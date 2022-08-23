"Российский "Тигр" в Харькове": трофейная техника вышла на патрулирование города. ФОТОрепортаж

В День Харькова патрулировать улицы города вышла трофейная техника, которую защитники Украины захватили во время боев с врагом.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Российский "Тигр" в Харькове… но не так, как планировал оккупант. В День города трофейная техника вышла на патрулирование. Слава ВСУ! Слава украинской полиции! Слава Украине", - отметил глава региона.











Читайте: Днем в Харькове прогремели взрывы. Терехов сообщил об артобстреле Шевченковского района города