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Оккупанты утром нанесли удар по Краматорску, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты сегодня утром нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Краматорска Александра Гончаренко.

"Очередной утренний удар по Краматорску. Снова по хозяйственной промышленности. По предварительной информации, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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Оккупанты утром нанесли удар по Краматорску, - мэр Гончаренко 01
Оккупанты утром нанесли удар по Краматорску, - мэр Гончаренко 02
Оккупанты утром нанесли удар по Краматорску, - мэр Гончаренко 03
Оккупанты утром нанесли удар по Краматорску, - мэр Гончаренко 04

армия РФ (19892) Краматорськ (2333) обстрел (28218) Донецкая область (10126)


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