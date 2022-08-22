Оккупанты утром нанесли удар по Краматорску, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты сегодня утром нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Краматорска Александра Гончаренко.

"Очередной утренний удар по Краматорску. Снова по хозяйственной промышленности. По предварительной информации, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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