РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9575 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 753 7

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военным и семьям погибших Героев Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" капитану Андрею Шогану, а также семьям погибших украинских защитников, удостоенных звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военным и семьям погибших Героев Украины 01

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" старшему технику-инструктору вертолетной эскадрильи капитану Андрею Шогану, которому присвоено звание Героя Украины. В начале апреля он участвовал в перевозке боеприпасов, высадке разведывательной группы и эвакуации раненых из Мариуполя. Во время мероприятия и слета с площадки в городе его группу атаковали из стрелкового оружия и ЗРК "Тор", а, возвращаясь, бойцы подверглись обстрелу с корабля противника, однако задача была выполнена в полном объеме.

Зеленский также вручил ордена "Золотая Звезда" членам семей погибших украинских защитников, удостоенных этого звания посмертно.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военным и семьям погибших Героев Украины 02

Так, звание Героя Украины посмертно присвоено полковнику Сергею Котенко, который с 2015 года защищал суверенитет и территориальную целостность государства в Мариуполе, Попасной, Станице Луганской, Светлодарске. Во время обстрела близ Светлодарска вынес побратима из охваченного огнем автомобиля и спас ему жизнь. Всегда находился на передовых рубежах обороны, организовывал и лично участвовал в укреплении оборонных позиций. 24 февраля 2022 сумел вывести батальон из-под обстрелов противника и занять оборону вблизи села Васильевка Запорожской области, чем помешал продвижению оккупантов. 9 марта 2022 года во время очередного обстрела из тяжелой артиллерии Сергей Котенко получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также смотрите: Бойцы ССО взорвали мост на оккупированной части Донетчины. ВИДЕО

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военным и семьям погибших Героев Украины 03

Посмертно удостоен награды заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" старший лейтенант Виталий Грицаенко. Он был среди морских пехотинцев, которые одними из первых в конце февраля 2022 года приняли бой, когда враг пытался осуществить высадку морского десанта на побережье Азовского моря. В результате постоянных обстрелов морпехи ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить для проведения перегруппировки. Бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов", среди которых был и Виталий Грицаенко, прикрывали уход побратимов и через 48 часов героически отразили четыре попытки высадки морского десанта противника. После этого его группа неоднократно разбивала вражеские колонны и останавливала попытки прорыва нашей обороны. 19 марта военнослужащие "Азова", среди которых был и Виталий Грицаенко, совершили успешную ночную диверсионно-разведывательную операцию в тылу противника, но во время ожесточенного боя Виталий погиб.

Герой Украины (469) Зеленский Владимир (21090) награда (1822)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна Слава нашим героям
показать весь комментарий
22.08.2022 21:39 Ответить
Пане Президенте ви правильно ставите пріоритети. Ветерани у оновлений країні мають грати першу роль. З любов'ю до Батьківщини у серці, пройшовши біль та вогонь, народжується нове життя. Все буде Україна! Подяка вам він народа🇺🇦
показать весь комментарий
22.08.2022 21:49 Ответить
Ніякоі подяки саме від українців,бо Зеленський - пристосуванець.
показать весь комментарий
22.08.2022 21:57 Ответить
чучело. якби ти не розмінувало Чонгар, вони були б живі!
показать весь комментарий
22.08.2022 21:57 Ответить
В мене зірка асоцюється з комунізмом або з жидами. Невже не можна розробити власну нагороду у вигляі нашого герба - тризуба?!
показать весь комментарий
23.08.2022 01:13 Ответить
Далі роблять з війни шоу.Це що бл...ть Алея слави в Голлівуді зірки вони нагороджують?
показать весь комментарий
23.08.2022 07:41 Ответить
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим і родинам загиблих Героїв України. ФОТО Джерело:
ЦІКАВО А ДЕ ТІ ГЕРОЇ ЩО НА ВРУЧЕНІ НАГОРОД ПОРОХУ РУКИ ВІДМОВИЛИСЬ ПОТИСНУТИ,

А З Зе КЛОУНОМ ТАКЕ СЛАБО РОБИТИ
показать весь комментарий
23.08.2022 22:18 Ответить
 
 