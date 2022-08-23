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Оккупанты сообщают, что в Севастополе снова работает ПВО. Якобы сбит БПЛА. ФОТО

В оккупированном Севастополе местные жители снова сообщают о звуках взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале, что "якобы над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА".

Читайте: Путин может сохранить Крымский мост, если выведет войска из оккупированного полуострова, - Данилов

Оккупанты сообщают, что в Севастополе снова работает ПВО. Якобы сбит БПЛА 01

Оккупанты сообщают, что в Севастополе снова работает ПВО. Якобы сбит БПЛА 02

Крым (26437) ПВО (2897) город Севастополь (1764)


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Топ комментарии
+14
Всё правильно . Мы не спим спокойно - рашисты не должны спокойно полоскать свои дупы в нашем море . Крым- Украина . Чемодан-вокзал- Зауралье .
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23.08.2022 16:55 Ответить
+5
Крымчанам надо срочно собрать подписи под петицией что бы НАТО закрыло им небо.
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23.08.2022 17:10 Ответить
+5
З фольгою - то напевно що так.
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23.08.2022 17:37 Ответить
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Хтось тут радив, щоб подразнити ворожу ППО, запускати гелієві надувні кульки у великій кількості. Я не військовий експерт, але як ділетанту, то красиво.
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23.08.2022 16:54 Ответить
З фольгою - то напевно що так.
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23.08.2022 17:37 Ответить
Всё правильно . Мы не спим спокойно - рашисты не должны спокойно полоскать свои дупы в нашем море . Крым- Украина . Чемодан-вокзал- Зауралье .
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23.08.2022 16:55 Ответить
Крымчанам надо срочно собрать подписи под петицией что бы НАТО закрыло им небо.
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23.08.2022 17:10 Ответить
Все "по плану":
ЗСУ виявляє ППО Криму!
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23.08.2022 17:22 Ответить
Кацапов надо держать в тонусе !
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23.08.2022 17:36 Ответить
І це ми ще навіть не починали...
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23.08.2022 17:45 Ответить
Все идёт по плану!
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27.09.2022 01:03 Ответить
Нібито збито БПЛА

Нібито збито, нібито БПЛА, нібито в Севастополі...
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23.08.2022 17:45 Ответить
Все эти полёты БПЛ и строго на Севастополем и конечно сбиваемые на раз, все таки должны вызывать смех у местных вояк. Ну есть же там более менее знающие откуда уши торчат и лезут у этого явления?
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23.08.2022 18:15 Ответить
"Вскрыть ПВО"..не слышал,не?
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23.08.2022 19:27 Ответить
Апріорі там пво скрізь.
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23.08.2022 20:32 Ответить
Это спектакль для внутреннего потребления.
"Посмотрите, какое у нас эффективное ПВО! Саки были случайностью!"
Сами запускают, сами сбивают. Клоуны хреновы.
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23.08.2022 20:07 Ответить
 
 