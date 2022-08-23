День флага во время войны: Уничтоженный российский Т-72 на пшеничном поле. ФОТО ДНЯ
Украинские защитники на передовой уничтожают российских захватчиков.
Фото опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Фото из села Гусаровка Харьковской области, башня российского Т-72 Б3, уничтоженного бойцами 93-й механизированной бригады", - говорится в сообщении.
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