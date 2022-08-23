"Листівки з України": создан проект, показывающий, как РФ уничтожает культурные объекты в Украине. ФОТОрепортаж

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты ежедневно уничтожают исторические, архитектурные и археологические памятники Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, проект "Листівки з України" имеет целью зафиксировать и продемонстрировать ущерб, причиненный украинской культуре российскими оккупантами в результате бомбардировок и обстрелов во время полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля 2022 года.

Проект осуществлен командой Украинского института при поддержке проекта USAID и при участии креативного агентства Green Penguin Media.

Российские военные цинично и беспощадно обстреливают музеи, мемориалы, университетские здания, кинотеатры, направляют ракеты на церкви, храмы, соборы, телебашни, памятники. Россия не просто уничтожает украинские города и села, а систематически уничтожает украинское культурное наследие, насчитывающее тысячи лет. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в солидарности и поддержке со стороны международного сообщества", - говорится в описании проекта.

В рамках проекта учреждение выпустит более 100 листовок, на которых изображены объекты культуры из разных уголков Украины до и после начала полномасштабной войны. К каждой из них есть описание на государственном и английском языках, благодаря которому можно узнать, при каких обстоятельствах оккупанты разрушили или повредили изображенный объект.

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Цель проекта "Листівки з України" – показать миру настоящее лицо непровоцированной и неоправданной войны, которую Россия развязала против Украины, ее народа и культуры.

"Злонамеренное, прицельное уничтожение Россией украинских культурных памятников является огромной потерей для Украины, Европы и всего мира. Пытаясь стереть культуру и историю Украины, Кремль стремится стереть само понятие украинской нации", – отмечает директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

На интерактивной карте в рамках проекта "Листівки з України" собраны истории о поврежденных культурных объектах на территории 9-ти областей Украины, среди которых есть и временно оккупированные:

Харьковская (96),

Донецкая (90),

Киевская (78),

Черниговская (38),

Луганская (32),

Сумская (28),

Запорожская (13),

Житомирская (6),

Крым (2).











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