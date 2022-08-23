Россияне ударили по мирному населению Донецкой области ракетами, "Ураганами", ЗРК "С-300" и артиллерией. Есть убитые и раненые. ФОТО

Полиция зафиксировала последствия российских обстрелов в 11 населенных пунктах Донбасса.

Об этом сообщают в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток оккупанты атаковали города Бахмут, Авдеевка, Горняк, Славянск, Торецк, Часов Яр, села Константинополь, Клещеевка, Максимильяновка, Зайцево, Сокол.

Армия РФ разрушила и повредила 28 гражданских объектов – 16 жилых домов, склад с зерном, коксохимический завод, гаражи", - говорится в сообщении.

Полицейские собрали доказательства каждого военного преступления России. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 569 человек, с начала обязательной эвакуации – более 9400, из них 1740 – дети, 453 – люди с инвалидностью.

Смотрите также: В оккупированном Кальмиусском ночью загорелся склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО











