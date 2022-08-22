СБУ предотвратила нелегальный сбыт оружия и боевых гранат в прифронтовых районах Николаевщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины нейтрализовала криминальную группировку, занимавшуюся незаконным сбытом боевых средств поражения. Задержаны два организатора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечалось, они пытались продать автомат АК-74 с боеприпасами за 40 тыс. грн. А среди изъятого у злоумышленников – снайперская винтовка с устройствами для бесшумной стрельбы, осколочные гранаты и автоматы Калашникова, в том числе производства РФ.

"Установлено, что в состав банды входило несколько жителей Вознесенска. Они подыскивали клиентов через личные связи среди криминальных кругов", - информируют в СБУ.







Также сообщается, что во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили:

6 боевых гранат Ф-1 и РГД,

5 автоматов АК-74 и снайперскую винтовку с устройствами для бесшумной стрельбы,

14 пистолетов и револьвер,

дымовые шашки и электродетонатор,

более 4 тыс. патронов к стрелковому оружию разного калибра.

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По материалам Службы безопасности, задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению источников поступления оружия и привлечению к ответственности всех участников преступной деятельности.