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Россияне ударили по мирному населению Донецкой области ракетами, "Ураганами", ЗРК "С-300" и артиллерией. Есть убитые и раненые. ФОТО

Полиция зафиксировала последствия российских обстрелов в 11 населенных пунктах Донбасса.

Об этом сообщают в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Россияне ударили по мирному населению Донецкой области ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 и артиллерией. Есть убитые и раненые 01

"В течение суток оккупанты атаковали города Бахмут, Авдеевка, Горняк, Славянск, Торецк, Часов Яр, села Константинополь, Клещеевка, Максимильяновка, Зайцево, Сокол.

Армия РФ разрушила и повредила 28 гражданских объектов – 16 жилых домов, склад с зерном, коксохимический завод, гаражи", - говорится в сообщении.

Россияне ударили по мирному населению Донецкой области ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 и артиллерией. Есть убитые и раненые 02

Полицейские собрали доказательства каждого военного преступления России. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 569 человек, с начала обязательной эвакуации – более 9400, из них 1740 – дети, 453 – люди с инвалидностью.

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Россияне ударили по мирному населению Донецкой области ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 и артиллерией. Есть убитые и раненые 03
Россияне ударили по мирному населению Донецкой области ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 и артиллерией. Есть убитые и раненые 04
Россияне ударили по мирному населению Донецкой области ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 и артиллерией. Есть убитые и раненые 05
Россияне ударили по мирному населению Донецкой области ракетами, Ураганами, ЗРК С-300 и артиллерией. Есть убитые и раненые 06

обстрел (28254) Нацполиция (16608) Донецкая область (10139)


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23.08.2022 09:59 Ответить
..було б, мабуть, корисно для усіх, якби влада надала прості інструкції, як подавати судові позови на недодержаву, агресора-терориста..
чи ми не маємо права?
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23.08.2022 10:01 Ответить
Подивіться на супутникові антени. Одна дивиться на Астру, а інша на кацапсячий ABS. Навіть зараз на Донеччині дивляться кацапсяче лайно.
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23.08.2022 10:20 Ответить
У нас ще й найвеличніший зробив тв з купую лайняної реклами платним та закодував, звичайно вони будуть дивитися кацапське лайно, хоча ера тарілок і тв каналів пройшла.
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23.08.2022 10:36 Ответить
Раздолбите вы уже этот Донецк, ну нет у нас другого выхода. Хватит уже слушать бред о мирных жителях. У нас что нет таких жителей? Они стирают у нас один город за другим, село за селом.
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23.08.2022 11:08 Ответить
 
 