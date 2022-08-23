Вход в резиденцию британского премьера украсили аркой в цветах украинского флага. ФОТО
Вход в резиденцию премьер-министра Великобритании украсили аркой в цветах украинского флага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что таким образом Даунинг-стрит, 10 решила выразить поддержку Украины ко Дню Независимости.
Топ комментарии
+26 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий23.08.2022 23:29
+22 Перехватчик
показать весь комментарий23.08.2022 23:33
+17 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий23.08.2022 23:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та її Величність пані Королева !
Із святом !
кіт по чину має бути сержант, старшой
А як кота Джонсонюка звати???