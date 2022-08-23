Советскую звезду демонтировали на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке. ФОТО
С 40-метрового обелиска на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке 23 августа была демонтирована советская звезда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Звезда весит 300 кг и расположена на высоте 36 метров.
Сначала мастера пытались спилить звезду целиком. Впоследствии решили демонтировать советскую символику по частям.
Демонтированную бронзовую звезду будут хранить на коммунальном предприятии "Луцкспецкоммунтранс".
В конце апреля на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке начали демонтаж советской символики. В частности, убрали звезды с серпом и молотом, советские ордена и надписи.
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+26 Александр Чуднивец #474549
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+11 U A #508723
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+10 kseniya lyesovalova
показать весь комментарий23.08.2022 18:50
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Оце повний треш.
Ге ж...
Совєцька вічність щось не дуже вічною виявилась - "склеїла ласти" лише за декілька десятків років.
Слава маршалу Маннергейму...
Щоб і духу не залишилось.
А то - давайте замінемо герб, приробимо другу голову, "так це мистецтво, ніззя", в надії що прийдуть ординці і цим "героям-спасітелям" дадуть ладу каліну. Скоріше прибють зірку до лоба.