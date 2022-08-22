В центре Берлина выставили сожженный автомобиль из Бучи, на котором 4 женщины пытались спастись от оккупантов. ФОТО

На бульвар Курфюрстендамм в Берлине установили сожженный автомобиль из Бучи, в котором войска РФ расстреляли четырех пассажирок, пытающихся спастись от оккупации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Выставка называется "Testament of Bucha" ("Завещание Бучи"). Увиденное может побуждать жителей и правительство Германии больше помогать Украине, отметил посол Андрей Мельник.

"Помощи, которую мы ценим и благодарны, к сожалению, не достаточно, чтобы эту войну остановить", - считает посол, который в октябре покидает пост и возвращается в Киев.

"Эту войну можно остановить только на поле боя, только так можно заставить Путина вернуться к реальности, указать ему границы, и только тогда может появиться реальный шанс на мир", - подчеркнул Мельник и призвал предоставить Украине еще большее современное вооружение.

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