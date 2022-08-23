Рашисты нанесли ракетный удар по Днепру и атаковали Никополь дронами-камикадзе, - ОВА. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Днепру. На Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и обстреляла город из "Градов".

О вражеской атаке на Днепропетровскую область сообщает глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепре из-за "прилета" российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших. На Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из "Градов". Разрушено несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Зацепило и местный водно-спортивный комплекс", – говорится в сообщении.

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По информации ОВА, предварительно никто не пострадал. Валентин Резниченко добавил, что украинские военные сбили три российских беспилотника-разведчика.