в возрасте от 65 лет, лежачие инвалиды и дети до 3 лет. Все остальные - на галеры. Интересно, что целый день представители гум штабов единой россии по мариупольским чатам сменили риторику с успокаивающей на агрессивную. Причина такого сокращения заключается, по их утверждениям в том, что теперь гуманитарка исключительно этно-русским по рождению. А таковыми они считают стариков и детей. Все остальные - украинцы.

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