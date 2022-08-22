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В центре Берлина выставили сожженный автомобиль из Бучи, на котором 4 женщины пытались спастись от оккупантов. ФОТО

На бульвар Курфюрстендамм в Берлине установили сожженный автомобиль из Бучи, в котором войска РФ расстреляли четырех пассажирок, пытающихся спастись от оккупации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В центре Берлина выставили сожженный автомобиль из Бучи, на котором 4 женщины пытались спастись от оккупантов 01

Выставка называется "Testament of Bucha" ("Завещание Бучи"). Увиденное может побуждать жителей и правительство Германии больше помогать Украине, отметил посол Андрей Мельник.

"Помощи, которую мы ценим и благодарны, к сожалению, не достаточно, чтобы эту войну остановить", - считает посол, который в октябре покидает пост и возвращается в Киев.

"Эту войну можно остановить только на поле боя, только так можно заставить Путина вернуться к реальности, указать ему границы, и только тогда может появиться реальный шанс на мир", - подчеркнул Мельник и призвал предоставить Украине еще большее современное вооружение.

Смотрите также: Украинцы в Берлине потребовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой. ВИДЕО

Берлин (226) Германия (7106) Буча (460)


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Топ комментарии
+33
а нічого не бажаєте сказати за бездію Зеленському і навіть більше, за його брехню громадянам, що нападу не буде і щоб всі йшли на шашлики? До чого тут міноборони Німеччини? Чи можливо в нашій Конституції з'явилася нова стаття, що Канцлер Німеччини відповідає за безпеку України і являється Верховним Головнокомандувачем?
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22.08.2022 19:57 Ответить
+30
Посадіть всередину Шольца
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22.08.2022 19:45 Ответить
+23
И підпис -
Отак евакуюються ті чиї уряди заглядають в глаза кацапам...
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22.08.2022 20:05 Ответить
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Посадіть всередину Шольца
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22.08.2022 19:45 Ответить
І перелякане міноборони Німеччини
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22.08.2022 19:53 Ответить
а нічого не бажаєте сказати за бездію Зеленському і навіть більше, за його брехню громадянам, що нападу не буде і щоб всі йшли на шашлики? До чого тут міноборони Німеччини? Чи можливо в нашій Конституції з'явилася нова стаття, що Канцлер Німеччини відповідає за безпеку України і являється Верховним Головнокомандувачем?
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22.08.2022 19:57 Ответить
то ж зрада буде одразу
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22.08.2022 20:00 Ответить
До того міноборони Німеччини,що воно виступає проти збільшення поставок зброї Україні,бо боїться путлєра.Нижче в стрічці новину почитайте.
А Зелю вашого мені не пхайте,я гидуюся пліснявою і цирк не люблю(вважаю,що то для дітей забавка,а дорослим вже й головами треба думати,а не западати на кловунів)
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22.08.2022 20:02 Ответить
Будемо і надалі струшувати повітря,задавати риторичні питання,знаючи,що відповіді не буде,або буде в стилі Люсі Аристовича-"прє...лі"?
Все,що ви написали,вже тисячі разів писано-переписано.І що,якийсь результат отримали?Ні.
А на війні потрібна зброя вже зараз.І надання тої зброї стопорить оте міноборони Німеччини,яке ви так захищаєте.Мені плювати на Зелю,я його не обирала,але гратися зараз в демагогію,коли потрібно всілякими шляхами виривати зброю всюди,де тільки можна-це грати на полі ворога.Ми ж самі даємо козир в руки хитрозробленим "партнерам"тягнути час.
Зеля своє отимає,від розплати не втече,бо злочин страшний на його руках.Але зараз треба думати,де брати зброю,бо це життя для нас,нашої армії і країни.Хто б с казав з десяток років тому-зброя,це життя,я б не повірила,а зараз ось така правда
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22.08.2022 20:23 Ответить
а надарма пані Олю вам на зелю плювати, він чи не найбільше доклався до того, що нам так повільно надавалась і з обережністю надається допомога. Як допомагати країні президент якої янелох, брехун, боягуз і фактично зрадник?
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23.08.2022 07:58 Ответить
А Вам ніхто Зелю і не пхає, просто в нашій Конституції є відповідь на ці питання, бо гідно до Конституції України до безпосередніх обов'язків президента входять: оборона та національна безпека, зовнішня політика та міжнародні відносини, реалізація гарантій щодо забезпечення прав та свобод людини, державне будівництво, нормотворча діяльність, забезпечення конституційної законності, нагородна політика.Саме президент контролює більшу частину силового блоку країни. Він, як головнокомандуючий, може назначати командування армії та голову Ради національної безпеки і оборони України.
В Конституції немає посади канцлера Німеччини, я так розумію, що він і його обовязки записані в Конституції Німеччини і я впевнений, що там є необхадні зброя, омуніція, фінансування і навіть її надлишки не зважаючи на те, що вони заховалися під парасольку НАТО.
Наш Президент має забезпечувати державне будівництво, а не будівництво доріг, якими має займатися Укравтодор під контролем Кабінета міністрів.
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22.08.2022 20:14 Ответить
Вище вам відповіла,ви там пост видалили
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22.08.2022 20:27 Ответить
а я Вам відповідаю на Ваш крайній пост. Так, все, що я написав багато раз переписано, але і те що Ви написали також багато раз переписано. Як Ви побачили, що я Німеччину геть не захищаю, а просто прошу Вас і інших зупинитися лити бруд на них, подумати, до чого Німеччина до наших про@обов? Які договори не виконала Німеччина по постачанню зброї, що ми до неї прицепилися? Немає таких договорів і не було. Я ще раз звертаю Вашу увагу,як Ви написали, що "А на війні потрібна зброя вже зараз.І надання тої зброї стопорить оте міноборони Німеччини" Ще раз звертаю Вашу увагу на неправильну думку і неправильне направлення пошуку винних. Винні наші, ті що з 2019 року все закатували в дороги. Чи в нас не було війни? Була. І не потрібно лити бруд на німців, дякуйте за те що дали, бо вони також читають (їх посольство) наше ставленняч до них, чи є бажання посваритися на користь росії? А Ви читали інформацію від конгресмена США Спартц, яка звинувачує нашу владу у зберіганні зброї, яку надає США на складах і просить звільнити одну особу, то що це?
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22.08.2022 21:10 Ответить
З вашого дозволу, я скопіюю Ваш коментар. Ні додати, ні забрати
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22.08.2022 21:47 Ответить
Ну, сказав би. То такі анатолії Г(овнюки) як ти, вже б з Канади смерділи.
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22.08.2022 22:31 Ответить
В статті мали писати - екс-посол Андрей Мельник, а не посол.
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23.08.2022 06:51 Ответить
а ***** это не обидит? они об этом не подумали? а то потом перед ним извинениями на гамно изойдут.
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22.08.2022 19:46 Ответить
Правильний переклад стенду « речовий доказ(testament) Бучі»
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22.08.2022 19:48 Ответить
А это не обижает росийских туристов???
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22.08.2022 19:55 Ответить
Был недавно в Берлине, весь Берлин в украинских флагах, а правительство Германии (((
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22.08.2022 19:55 Ответить

