"Российский "Тигр" в Харькове": трофейная техника вышла на патрулирование города. ФОТОрепортаж
В День Харькова патрулировать улицы города вышла трофейная техника, которую защитники Украины захватили во время боев с врагом.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Российский "Тигр" в Харькове… но не так, как планировал оккупант. В День города трофейная техника вышла на патрулирование. Слава ВСУ! Слава украинской полиции! Слава Украине", - отметил глава региона.
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+23 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий23.08.2022 16:33 Ответить Ссылка
+17 Ivan Ivanov #432727
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+10 Viktor Onyshchenko #484371
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Цікаво навіщо саме так написали ?
Наприклад якщо написати"доброго вечора ми з Чернігова/Одеси/Києва/Житомира/Ірпеня" звучить в контексті оригінального висловлювання та боротьби за всю Україну недоречно нібито .
для копчиків згодиться...
Сподіваюся скоро буде і другий день визволення - від кацапської сволоти.
та й багато чого іншого взяли у фашистів