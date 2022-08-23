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"Российский "Тигр" в Харькове": трофейная техника вышла на патрулирование города. ФОТОрепортаж

В День Харькова патрулировать улицы города вышла трофейная техника, которую защитники Украины захватили во время боев с врагом.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Российский "Тигр" в Харькове… но не так, как планировал оккупант. В День города трофейная техника вышла на патрулирование. Слава ВСУ! Слава украинской полиции! Слава Украине", - отметил глава региона.

Российский Тигр в Харькове: трофейная техника вышла на патрулирование города 01
Российский Тигр в Харькове: трофейная техника вышла на патрулирование города 02
Российский Тигр в Харькове: трофейная техника вышла на патрулирование города 03
Российский Тигр в Харькове: трофейная техника вышла на патрулирование города 04
Российский Тигр в Харькове: трофейная техника вышла на патрулирование города 05

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Харьков (7634) техника (1762)


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Топ комментарии
+23
а шо, есть сомнения, что Харьков это Украина?
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23.08.2022 16:33 Ответить
+17
Ну от і згодилась техніка ворожа. Рідна Україна,до речі,переможе! Смерть кацапським окупантам!
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23.08.2022 16:27 Ответить
+10
У Харкові є асфальт
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23.08.2022 16:40 Ответить
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Ну от і згодилась техніка ворожа. Рідна Україна,до речі,переможе! Смерть кацапським окупантам!
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23.08.2022 16:27 Ответить
а шо, есть сомнения, что Харьков это Украина?
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23.08.2022 16:33 Ответить
Никогда! Только Украина!!!!!
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23.08.2022 16:48 Ответить
Немає.

Цікаво навіщо саме так написали ?

Наприклад якщо написати"доброго вечора ми з Чернігова/Одеси/Києва/Житомира/Ірпеня" звучить в контексті оригінального висловлювання та боротьби за всю Україну недоречно нібито .
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23.08.2022 16:48 Ответить
гарнюня....
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23.08.2022 16:33 Ответить
Гімно! Прохідність паскудна! На чорноземі нашому грузне "аж бігом"! Казали хлопці - військова версія "паркетного позашляховика"!
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23.08.2022 16:37 Ответить
У Харкові є асфальт
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23.08.2022 16:40 Ответить
и хороший
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23.08.2022 16:50 Ответить
ну гарнюні не обов"язково лізти в болото))))
для копчиків згодиться...
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23.08.2022 18:28 Ответить
Лучше на Дастере патрулировать, бензина берет в 3 раза меньше этого расеянского говна
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23.08.2022 16:43 Ответить
Ось цікаво просто,коли забирали цей "тигр" у кацапів багато сьгоднішніх коментаторів приймали участь?Поради ж у вас не спитали- що писати,де писати,якою мовою? Вічно знайдеться якесь недолуге і шукає зраду.
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23.08.2022 17:20 Ответить
таки сбылась кацапская мечта, что их военная техника будет разъезжать по Харькову, правда, без них самих, ну, то такое... другое тут им и не светит. Слава Украине!
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23.08.2022 17:39 Ответить
не тИГР а Кицюня
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23.08.2022 18:17 Ответить
Усіх харків'ян вітаю з 23 серпня - Днем Визволення Харкова!!
Сподіваюся скоро буде і другий день визволення - від кацапської сволоти.
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23.08.2022 18:48 Ответить
москалі «випадково» поцупили в гітлера не тільки назву танка тигр,

та й багато чого іншого взяли у фашистів
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23.08.2022 19:04 Ответить
Хочу бачити цей патруль на Рубльовці!
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23.08.2022 19:08 Ответить
Бдяха, на передку нехватка джипів, всім миром збираємо гроші, вже все важче знайти щось підходяще в Європі, а вони в місті показуху влаштували. Передайте на передок, хлопцям БК і воду нема чим підвезти, а місто можете і на Тавріях патрулювати.
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23.08.2022 20:24 Ответить
Надеюсь его как следует отмыли от русскодуха...
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23.08.2022 20:31 Ответить
Зрозуміло чому поліція на ньому їзде і чому у Харкові - бо біля лінії зіткнення його просто спалять свої вояки як силует ворожої техніки. Протиречиві почуття визиває ця кацапська техніка, краще б ії використовували нащі ДРГ у тилу ворога
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24.08.2022 15:30 Ответить
 
 