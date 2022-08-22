В Чернигове экологи зафиксировали преступления РФ для иска в международный суд. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 августа, группа экологов посетила Черниговскую область, где провела обследование и фото- и видеофиксацию экологических преступлений, которые совершили российские оккупационные войска.

Зафиксированные факты и собранные материалы будут использованы в качестве доказательств подготовки иска в международный суд, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Эксперты зафиксировали факты обстрелов Черниговского водоканала, одного из строительных супермаркетов, где сгорели тысячи тонн полимерных материалов и лесов вблизи города.

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"Ежедневно российские оккупационные войска наносят непоправимый вред окружающей среде Украины и это будет иметь катастрофические последствия в будущем. Экологическое бремя войны украинский народ будет чувствовать десятилетиями. Важно доносить правду не только о том, как россияне уничтожают украинские города, убивают и издеваются над мирными жителями, обращаются с военнопленными и распространяют фейки и ложь. Сегодня Украина является эпицентром экологических преступлений в Европе и об этом нужно говорить вслух", - подчеркнули экологи.







































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