В центре Берлина выставили сожженный автомобиль из Бучи, на котором 4 женщины пытались спастись от оккупантов. ФОТО
На бульвар Курфюрстендамм в Берлине установили сожженный автомобиль из Бучи, в котором войска РФ расстреляли четырех пассажирок, пытающихся спастись от оккупации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Выставка называется "Testament of Bucha" ("Завещание Бучи"). Увиденное может побуждать жителей и правительство Германии больше помогать Украине, отметил посол Андрей Мельник.
"Помощи, которую мы ценим и благодарны, к сожалению, не достаточно, чтобы эту войну остановить", - считает посол, который в октябре покидает пост и возвращается в Киев.
"Эту войну можно остановить только на поле боя, только так можно заставить Путина вернуться к реальности, указать ему границы, и только тогда может появиться реальный шанс на мир", - подчеркнул Мельник и призвал предоставить Украине еще большее современное вооружение.
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А Зелю вашого мені не пхайте,я гидуюся пліснявою і цирк не люблю(вважаю,що то для дітей забавка,а дорослим вже й головами треба думати,а не западати на кловунів)
Все,що ви написали,вже тисячі разів писано-переписано.І що,якийсь результат отримали?Ні.
А на війні потрібна зброя вже зараз.І надання тої зброї стопорить оте міноборони Німеччини,яке ви так захищаєте.Мені плювати на Зелю,я його не обирала,але гратися зараз в демагогію,коли потрібно всілякими шляхами виривати зброю всюди,де тільки можна-це грати на полі ворога.Ми ж самі даємо козир в руки хитрозробленим "партнерам"тягнути час.
Зеля своє отимає,від розплати не втече,бо злочин страшний на його руках.Але зараз треба думати,де брати зброю,бо це життя для нас,нашої армії і країни.Хто б с казав з десяток років тому-зброя,це життя,я б не повірила,а зараз ось така правда
В Конституції немає посади канцлера Німеччини, я так розумію, що він і його обовязки записані в Конституції Німеччини і я впевнений, що там є необхадні зброя, омуніція, фінансування і навіть її надлишки не зважаючи на те, що вони заховалися під парасольку НАТО.
Наш Президент має забезпечувати державне будівництво, а не будівництво доріг, якими має займатися Укравтодор під контролем Кабінета міністрів.
Отак евакуюються ті чиї уряди заглядають в глаза кацапам...
не чувствует Она ответственности.... а может не хватило решительности...