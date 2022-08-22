На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Необходима помощь в сборе средств на нужды защитников Украины на Донецком направлении.

Об этом в фейсбуке сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На фронт очень нужны тепловизоры (57 тыс. и 82 тыс.), зарядные станции (39 900 грн.), планшеты (8 тыс.) и дроны, Мавик (3-92 тыс.). На Донецком направлении продолжаются адские бои, есть срочные нужды для спецподразделения и танкистов. Прошу помочь!! Завтра нужно выкупить. Отчет через неделю, как всегда в воскресенье", - отмечает она.

Ниже перечень того, в чем нуждаются защитники Украины:

Носилки - 9 400 грн.

Покрышки – 9 230 грн.

Квадрокоптер Мавик 3 – 92700 грн.

Два тепловизора – 10 4377 грн.

Два планшета – 16 тыс.

Горючее – 24 тыс.

Футболки, шорты, кроссовки в госпиталь-14148 и 4150 грн.

Лекарства – 3 тыс.

Еще один тепловизор – 56 980 грн.

"Я очень благодарю каждого человека за помощь, репост и поддержку. Спасибо за каждую копейку!", - замечает Юсупова.

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Также она оставляет реквизиты для желающих перечислить средства:

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142



























