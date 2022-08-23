СБУ разоблачила сторонников кремлевских нарративов на Днепропетровщине и Полтавщине. ФОТОрепортаж

Разоблачены лица, оправдывающие агрессию РФ и которые пропагандировали "русский мир".

Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

СБУ разоблачила очередную сеть интернет-агентов, распространявших российскую пропаганду в Днепропетровской и Полтавской областях. На Днепропетровщине за последние дни сотрудники спецслужбы разоблачили трех сторонников кремлевских нарративов.

Один из них – предприниматель из Днепра. После начала полномасштабного вторжения он начал активную пропаганду, поскольку был уверен, что "русский мир" скоро наступит. Он публично агитировал граждан поддерживать оккупацию украинских территорий.

Другой вражеский агитатор – предприниматель из Кривого Рога – регулярно уезжал на заработки в Россию. Это существенно повлияло на его политические взгляды и предпочтения. В соцсетях он активно продвигал контент, дискредитирующий украинские власти и Вооруженные силы Украины. Также злоумышленник оправдывал преступные действия противника и призвал поддерживать армию РФ.

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Работник одного из местных предприятий Кривого Рога тоже придерживался пророссийских взглядов, но долго открыто не высказывал их. После 24 февраля его интернет-активность выросла. Почти каждый день он публиковал антиукраинский контент, где одобрял вооруженную агрессию, называл оккупантов "освободителями" и дискредитировал украинских военных.

В Полтавской области СБУ сообщила о подозрении еще 4 лицам, которые открыто распространяли манипулятивную информацию о ситуации в Украине.

Так преподавательница полтавского учебного заведения на занятиях продвигала российские нарративы. В частности, ложную информацию о якобы применении украинскими военными методов психологического давления и физического влияния к пленным оккупантам. Кроме того, женщина признавала правомерной оккупацию украинских территорий.

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Другой фигурант – гражданин России, приехавший к своей матери в Украину. Злоумышленник поддерживал захватнические войска и агитировал за введение на территории Украины "рублевой зоны". Антиукраинскую деятельность еще двух жителей Полтавщины сотрудники СБУ блокировали в интернете.

Задокументировано, что деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и во многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях.

В ходе досудебного следствия проведен ряд обысков по местам жительства фигурантов, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, подтверждающие противоправные действия сторонников "русского мира". По всем разоблаченным фактам правоохранители собрали достаточную доказательную базу для привлечения злоумышленников к ответственности.

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