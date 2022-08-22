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Последствия обстрелов Харьковщины российскими оккупантами: Ранения получили 3 человека. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска били по Харькову и области из РСЗО, артиллерии и ЗРК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Так, 21 августа около 21 часа оккупанты обстреляли Киевский район г. Харькова, повреждены дома частного жилого сектора. 35-летний мужчина и женщина 63 лет получили ранения. Предварительно обстрел производился с РСЗО.

Около 3 часов ночи рашисты нанесли ракетный удар по Киевскому району г. Харькова. Повреждено двухэтажное здание. Предварительно были выпущены две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Российская армия не перестает вести обстрелы Харьковской области. Около 5 часов утра вражеская армия из артиллерии обстреляла пгт Золочев Богодуховского района, травмирована 83-летняя женщина. В Чугуевском районе в результате попадания снаряда загорелось поле с пшеницей площадью 500 кв. м.

Читайте: Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Враг пытался наступать на двух направлениях, но понес потери, - Синегубов

Последствия обстрелов Харьковщины российскими оккупантами: Ранения получили 3 человека 01
Последствия обстрелов Харьковщины российскими оккупантами: Ранения получили 3 человека 02
Последствия обстрелов Харьковщины российскими оккупантами: Ранения получили 3 человека 03
Последствия обстрелов Харьковщины российскими оккупантами: Ранения получили 3 человека 04
Последствия обстрелов Харьковщины российскими оккупантами: Ранения получили 3 человека 05
Последствия обстрелов Харьковщины российскими оккупантами: Ранения получили 3 человека 06
Последствия обстрелов Харьковщины российскими оккупантами: Ранения получили 3 человека 07

обстрел (28218) прокуратура (5040) Харьков (7621) Харьковщина (5577)


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