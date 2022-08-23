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Новости Фото Война
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День флага во время войны: Уничтоженный российский Т-72 на пшеничном поле. ФОТО ДНЯ

Украинские защитники на передовой уничтожают российских захватчиков.

Фото опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Фото из села Гусаровка Харьковской области, башня российского Т-72 Б3, уничтоженного бойцами 93-й механизированной бригады", - говорится в сообщении.

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День флага во время войны: Уничтоженный российский Т-72 на пшеничном поле 01

флаг (940) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4393) 93 отдельная механизированная бригада (303)


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Топ комментарии
+19
і лани широкополі і Дніпро і кручі стануть вам по перед горла москалі ****чі.....
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23.08.2022 14:31 Ответить
+14
Новая кацапская модификация - подземный танк !
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23.08.2022 14:30 Ответить
+7
Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!!!! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!💙💛💙💛✌️✌️💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 З днем прапора!!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2022 14:47 Ответить
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Новая кацапская модификация - подземный танк !
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23.08.2022 14:30 Ответить
Саме головне - щоб гармата ціла залишилася - у нас своїх гармат немає (бо все одно будемо на НАТОвський калібр переходить) а поки-що ремфонд потрібен
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23.08.2022 16:00 Ответить
і лани широкополі і Дніпро і кручі стануть вам по перед горла москалі ****чі.....
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23.08.2022 14:31 Ответить
поперек горла
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23.08.2022 14:35 Ответить
та він вже там вріс в землю
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23.08.2022 14:41 Ответить
А ніхто і не пише, що то було вчора.
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23.08.2022 16:57 Ответить
Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!!!! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!💙💛💙💛✌️✌️💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 З днем прапора!!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2022 14:47 Ответить
...ну, і хто там каже, що кольори нашого Прапору розташовані не за феншуєм?.. проти природи не попреш
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23.08.2022 14:47 Ответить
Красівоє😺
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23.08.2022 14:58 Ответить
Так нажрался зерна, что аж лопнул...
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23.08.2022 14:58 Ответить
Москва. Кремль. Путіну. «Шановний Володимире Володимировичу! Пишуть Вам ненависні Вам і невловимі бандерівці»Пришліть, будь ласка, на Донбас, кілька ваших славетних танків «Армата» - нам так їх, палаючих, не вистачає для колекції та якісної бандерівської пропаганди…Якщо самі приїхать не здатні, то хоч на трейлері чи буксирі притягніть - ми згодні…».
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23.08.2022 15:52 Ответить
 
 