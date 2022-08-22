Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военным и семьям погибших Героев Украины. ФОТО
Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" капитану Андрею Шогану, а также семьям погибших украинских защитников, удостоенных звания Героя Украины посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" старшему технику-инструктору вертолетной эскадрильи капитану Андрею Шогану, которому присвоено звание Героя Украины. В начале апреля он участвовал в перевозке боеприпасов, высадке разведывательной группы и эвакуации раненых из Мариуполя. Во время мероприятия и слета с площадки в городе его группу атаковали из стрелкового оружия и ЗРК "Тор", а, возвращаясь, бойцы подверглись обстрелу с корабля противника, однако задача была выполнена в полном объеме.
Зеленский также вручил ордена "Золотая Звезда" членам семей погибших украинских защитников, удостоенных этого звания посмертно.
Так, звание Героя Украины посмертно присвоено полковнику Сергею Котенко, который с 2015 года защищал суверенитет и территориальную целостность государства в Мариуполе, Попасной, Станице Луганской, Светлодарске. Во время обстрела близ Светлодарска вынес побратима из охваченного огнем автомобиля и спас ему жизнь. Всегда находился на передовых рубежах обороны, организовывал и лично участвовал в укреплении оборонных позиций. 24 февраля 2022 сумел вывести батальон из-под обстрелов противника и занять оборону вблизи села Васильевка Запорожской области, чем помешал продвижению оккупантов. 9 марта 2022 года во время очередного обстрела из тяжелой артиллерии Сергей Котенко получил ранения, несовместимые с жизнью.
Посмертно удостоен награды заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" старший лейтенант Виталий Грицаенко. Он был среди морских пехотинцев, которые одними из первых в конце февраля 2022 года приняли бой, когда враг пытался осуществить высадку морского десанта на побережье Азовского моря. В результате постоянных обстрелов морпехи ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить для проведения перегруппировки. Бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов", среди которых был и Виталий Грицаенко, прикрывали уход побратимов и через 48 часов героически отразили четыре попытки высадки морского десанта противника. После этого его группа неоднократно разбивала вражеские колонны и останавливала попытки прорыва нашей обороны. 19 марта военнослужащие "Азова", среди которых был и Виталий Грицаенко, совершили успешную ночную диверсионно-разведывательную операцию в тылу противника, но во время ожесточенного боя Виталий погиб.
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ЦІКАВО А ДЕ ТІ ГЕРОЇ ЩО НА ВРУЧЕНІ НАГОРОД ПОРОХУ РУКИ ВІДМОВИЛИСЬ ПОТИСНУТИ,
А З Зе КЛОУНОМ ТАКЕ СЛАБО РОБИТИ