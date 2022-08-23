Российская армия нанесла удары по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины. Есть погибшие и раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли два района Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает голова Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"По Криворожскому ударили "Ураганами". В Зеленодольской громаде россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он в больнице. Дом семьи изуродован. Трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район. По Марганецкой громаде дважды стреляла российская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод", - говорится в сообщении.











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По Красногригорьевской громаде тоже била вражеская артиллерия. Изувечены десяток домов и линия электропередач. Без света осталось до 1 000 человек.