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22.08.2022 19:55 Ответить
дааа, сейчас эта улица наполнена машинами, праздношатающимися людьми! то что происходило на этой улице, сейчас, вспоминается как бредовый сон
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22.08.2022 20:04 Ответить
Та да, коли наші відігнали орків з Київщини, то вздовж трас на узбіччях багато таких машинок стояло. Пробиті чергами або осколками. В кожній з них тоді хтось їхав, і жінки, і діти...
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22.08.2022 20:14 Ответить
И підпис -
Отак евакуюються ті чиї уряди заглядають в глаза кацапам...
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22.08.2022 20:05 Ответить
Бабу Меркель покатать бы.....

не чувствует Она ответственности.... а может не хватило решительности...
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22.08.2022 20:40 Ответить
фото надо добавить этих женщин, еще живых, улыбающихся, которые просто хотели уехать подальше от войны..., и в этом была их вина, по мнению рашистских уродов...
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22.08.2022 21:01 Ответить
вина в самом существовании украинцев.
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23.08.2022 00:37 Ответить
Тікати з Бучі треба було ще до приходу русні. Як почались бої за Гостомельскиц аеропорт - треба було одразу давати на педаль!!!
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24.08.2022 13:08 Ответить
Нужно в европейских столицах еще галереи с фото убитых рашистами детей установить и их окровавленные игрушки туда же. Может тогда, наконец, Европа проснется.
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22.08.2022 21:13 Ответить
Дааааа... Не ті німці що в 90-х були... Як на мене то вони зкурвились.ІМХО.
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22.08.2022 22:14 Ответить
Гансы, проходя мимо, отворачивают морду в сторону, ускоряют шаг, и насвистывают типа нас не касается..
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23.08.2022 00:23 Ответить
и повесьте плакат -- вот результат предвыборных обещаний Зеленского остановить войну.
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23.08.2022 03:55 Ответить
Депутатка з Бучі Василевська Смаглюк у лютому казала таке -

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23.08.2022 23:04 Ответить
 
 