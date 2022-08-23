Оккупанты сообщают, что в Севастополе снова работает ПВО. Якобы сбит БПЛА. ФОТО

В оккупированном Севастополе местные жители снова сообщают о звуках взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале, что "якобы над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА".

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