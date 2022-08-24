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Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате обстрелов погибли и ранены гражданские жители.

"Под ударом россиян находились 12 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Славянск, Николаевка, Красногоровка, пгт Северное, Нелиповка, села Карловка, Опытное, Константинополь, Щербиновка. Так, Авдеевка выдержала девять вражеских атак. Российские войска били из авиации, артиллерии, танков, РСЗО "Град" и ракетами", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, армия РФ разрушила и повредила - 20 жилых домов, школу, санаторий, ЛЭП.

Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов 01
Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов 02
Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов 03
Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов 04
Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов 05
Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов 06
Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов 07
Сутки в Донецкой области: оккупанты нанесли 26 ударов, под огнем 12 населенных пунктов 08

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армия РФ (19188) обстрел (27107) Нацполиция (16458) Донецкая область (9629)


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