Россияне обстреляли шесть населенных пунктов в Запорожской области, полиция фиксирует последствия. ФОТО
В Запорожской области войска Российской Федерации обстреляли 6 населённых пунктов, полицейские фиксируют последствия преступлений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальная полиция сообщает в телеграм-канале.
Среди пострадавших населенных пунктов – Гуляйполе и Орехов, села Преображенка, Малая Токмачка, Омельник и Таврическое Пологовского и Запорожского районов.
Оккупанты разрушили помещение спортивного комплекса в городе Гуляйполе. Агрессоры попали в коммунальное учреждение в селе Таврическом Запорожского района, которое предназначено для реабилитации лиц с инвалидностью.
В Орехове под ракетный обстрел попала продовольственная площадка, в результате чего повреждены десять киосков и территория торгового комплекса. Также в течение двух дней оккупанты били по местному общеобразовательному учреждению.
В результате обстрела села Преображенка Пологовского района ракетами повреждены две улицы и шесть домов.
Жители Малой Токмачки также сообщили о разрушении их домов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль