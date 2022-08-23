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Вход в резиденцию британского премьера украсили аркой в цветах украинского флага. ФОТО

Вход в резиденцию премьер-министра Великобритании украсили аркой в цветах украинского флага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Вход в резиденцию британского премьера украсили аркой в цветах украинского флага 01

Отмечается, что таким образом Даунинг-стрит, 10 решила выразить поддержку Украины ко Дню Независимости.

Вход в резиденцию британского премьера украсили аркой в цветах украинского флага 02
Вход в резиденцию британского премьера украсили аркой в цветах украинского флага 03
Вход в резиденцию британского премьера украсили аркой в цветах украинского флага 04

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Автор: 

Великобритания (4951) День Независимости (1196) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+26
Браво , Джонсонюк
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23.08.2022 23:29
+22
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23.08.2022 23:33
+17
Сьогодні оділа вишиванку, а завтра кольори в такт прапору України. Тримайтесь і бережіть себе
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23.08.2022 23:30
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Браво , Джонсонюк
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23.08.2022 23:29 Ответить
дякуємо, Козаче Чуприна!
та її Величність пані Королева !
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23.08.2022 23:38 Ответить
Сьогодні оділа вишиванку, а завтра кольори в такт прапору України. Тримайтесь і бережіть себе
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23.08.2022 23:30 Ответить
котан на страже.... )
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23.08.2022 23:31 Ответить
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23.08.2022 23:44 Ответить
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23.08.2022 23:31 Ответить
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23.08.2022 23:33 Ответить
ну это вы московии льстите там найдите лунку под кустиком и вот и вся Московия...
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23.08.2022 23:38 Ответить
а хто сказав , що буде просто
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23.08.2022 23:57 Ответить
Дякуємо, пане Джонсонюк! Оце підтримка! Рабзіянам це по зомбоящику не покажуть.
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23.08.2022 23:34 Ответить
британец за нас, а у нас сипатый и агент дермак...
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23.08.2022 23:34 Ответить
Интересно, кот в каком звании? Тут сразу видно, кто важная персона - по одной фотке Бориса и полицейского, и аж две - кота.
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23.08.2022 23:35 Ответить
Селям, Максе !
Із святом !
кіт по чину має бути сержант, старшой
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23.08.2022 23:41 Ответить
Ва-Селям, брате. Навзаем. Кот к службе серьезно относится, бдит.
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23.08.2022 23:43 Ответить
Цiкаво:
А як кота Джонсонюка звати???
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23.08.2022 23:45 Ответить
Ларри
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24.08.2022 05:57 Ответить
Дякую Б. Джонсону 🇬🇧за підтримку та рішучість !
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23.08.2022 23:45 Ответить
Вишукано, креативно, та і просто неймовірно гарно! Велика шана Борису Джонсону та всій його команді за активну підтримку України!
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24.08.2022 04:19 Ответить
 
 