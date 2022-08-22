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Россияне обстреляли шесть населенных пунктов в Запорожской области, полиция фиксирует последствия. ФОТО

В Запорожской области войска Российской Федерации обстреляли 6 населённых пунктов, полицейские фиксируют последствия преступлений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальная полиция сообщает в телеграм-канале.

Среди пострадавших населенных пунктов – Гуляйполе и Орехов, села Преображенка, Малая Токмачка, Омельник и Таврическое Пологовского и Запорожского районов.

Оккупанты разрушили помещение спортивного комплекса в городе Гуляйполе. Агрессоры попали в коммунальное учреждение в селе Таврическом Запорожского района, которое предназначено для реабилитации лиц с инвалидностью.

В Орехове под ракетный обстрел попала продовольственная площадка, в результате чего повреждены десять киосков и территория торгового комплекса. Также в течение двух дней оккупанты били по местному общеобразовательному учреждению.

В результате обстрела села Преображенка Пологовского района ракетами повреждены две улицы и шесть домов.

Жители Малой Токмачки также сообщили о разрушении их домов.

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Россияне обстреляли шесть населенных пунктов в Запорожской области, полиция фиксирует последствия 01

Россияне обстреляли шесть населенных пунктов в Запорожской области, полиция фиксирует последствия 02

обстрел (28218) Нацполиция (16607) Запорожская область (3251)


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Короче розклад такий, зносять моє Гуляйполе,з лиця землі,і потім копають кар'єр,бо людей нема, нема кому робити спротив,це клан дніпропетровських проти скажем так образно тамбовських, донецьких подвинули,залишились ці жиди з Дніпра,а людей в топку війни,їбані жиди
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22.08.2022 16:02 Ответить
 
 