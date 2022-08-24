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Укрпочта запустила в продажу марку ко Дню Независимости "Вільні, незламні, переможні". ФОТО

Коллекционную марку ко Дню Независимости напечатали тиражом в 1 млн экземпляров. В одни руки в отделениях продают не больше 10 блоков, онлайн не более 5 блоков.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Как и планировали, новая марка от Укрпочты уже в продаже. С таким сильным названием ей ничего не помешает, как и тем, кто каждый день приближает нашу победу", - написал он.

Смелянский напомнил, что марку можно купить в отделениях или онлайн. В отделениях в первый день продаж можно купить до 10 блоков и максимум до 2 конвертов, онлайн - до 5 почтовых блоков и 5 конвертов на один заказ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая марка Укрпочты будет называться "Доброго вечора, ми з України!"

"Итак, есть 6 иллюстраций, как и 6 месяцев полномасштабного ада, который рухнул на плечи нашей страны и наших людей. Автор почтовых эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин. Этот почтовый блок, как и предыдущие марки с 24 февраля, объединяет слово "война" и уверен, что со временем я напишу Вам о выпуске марки со словом "победа". И она точно за нами!" – подытожил Смелянский.

Укрпочта запустила в продажу марку ко Дню Независимости Вільні, незламні, переможні 01

Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66) марка (33)


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Топ комментарии
+11
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24.08.2022 12:01
+11
"Непереможні". Виправте заголовок.
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24.08.2022 12:02
+7
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

В. Симоненко
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24.08.2022 12:02
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восхищённый болгарин™

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·

https://twitter.com/*********/status/1562133533182803969 15 ч

Сообщают что дашу дугину в гробу сыграл Безруков
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24.08.2022 12:00 Ответить
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24.08.2022 12:01 Ответить
"Непереможні". Виправте заголовок.
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24.08.2022 12:02 Ответить
Якнайшвидше.
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24.08.2022 12:04 Ответить
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!

В. Симоненко
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24.08.2022 12:02 Ответить
То переможні, чи не переможні???
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24.08.2022 12:03 Ответить
непереможні
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24.08.2022 12:04 Ответить
Дивись на саму марку вгорі - непереможні
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24.08.2022 12:06 Ответить
Марку я бачив, а ти заголовок почитай!
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24.08.2022 12:07 Ответить
,,Непереможні'',виправте,будь ласка,у заголовку!
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24.08.2022 12:06 Ответить
Там модератор Вася нанюханный ему шо переможнi шо непереможнi пох
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24.08.2022 12:09 Ответить
Добавьте всего 2 буквы
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24.08.2022 12:13 Ответить
Так і випустили марку зі словом "Переможні"? Ідіоти, виправіть це. Переможні означає ті, КОГО ПЕРЕМОГЛИ. Сподіваюся, мали на увазі НЕпереможні?
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24.08.2022 12:19 Ответить
На саму марку подивіться. То цензор в заголовку помилився.
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24.08.2022 13:40 Ответить
НЕ переможні... НЕ випало і перекрутило суть !!! (виправляйте швиденько!!!!)
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24.08.2022 12:21 Ответить
Смелянский уже свои потные ручонки потирает сколько на марках заработает создаёт ажиотаж а потом тираж в млн ещё наклепает и покупайте лохи бумагу втридорога
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24.08.2022 12:27 Ответить
Всіх українців-патріотів зі святом Свободи!
Слава Україні!
Слава Героям!
Слава рідненькім ЗСУ!!!!!
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24.08.2022 13:38 Ответить
почтовые марки когда-то использовались чтоб оплачивать пересылку писем, а сейчас они уже устарели и не нужны.
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24.08.2022 15:56 Ответить
Таке завжди треба
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24.08.2022 23:55 Ответить
почта нужна для пересылки посылок, а марки устарели и не нужны уже больше десятилетия.
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25.08.2022 03:25 Ответить
Як бачите навіть дуже таки потрібні.
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25.08.2022 13:44 Ответить
 
 