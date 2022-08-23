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Российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины. Есть погибшие и раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли два района Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает голова Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"По Криворожскому ударили "Ураганами". В Зеленодольской громаде россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он в больнице. Дом семьи изуродован. Трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район. По Марганецкой громаде дважды стреляла российская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод", - говорится в сообщении.

Российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины. Есть погибшие и раненые, - Резниченко 01
Российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины. Есть погибшие и раненые, - Резниченко 02
Российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины. Есть погибшие и раненые, - Резниченко 03
Российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины. Есть погибшие и раненые, - Резниченко 04
Российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины. Есть погибшие и раненые, - Резниченко 05

Читайте также: Российские оккупанты из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, ранена женщина, - облсовет

По Красногригорьевской громаде тоже била вражеская артиллерия. Изувечены десяток домов и линия электропередач. Без света осталось до 1 000 человек.

Автор: 

обстрел (28254) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4165)


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❗Посольство США в Києві: Держдеп володіє інформацією, що росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах у найближчі дні.Будьте обережні Українці не нехтуйте повітряними тривогами.Віримо в ЗСУ!!!допомагаємо ЗСУ!!!ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ!!!!!
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23.08.2022 08:25 Ответить
Террор мирного населения в надежде морально сломить противника. Обычная тактика кацапских тварей,которая ни к чему не приведёт,кроме горы кацапских трупов.
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23.08.2022 08:31 Ответить
Мразота кацапська
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23.08.2022 08:25 Ответить
як же ми вляпались в цю війну з цим, нашим, м'яко кажучи, некомпетентним і корумпованим керівництвом країни... Я нажаль розумію що перемоги в ближчі роки нам не бачити. Та і взагалі. зе не готовий нести відповідальність ні за що. А для перемоги треба приймати виважені та не популярні рішення. а зе та його команда "регіоналів" на це не здатні.
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23.08.2022 11:13 Ответить
 
 