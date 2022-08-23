Советскую звезду демонтировали на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке. ФОТО

С 40-метрового обелиска на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке 23 августа была демонтирована советская звезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Звезда весит 300 кг и расположена на высоте 36 метров.

Сначала мастера пытались спилить звезду целиком. Впоследствии решили демонтировать советскую символику по частям.

Демонтированную бронзовую звезду будут хранить на коммунальном предприятии "Луцкспецкоммунтранс".

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В конце апреля на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке начали демонтаж советской символики. В частности, убрали звезды с серпом и молотом, советские ордена и надписи.