Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский. ФОТОрепортаж

Россиянам пропагандисты рассказывали о молниеносных "успехах" и "уничтожении" украинской техники.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"День Независимости и полгода с начала войны. Ничто так не вдохновляет в этот день, как перечитывание публикаций российских телеграмм-каналов от 24 февраля", - написал Казанский.

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Он добавил к посту скриншоты по пропагандистским каналам, где россиянам рассказывают, как российская армия "уничтожила" ПВО, авиацию, флот Украины и о молниеносных "успехах" российской армии в "спецоперации" 24 февраля.



















