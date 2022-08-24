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Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский. ФОТОрепортаж

интернет,пропаганда

Россиянам пропагандисты рассказывали о молниеносных "успехах" и "уничтожении" украинской техники.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"День Независимости и полгода с начала войны. Ничто так не вдохновляет в этот день, как перечитывание публикаций российских телеграмм-каналов от 24 февраля", - написал Казанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосСМИ снимают постановочные сюжеты, как "жизнь возвращается" в разбомбленный Мариуполь, - Андрющенко

Он добавил к посту скриншоты по пропагандистским каналам, где россиянам рассказывают, как российская армия "уничтожила" ПВО, авиацию, флот Украины и о молниеносных "успехах" российской армии в "спецоперации" 24 февраля.

Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 01
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 02
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 03
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 04
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 05
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 06
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 07
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 08
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 09
Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский 10

День Независимости (1196) пропаганда (3675) россия (95497) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+60
У нас тогда и свои гниды отметились

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24.08.2022 12:28
+50
Хроший русский - сам сдох и животных покормил

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24.08.2022 12:32
+44
Наша Каховка. Респект сміливим людям!
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24.08.2022 12:31
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24.08.2022 12:25 Ответить
****** na Vorontik
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24.08.2022 12:32 Ответить
Халупу - не халупу, но все эти похвальбы "рыцарей русской силы" немного напоминают бесконечные рассказы прыщеватого дрочера о своих сексуальных победах.
Так много да так ладно плетет, что в конце концов и сам в это верить начинает
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24.08.2022 12:45 Ответить
Vzyat Za sheky
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24.08.2022 12:35 Ответить
Чомусь мені ці дві літери ріжуть очі(

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24.08.2022 13:40 Ответить
Його ватний батько мене не цікавить, в результаті отримаємо ZV.
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24.08.2022 14:11 Ответить
Уряяяяяяяя!!!!!
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24.08.2022 12:26 Ответить
Бальзам на душу))))
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24.08.2022 12:27 Ответить
У нас тогда и свои гниды отметились

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24.08.2022 12:28 Ответить
Какова судьбя этой козлихи? Не удивлюсь, если она вообще в Киеве отдыхает, не тужит
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24.08.2022 12:34 Ответить
Поменяла машину
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24.08.2022 12:35 Ответить
Да. Нализала Бене и его кукле на новый электрокар. Но с мозгами по прежнему тяжело.
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24.08.2022 12:39 Ответить
І вкрала навушники. 😂
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24.08.2022 12:39 Ответить
Ягуар гибридный прибарахлила,наверное помощь от ООН получила.😢
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24.08.2022 13:17 Ответить
Ягуар новий купила...

Це - депутат від Бучі, доречі. Тварюка!
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24.08.2022 12:42 Ответить
***, ну как это возможно?
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24.08.2022 13:06 Ответить
ця курка ще обовязкове сяде в тюрячку.
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24.08.2022 12:49 Ответить
Сумніваюсь що кудись сяде,окрім х...ра!
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24.08.2022 13:18 Ответить
Вона змінила цей коментар. Зараз на її ФБ там інший допис
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24.08.2022 13:42 Ответить
там правки все одно повинні бути видно
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24.08.2022 15:17 Ответить
там не просто інший допис - там вирізано рік цілий.
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24.08.2022 15:26 Ответить
Параллейная реальность - религия раши
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24.08.2022 12:28 Ответить
То взагалі "в світі тварин".
Сподіваюсь, колись кацапа виставлять в музеї як невдалу спробу мавпи еволюціонувати, а на Москву будуть туристів возити як на сафарі і показувати як живуть людськоподібні істоти в своєму натуральному середовищі з забороною годувати.
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24.08.2022 12:44 Ответить
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24.08.2022 13:49 Ответить
казламордые мультиков пересмотрели
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24.08.2022 12:29 Ответить
Очень даже убедительно писали...
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24.08.2022 12:29 Ответить
Для кого ? Для зомбі може бути,Для інших, то вони мають чим думати
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24.08.2022 12:51 Ответить
Ось-ось, дуже влучне запитання - для кого? Для жителів Поволжжя та Нечернозем'я не було ніяких сумнівів. Вже замовляли рашинги на цілий батальон місця у київських кафешках та на порадну форму бросали погляди, уявляючи участь у марші по Хрещатик
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24.08.2022 16:16 Ответить
Легко убедительній ти не наш...
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24.08.2022 13:42 Ответить
А якщо іронію задіяти при читанні мого поста? Та ще й порівняти з реаліями?
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24.08.2022 16:13 Ответить
а ведь кто-то верил и велся на эту уйню...
зомби... просто зомби...
и это даже не смешно а страшно...
(матери получающие трупик сына в морге, с сухими глазами верещали - уничтожайте всех украинцев и их детей, ибо они убивают наших мальчиков!.... не задавая себе вопрос - схераль твой мальчик оказался в Украине на танке??? и не обвиняя *****, пославшего на смерть в чужую страну)
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24.08.2022 12:30 Ответить
- Вася, сматрі, хахол ідьот, давай єво набйом!
- Сматрі какой он здаровий, а єслі он нас?
- А нас за што?!
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24.08.2022 12:37 Ответить
за то шо кацапом убогим родился
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24.08.2022 12:58 Ответить
Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
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24.08.2022 12:59 Ответить
вау!
Вы не поверите...впервые за несколько месяцев ко мне пришел ответ!!! на ленту активности)))
капец как классно!!!
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24.08.2022 13:06 Ответить
А мені сьогодні прийшов "лайк" за допис від 2 травня! Дива трапляються...
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24.08.2022 19:13 Ответить
ай-яй-яй... просто безобразіє какоє-то
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24.08.2022 16:17 Ответить
Яр Холодний -"Какие онни неблагодарные, эти хохлы!".
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26.08.2022 09:24 Ответить
Од віку глобальні плани русні губить її манія величі та самовпевненість.
Звідки недооцінка супротивника, недостатня підготовка.
Дай боже, щоб так було і надалі.
Але ця війна може все змінити.
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24.08.2022 12:31 Ответить
І тупість
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24.08.2022 12:32 Ответить
Не згоден. Вони не тупі. Зброю роблять гарну, для цього розум потрібний. І спецоперації можуть робити по всьому світу.
Це психотип у них таки. Ведмежий. Не має бажання думати, планувати. Навіщо, коли є величезна туша і пазурясті лапи? Розчавимо, розірвемо. Ресурсів вдосталь.
Штурми ДАПу, Маріуполя, Северодонецька, Пісків - тому підтвердження.
На розумні дії терпцю не вистачає, швидко починають тупо давити м'ясом.
Це й добре.
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24.08.2022 12:37 Ответить
насправді, - тупі
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24.08.2022 12:50 Ответить
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов. Однако в те времена, о которых мы рассказываем, и в той дикой местности гоблины еще не доросли до такой стадии цивилизации (так это называется). Они ненавидели всех без разбора, особенно порядочных и процветающих...." (Толкієн "Хоббіт")
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24.08.2022 13:10 Ответить
Теперь понятно почему орки просят не называть россиян орками. Потому что те гоблины оказались.
А разница между орками и гоблинами знаете какая?
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24.08.2022 14:11 Ответить
У Толкієна великої різниці немає - просто два різних слова, що означають одне поняття
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24.08.2022 14:14 Ответить
Оркі ніби були колись ельфами, але їх захопили темні сили, і за пару поколінь, зробили з них чудовиська.
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24.08.2022 18:14 Ответить
Всі розробки в основному або створені і більшість євреями або українцями що стосується електроніки, то багато чого здуто у заходу переважно у США і німців.Іван в основному бухав ,а всякі там якутобурятотивинці в школі до ладу не вчилися
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24.08.2022 13:16 Ответить
Зброю? Не смішіть мо її капці.
Металолом один, та совдеповські запаси
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24.08.2022 14:28 Ответить
Повторюєте помилку кацапів. Вони теж думали, що наша Армія - купка дурних маргиналів на металобрухті совєцького періоду. Виявилось трошки інакше.
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24.08.2022 15:15 Ответить
Зброя гімняна. Штурми ДАПу, Маріуполя, Северодонецька, Пісків - підтверджують, що гімнорила кацапня навіть при співвідношенні техніки і особового складу 10 до 1 - не в змозі воювати. А це означає - що вони тупі, а солдати і командири всіх рівнів командуванн в них - гімно.

