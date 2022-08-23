Рашисты нанесли ракетный удар по Днепру и атаковали Никополь дронами-камикадзе, - ОВА. ФОТО
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Днепру. На Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и обстреляла город из "Градов".
О вражеской атаке на Днепропетровскую область сообщает глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"В Днепре из-за "прилета" российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших. На Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из "Градов". Разрушено несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Зацепило и местный водно-спортивный комплекс", – говорится в сообщении.
По информации ОВА, предварительно никто не пострадал. Валентин Резниченко добавил, что украинские военные сбили три российских беспилотника-разведчика.
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молодцы что стирают в пыль наши села и города? молодцы что не считают своих убитых? молодцы что пытают-убивают-насилуют-мародерят?
бррр.... не такое я имел представление о слове "молодцы"...
(наврядли вы это сказали от восхищения.... скорее от сожеления что наши "молодцы" хвалились дорогами и оказались перепуганными перед ордой, хотя пол года им орали в уши - готовьтесь !!!)
Уж не иранские ли ? Вроде же у русских были только дроны-разведчики своего производства.