Оккупанты утром нанесли удар по Краматорску, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты сегодня утром нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Краматорска Александра Гончаренко.
"Очередной утренний удар по Краматорску. Снова по хозяйственной промышленности. По предварительной информации, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
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Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий22.08.2022 11:29 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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показать весь комментарий22.08.2022 11:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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