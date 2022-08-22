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Новости Фото Война
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На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Необходима помощь в сборе средств на нужды защитников Украины на Донецком направлении.

Об этом в фейсбуке сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На фронт очень нужны тепловизоры (57 тыс. и 82 тыс.), зарядные станции (39 900 грн.), планшеты (8 тыс.) и дроны, Мавик (3-92 тыс.). На Донецком направлении продолжаются адские бои, есть срочные нужды для спецподразделения и танкистов. Прошу помочь!! Завтра нужно выкупить. Отчет через неделю, как всегда в воскресенье", - отмечает она.

Ниже перечень того, в чем нуждаются защитники Украины:

Носилки - 9 400 грн.

Покрышки – 9 230 грн.

Квадрокоптер Мавик 3 – 92700 грн.

Два тепловизора – 10 4377 грн.

Два планшета – 16 тыс.

Горючее – 24 тыс.

Футболки, шорты, кроссовки в госпиталь-14148 и 4150 грн.

Лекарства – 3 тыс.

Еще один тепловизор – 56 980 грн.

"Я очень благодарю каждого человека за помощь, репост и поддержку. Спасибо за каждую копейку!", - замечает Юсупова.

Также смотрите: Около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, - Зеленский. ВИДЕО

Также она оставляет реквизиты для желающих перечислить средства:

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 01
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 02
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 03
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 04
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 05
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 06
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 07
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 08
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 09
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 10
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 11
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 12
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 13
На Донецкое направление срочно нужны тепловизоры, планшеты и дроны, - волонтер Юсупова 14

благотворительность (622) помощь (7905) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+2
Pochemy ne obrashautsya k Ermaky ?? Cherez nego i ego kompan'onov seichas proxodyat postavki zapadnoi pomoshi....., kak pishyt, absolutno vsei.
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22.08.2022 17:48 Ответить
+2
+++
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22.08.2022 20:01 Ответить
+1
А що робить міністр оборони? Відмазує зелене лайно, яке все про...ло?
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22.08.2022 19:36 Ответить
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До притули зверніться, він вам замість дронів фоточок підкине.
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22.08.2022 17:23 Ответить
Pochemy ne obrashautsya k Ermaky ?? Cherez nego i ego kompan'onov seichas proxodyat postavki zapadnoi pomoshi....., kak pishyt, absolutno vsei.
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22.08.2022 17:48 Ответить
Не через него ,а ему.
Не даром, когда Спартц потребовала отчёт, дерьмак включил дурака и заговорил...про контроль над вооружениями.
Типа ,бабло за кадром - чего там контролировать!
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22.08.2022 20:50 Ответить
Перекинув пару гривень.
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22.08.2022 18:55 Ответить
А що робить міністр оборони? Відмазує зелене лайно, яке все про...ло?
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22.08.2022 19:36 Ответить
+++
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22.08.2022 20:01 Ответить
+
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22.08.2022 20:04 Ответить
+
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22.08.2022 20:26 Ответить
Так вроде ЗЕзидент есть?Или бабло тока входит?
И исчезает...
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22.08.2022 20:46 Ответить
+
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23.08.2022 21:51 Ответить
 
 