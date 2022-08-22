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СБУ предотвратила нелегальный сбыт оружия и боевых гранат в прифронтовых районах Николаевщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины нейтрализовала криминальную группировку, занимавшуюся незаконным сбытом боевых средств поражения. Задержаны два организатора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечалось, они пытались продать автомат АК-74 с боеприпасами за 40 тыс. грн. А среди изъятого у злоумышленников – снайперская винтовка с устройствами для бесшумной стрельбы, осколочные гранаты и автоматы Калашникова, в том числе производства РФ.

"Установлено, что в состав банды входило несколько жителей Вознесенска. Они подыскивали клиентов через личные связи среди криминальных кругов", - информируют в СБУ.

СБУ предотвратила нелегальный сбыт оружия и боевых гранат в прифронтовых районах Николаевщины, - СБУ 01
СБУ предотвратила нелегальный сбыт оружия и боевых гранат в прифронтовых районах Николаевщины, - СБУ 02
СБУ предотвратила нелегальный сбыт оружия и боевых гранат в прифронтовых районах Николаевщины, - СБУ 03

Также сообщается, что во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили:

6 боевых гранат Ф-1 и РГД,

5 автоматов АК-74 и снайперскую винтовку с устройствами для бесшумной стрельбы,

14 пистолетов и револьвер,

дымовые шашки и электродетонатор,

более 4 тыс. патронов к стрелковому оружию разного калибра.

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По материалам Службы безопасности, задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению источников поступления оружия и привлечению к ответственности всех участников преступной деятельности.

взрывчатка (849) Николаевская область (2152) оружие (10287) СБУ (20124) торговля (968)


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Боронь Боже ще шмарклю підстрелять, а війна-то *****.
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22.08.2022 12:35 Ответить
Така важлива служба, а займається відосиками. І не відчуває, що то є ганьба.
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22.08.2022 18:09 Ответить
Можливо волонтерів пресують. за вказівкою Безмозглої(?) Легенду про 40000 грн. і баран придумає.
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22.08.2022 12:37 Ответить
Волонтери? Торгують зброєю?! Або навіть зберігають вдома = не використовується там де треба.
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22.08.2022 12:44 Ответить
у сбу немає інших справ ніж розброювати населення під час війни....
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22.08.2022 12:49 Ответить
Пістолети, схоже-шумові перероблені під травмати.
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22.08.2022 13:06 Ответить
Херсон ця служба Зеленського-Бакланова здала, а тепер не знає чим зайнятися! Розігнати треба всю ту шарагу, що жирує за народні гроші, і набрати нову, котра б була тільки з патріотів та професіоналів!...
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22.08.2022 13:39 Ответить
СБУ поки у нас шмаркля завжди буде подигрувати ворогу.
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22.08.2022 14:03 Ответить
 
 