Вход в резиденцию британского премьера украсили аркой в цветах украинского флага. ФОТО

Вход в резиденцию премьер-министра Великобритании украсили аркой в цветах украинского флага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что таким образом Даунинг-стрит, 10 решила выразить поддержку Украины ко Дню Независимости.







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