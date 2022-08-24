РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8161 посетитель онлайн
Новости Фото Война
5 382 10

В Харькове "Искандер" повредил несколько зданий, в Рогатинском районе вражеские ракеты попали в складской ангар, - прокуратура. ФОТОрепортаж

харківщина

В Харьковской области в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты.

Об этом сообщают на странице Харьковской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксированы три вражеских обстрела Шевченковского района Харькова 23 августа. Под ударом оказались жилые дома горожан. Получил ранение 38-летний мужчина. Предварительно обстрел производился с РСЗО "Ураган".

Читайте: Оккупанты ночью нанесли удары с РСЗО и С-300 по Харькову и району, 4 человека получили ранения, - Синегубов

Около 23 часов российские военные нанесли ракетный удар, предварительно "Искандером" по Новобаварскому и Холодногорскому районам Харькова, поврежден ряд зданий.

В Роганской громаде Харьковского района российские ракеты попали в складской ангар, возник пожар на площади 300 кв. м. В результате обстрела оккупантами села Циркуны, ранен 59-летний мужчина. В Барвенково Изюмского района в результате российских обстрелов имеются многочисленные повреждения жилых зданий.

Также смотрите: День флага во время войны: Уничтоженный российский Т-72 на пшеничном поле. ФОТО ДНЯ

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Харькове Искандер повредил несколько зданий, в Рогатинском районе вражеские ракеты попали в складской ангар, - прокуратура 01
В Харькове Искандер повредил несколько зданий, в Рогатинском районе вражеские ракеты попали в складской ангар, - прокуратура 02
В Харькове Искандер повредил несколько зданий, в Рогатинском районе вражеские ракеты попали в складской ангар, - прокуратура 03
В Харькове Искандер повредил несколько зданий, в Рогатинском районе вражеские ракеты попали в складской ангар, - прокуратура 04
В Харькове Искандер повредил несколько зданий, в Рогатинском районе вражеские ракеты попали в складской ангар, - прокуратура 05
В Харькове Искандер повредил несколько зданий, в Рогатинском районе вражеские ракеты попали в складской ангар, - прокуратура 06

обстрел (27107) прокуратура (5011) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Редактори знову запили? Рогань і Рогатин це різні міста в різних областях. Що це за безрамотне пише заголовки?
показать весь комментарий
24.08.2022 12:10
+2
Где наш ответ, который обещал Зеленский? Очередная брехня
показать весь комментарий
24.08.2022 12:05
+1
Про те саме подумав
показать весь комментарий
24.08.2022 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где наш ответ, который обещал Зеленский? Очередная брехня
показать весь комментарий
24.08.2022 12:05 Ответить
иди нах кремлебот
показать весь комментарий
24.08.2022 12:16 Ответить
Іскандер? Туди де попадає ця срань, лишається воронка глибиною 7-10м.
показать весь комментарий
24.08.2022 12:09 Ответить
Вважаєшь що всі фото викладають в інтернет?
показать весь комментарий
24.08.2022 12:30 Ответить
Пиши вже 20 метрів, щоб всі хто бачив воронки від Іскандерів в Харкові почували себе дебілами.
показать весь комментарий
24.08.2022 15:22 Ответить
Редактори знову запили? Рогань і Рогатин це різні міста в різних областях. Що це за безрамотне пише заголовки?
показать весь комментарий
24.08.2022 12:10 Ответить
Про те саме подумав
показать весь комментарий
24.08.2022 12:14 Ответить
Коли вже той завод, що виготовляє "Іскандери", роздовбають?!
Підказую: м.Воткінськ, Удмуртія. Всього лише близько 1300 км від Українського кордону
показать весь комментарий
24.08.2022 12:42 Ответить
Це старі запаси, електроники для ракет у кацапів немає від лютого.
показать весь комментарий
24.08.2022 15:24 Ответить
Виправте заголовок: Рогатинський район - це івано-Франківщина.
показать весь комментарий
24.08.2022 16:12 Ответить
 
 