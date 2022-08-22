На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Необходима помощь в сборе средств на нужды защитников Украины на Донецком направлении.
Об этом в фейсбуке сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"На фронт очень нужны тепловизоры (57 тыс. и 82 тыс.), зарядные станции (39 900 грн.), планшеты (8 тыс.) и дроны, Мавик (3-92 тыс.). На Донецком направлении продолжаются адские бои, есть срочные нужды для спецподразделения и танкистов. Прошу помочь!! Завтра нужно выкупить. Отчет через неделю, как всегда в воскресенье", - отмечает она.
Ниже перечень того, в чем нуждаются защитники Украины:
Носилки - 9 400 грн.
Покрышки – 9 230 грн.
Квадрокоптер Мавик 3 – 92700 грн.
Два тепловизора – 10 4377 грн.
Два планшета – 16 тыс.
Горючее – 24 тыс.
Футболки, шорты, кроссовки в госпиталь-14148 и 4150 грн.
Лекарства – 3 тыс.
Еще один тепловизор – 56 980 грн.
"Я очень благодарю каждого человека за помощь, репост и поддержку. Спасибо за каждую копейку!", - замечает Юсупова.
Также она оставляет реквизиты для желающих перечислить средства:
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
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Не даром, когда Спартц потребовала отчёт, дерьмак включил дурака и заговорил...про контроль над вооружениями.
Типа ,бабло за кадром - чего там контролировать!
И исчезает...