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В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 августа, группа экологов посетила Черниговскую область, где провела обследование и фото- и видеофиксацию экологических преступлений, которые совершили российские оккупационные войска.

Зафиксированные факты и собранные материалы будут использованы в качестве доказательств подготовки иска в международный суд, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Эксперты зафиксировали факты обстрелов Черниговского водоканала, одного из строительных супермаркетов, где сгорели тысячи тонн полимерных материалов и лесов вблизи города.

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"Ежедневно российские оккупационные войска наносят непоправимый вред окружающей среде Украины и это будет иметь катастрофические последствия в будущем. Экологическое бремя войны украинский народ будет чувствовать десятилетиями. Важно доносить правду не только о том, как россияне уничтожают украинские города, убивают и издеваются над мирными жителями, обращаются с военнопленными и распространяют фейки и ложь. Сегодня Украина является эпицентром экологических преступлений в Европе и об этом нужно говорить вслух", - подчеркнули экологи.

В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 01
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 02
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 03
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 04
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 05
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 06
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 07
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 08
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 09
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 10
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 11
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 12
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 13
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 14
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 15
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В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 21
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 22
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 23
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 24
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 25
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 26
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 27
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 28
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 29
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 30
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 31
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 32
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 33
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 34
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 35
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 36
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 37
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 38
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 39
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 40
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 41
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 42
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 43
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 44
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 45
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 46
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 47
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 48
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 49
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 50
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 51
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 52
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 53
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 54
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 55
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 56
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 57
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 58
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 59
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 60
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 61
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 62
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 63
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 64
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 65
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 66
В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд 67

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

армия РФ (19892) Чернигов (900) Черниговщина (1486) экология (1611)


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як тільки чую про екологічну шкоду...яку ще й не починали зафіксовувати і занотовувати... то відразу згадую Грету Тунберг і її ємоційні виступи... де ж поділася ці борчиня??? чому її досі нема тут???
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22.08.2022 17:41 Ответить
Ей это не интересно - она против капитализма борется.
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22.08.2022 19:07 Ответить
Всю эту информацию + видео и фото фиксацию нужно будет использовать против кацапов в международных судах. Кацапы должны за все заплатить, вплоть до последнего гвоздя, причем все - по рыночным ценам.
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22.08.2022 19:13 Ответить
Вся їхня рашка разом з ними скільки не коштує.
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23.08.2022 11:17 Ответить
Яка экологія русня українців вбиває і всому світуть немає до цього діла а екологи діють
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22.08.2022 19:25 Ответить
А що там путінського льотчика аса, що збили над Черніговом тихенько рашці передали??
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22.08.2022 19:39 Ответить
а по вашому таксист з Донецька не вартий льотчика?
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23.08.2022 11:50 Ответить
так все треба фіксувати і по всім напрямкам подавати в міжнародні інстанції,

а також все додавати на відшкодування і знищення полів, лісів, фауни,

і хай москалі платять за розмінування і утилізацію їхнього металобрухту
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22.08.2022 20:58 Ответить
 
 