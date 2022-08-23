"Листівки з України": создан проект, показывающий, как РФ уничтожает культурные объекты в Украине. ФОТОрепортаж
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты ежедневно уничтожают исторические, архитектурные и археологические памятники Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, проект "Листівки з України" имеет целью зафиксировать и продемонстрировать ущерб, причиненный украинской культуре российскими оккупантами в результате бомбардировок и обстрелов во время полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля 2022 года.
Проект осуществлен командой Украинского института при поддержке проекта USAID и при участии креативного агентства Green Penguin Media.
Российские военные цинично и беспощадно обстреливают музеи, мемориалы, университетские здания, кинотеатры, направляют ракеты на церкви, храмы, соборы, телебашни, памятники. Россия не просто уничтожает украинские города и села, а систематически уничтожает украинское культурное наследие, насчитывающее тысячи лет. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в солидарности и поддержке со стороны международного сообщества", - говорится в описании проекта.
В рамках проекта учреждение выпустит более 100 листовок, на которых изображены объекты культуры из разных уголков Украины до и после начала полномасштабной войны. К каждой из них есть описание на государственном и английском языках, благодаря которому можно узнать, при каких обстоятельствах оккупанты разрушили или повредили изображенный объект.
Цель проекта "Листівки з України" – показать миру настоящее лицо непровоцированной и неоправданной войны, которую Россия развязала против Украины, ее народа и культуры.
"Злонамеренное, прицельное уничтожение Россией украинских культурных памятников является огромной потерей для Украины, Европы и всего мира. Пытаясь стереть культуру и историю Украины, Кремль стремится стереть само понятие украинской нации", – отмечает директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.
На интерактивной карте в рамках проекта "Листівки з України" собраны истории о поврежденных культурных объектах на территории 9-ти областей Украины, среди которых есть и временно оккупированные:
- Харьковская (96),
- Донецкая (90),
- Киевская (78),
- Черниговская (38),
- Луганская (32),
- Сумская (28),
- Запорожская (13),
- Житомирская (6),
- Крым (2).
Пожалуйста, подождите...
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навіть якщо з русні стрясти гроші на відновлення - вийде дублікат, а не середньовічний оригінал.
і це ще на кажучи про людей, які гинуть з вини рашанського лайна
чим більше правдивої інформації,
тим важче рашистським пропагандонам