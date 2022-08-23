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Советскую звезду демонтировали на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке. ФОТО

С 40-метрового обелиска на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке 23 августа была демонтирована советская звезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Советскую звезду демонтировали на мемориальном комплексе Вечная Слава в Луцке 01

Звезда весит 300 кг и расположена на высоте 36 метров.

Советскую звезду демонтировали на мемориальном комплексе Вечная Слава в Луцке 02

Сначала мастера пытались спилить звезду целиком. Впоследствии решили демонтировать советскую символику по частям.

Советскую звезду демонтировали на мемориальном комплексе Вечная Слава в Луцке 03

Демонтированную бронзовую звезду будут хранить на коммунальном предприятии "Луцкспецкоммунтранс".

Советскую звезду демонтировали на мемориальном комплексе Вечная Слава в Луцке 04

Смотрите: В Риге начали демонтировать памятник советским воинам. ВИДЕО+ФОТО

В конце апреля на мемориальном комплексе "Вечная Слава" в Луцке начали демонтаж советской символики. В частности, убрали звезды с серпом и молотом, советские ордена и надписи.

Луцк (583) памятник (2239) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+26
Всю радянську хрєнь потрібно викинути з України...
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23.08.2022 18:53
+11
пропоную ємблему АЗОВа на це місце
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23.08.2022 18:59
+10
И не пошло и 30 лет как ссср превратился в пепел
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23.08.2022 18:50
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И не пошло и 30 лет как ссср превратился в пепел
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23.08.2022 18:50 Ответить
Это ещё ничего, есть в Украине небольшие города где до сих пор улица савецская и ул *******! Печально, что на западе!
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23.08.2022 19:20 Ответить
Це ще нічого. Є таке місто де стоїть памятник ще цариці Катерині.
Оце повний треш.
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23.08.2022 19:33 Ответить
Можеш навести приклад такого міста?
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23.08.2022 20:46 Ответить
Одеса
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24.08.2022 01:06 Ответить
Только не надо ЗБЕРИГАТЬ Расплавить и все средства для ЗСУ ‼️ХВАТИТ НА ГРАБЛИ НАСТУПАТЬ , КОГДА ОККУПАНТЫ ЗАХВАТИЛИ НАШИ ГОРОДА ОНИ МОМЕНТАЛЬНО УНИЧТОЖАЛИ ВСЕ УКРАИНСКОЕ И УСТАНАВЛИВАЛИ СБЕРЕЖЕННЫХ ЧЛЕНИНОВ
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23.08.2022 21:35 Ответить
Всю радянську хрєнь потрібно викинути з України...
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23.08.2022 18:53 Ответить
Хто ж це викине. Нема кому. При владі совкові мери.
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23.08.2022 19:34 Ответить
Да вообще весь этот совковский треш в жопу.
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23.08.2022 18:57 Ответить
пропоную ємблему АЗОВа на це місце
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23.08.2022 18:59 Ответить
"Вічна Слава"
Ге ж...
Совєцька вічність щось не дуже вічною виявилась - "склеїла ласти" лише за декілька десятків років.
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23.08.2022 19:00 Ответить
Переплавити на тризуб і вчіпити там само.
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23.08.2022 19:04 Ответить
Не розумію, для чого розбили, Симоненку на лобі прибити.
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23.08.2022 19:06 Ответить
нада було його внизу поставити, щоб припечаталась в лоба намертво.
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23.08.2022 19:21 Ответить
сіманєнка достойний тільки вирізаної на дупі зірки.
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23.08.2022 19:24 Ответить
Дуже пізно проснулись затуркані
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23.08.2022 19:14 Ответить
Рига, Луцьк.... Не уявляю навіть масштабів розриву пуканів
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23.08.2022 19:20 Ответить
Не пуканов.... Пуканищ!!!!
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23.08.2022 19:24 Ответить
Думаю, там эффект линзы.
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23.08.2022 20:15 Ответить
Нахрена ее хранить? Чтобы ждала опять грустные времена? Членины которых на хранение свозили уже дождались рашистов. Зло нужно уничтожать бесследно иначе оно притягивает другое зло.
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23.08.2022 19:21 Ответить
300 кг латуні...
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23.08.2022 19:25 Ответить
В Риге сегодня начали рушать самий больщой памятник. Прочитала что 3 русские солдати уже "лежат". Некокой кипиш вата неподняла. Боится или прозрела?
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23.08.2022 19:21 Ответить
Это они до такой степени охренели, что им сейчас не до лежачих истуканов! Вата пакует в это время чемоданы!
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23.08.2022 19:23 Ответить
Охренели. Вся жизнь под оькос! У них разрив мирозрение - 2.армия мира с великим вождем ввп которий месяцза 3 дня Киев немогув взять! Мир рухнул!
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23.08.2022 19:38 Ответить
Чому ж, Київ вони взяли за щоку і не раз. От прямо зараз йде парад військової расейської техніки на Хрещатику, правда є нюанси.
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24.08.2022 00:00 Ответить
Звездатая новость! 👍👍👍
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23.08.2022 19:22 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм в 1939 году использовал против советских баранов Сралина тактику токсичных укусов по всей линии фронта..маленькие группы финских солдат не более 10 мочили мавзолейных Шариковых не щадя ни себя ни рюZких болванов..в итоге Финляндия обосрала дохлый Ссср по всему периметру фронта...
Слава маршалу Маннергейму...
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23.08.2022 19:24 Ответить
ті памятники треба демонтувати. А потім на полігонах підривати
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23.08.2022 19:36 Ответить
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23.08.2022 19:36 Ответить
Всі ці мітки ординської імперії потрібно просто згорнути бульдозером і викинути на смітник.
Щоб і духу не залишилось.
А то - давайте замінемо герб, приробимо другу голову, "так це мистецтво, ніззя", в надії що прийдуть ординці і цим "героям-спасітелям" дадуть ладу каліну. Скоріше прибють зірку до лоба.
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23.08.2022 19:40 Ответить
Демонтовану бронзову зірку будуть зберігатимуть на комунальному підприємстві "Луцькспецкомунтранс". НА*УЯ?
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23.08.2022 19:48 Ответить
А ось так повинна виглядати Батьківщина мати в Києві
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23.08.2022 20:11 Ответить
 
 