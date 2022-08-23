Обстрелы Харькова и области продолжаются. За прошедшие сутки оккупанты не предпринимали попыток идти в наступление на Харьковщине, - Синегубов. ФОТОрепортаж

Обстрелы Харькова и Харьковщины продолжаются. Сегодня около шести утра враг обстрелял Киевский район Харькова. Зафиксировано попадание в частный дом. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

По его словам, около 4:40 утра в Новобаварском районе произошел масштабный пожар в здании промышленного предприятия. Около 6:30 пожар локализован. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Также около 6 утра оккупанты обстреляли с. Коробочкино Чугуевского района. Произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Вчера вечером около 21:30 враг нанес удар 3 ракетами по с. Старая Гнилица Чугуевского района. Повреждены теплицы, произошел пожар. Без пострадавших.

"За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Изюмского районов. Повреждены здания гражданского предприятия, произошло несколько пожаров за пределами населенных пунктов, горели лесополосы и трава. По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки ранения получили 2 мирных жителя. В Чугуевском районе ранена женщина 71 года, в Изюмском - мужчина 58 лет", - заметил Синегубов.

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Он также сообщает, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты используют против наших защитников ствольную и реактивную артиллерию, танки и авиацию. Наши защитники надежно удерживают позиции, нанося врагу потери. В течение суток враг не предпринимал попыток идти в наступление на Харьковщине.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, в 04:41 23 августа на номер "101" поступило сообщение о пожаре, произошедшем на территории 4-этажного неэксплуатированного здания предприятия в Новобаварском районе г. Харькова.

"К месту происшествия было направлено 20 единиц пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава ГСЧС. Пламя охватило площадь около 5000 кв.м. Горели опилки на первом этаже здания, деревянные оконные рамы с первого по четвертый этажи, а также кровля здания предприятия. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 06:30. Идет ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.







