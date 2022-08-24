В Харькове "Искандер" повредил несколько зданий, в Рогатинском районе вражеские ракеты попали в складской ангар, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Харьковской области в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты.

Об этом сообщают на странице Харьковской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксированы три вражеских обстрела Шевченковского района Харькова 23 августа. Под ударом оказались жилые дома горожан. Получил ранение 38-летний мужчина. Предварительно обстрел производился с РСЗО "Ураган".

Читайте: Оккупанты ночью нанесли удары с РСЗО и С-300 по Харькову и району, 4 человека получили ранения, - Синегубов

Около 23 часов российские военные нанесли ракетный удар, предварительно "Искандером" по Новобаварскому и Холодногорскому районам Харькова, поврежден ряд зданий.

В Роганской громаде Харьковского района российские ракеты попали в складской ангар, возник пожар на площади 300 кв. м. В результате обстрела оккупантами села Циркуны, ранен 59-летний мужчина. В Барвенково Изюмского района в результате российских обстрелов имеются многочисленные повреждения жилых зданий.

Также смотрите: День флага во время войны: Уничтоженный российский Т-72 на пшеничном поле. ФОТО ДНЯ

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).











