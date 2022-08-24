Укрпочта запустила в продажу марку ко Дню Независимости "Вільні, незламні, переможні". ФОТО

Коллекционную марку ко Дню Независимости напечатали тиражом в 1 млн экземпляров. В одни руки в отделениях продают не больше 10 блоков, онлайн не более 5 блоков.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Как и планировали, новая марка от Укрпочты уже в продаже. С таким сильным названием ей ничего не помешает, как и тем, кто каждый день приближает нашу победу", - написал он.

Смелянский напомнил, что марку можно купить в отделениях или онлайн. В отделениях в первый день продаж можно купить до 10 блоков и максимум до 2 конвертов, онлайн - до 5 почтовых блоков и 5 конвертов на один заказ.

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"Итак, есть 6 иллюстраций, как и 6 месяцев полномасштабного ада, который рухнул на плечи нашей страны и наших людей. Автор почтовых эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин. Этот почтовый блок, как и предыдущие марки с 24 февраля, объединяет слово "война" и уверен, что со временем я напишу Вам о выпуске марки со словом "победа". И она точно за нами!" – подытожил Смелянский.