А ти дєніска, очевидно, свинолупий провокатор.
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24.08.2022 15:38 Ответить
Ага, не взмозі воювати, але вбивати вони взмозі і ще як. То саме гірше, недооцінити ворога, то ж , ще хто провокатор.
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24.08.2022 18:16 Ответить
Якщо тобі, провокатор, на голову впаде блок ФБС вагою в півтори тони... Чи стане той блок чи кран, з якого він зірвався, від цього розумними? І чи можна його недооцінювати. Очевидно, що ні. Вважай військову машину свинолупих отаким набором блоків ФБС, які, майже бездумно, сунуть на тебе. І в тебе вибір - стояти перед ними "до останнього" та зображати з себе такий же "блок ФБС", намагаючись стати "кращою рашкою ніш рашка", тобто використовувати гімняну радянську зброю проти тих, хто в таку ж радянську зброю вклався значно більше за тебе. Чи МАНЕВРУВАТИ та ДУМАТИ. А головне - вкладатись в значно кращу ЗАХІДНУ зброю!

Ось і бачимо, що ідіот, який прославляє радянську зброю - не може бути нічим іншим, ніж провокатором.
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25.08.2022 00:29 Ответить
але пана поплавило! Розмова була про небезпеку недооцінювання ворога, а не про вкладання грошей в кращу зброю і кубіки.
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25.08.2022 02:54 Ответить
Я не недооцінюю блок ФБС, який падає мені на голову. Навпаки - чітко і ясно розумію, що свинолупих в 3 рази більше кількісно, а за фінансовими ресурсами вони переважають в 10 разів. Але я не славословлю крутість того блоку ФБС. Бо він реально тупий. За ті гроші давно би став "крутішим за небо", якщо б був не тупий. І не вважаю, що радянська зброя гарна. А шукаю способи стати значно краще. Думаю. Вчуся. Шукаю інші рішення, ніж ті, які вкладає в твою голову пропаганда та іпсо-шники ворога.
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25.08.2022 21:23 Ответить
Споко, ми всі маємо розвиватися і шукати все нові і нові способи для вдосконалення. Але головна зброя русскіх - підступи і підлість, підкуп еліт, іпсо, так щоб змусити нас одне з одним дертися, і це застосовують не тільки в Україні, але й по всьому Світу і що цікаво в "демократичній" обгортці. Про якесь "прославлєніє" і близько не йдеться, їх зброя гівно, але її багато і вона вбиває, крім того вони мають можливість отримати зброю від іранців і китайців, яка зроблена по краденим технологіям, люди - гівно але їх теж ще багато у рашки і вони небезпечні, бо кончені ублюдки.
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25.08.2022 21:50 Ответить
Наша Каховка. Респект сміливим людям!
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24.08.2022 12:31 Ответить
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги (с)
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24.08.2022 12:31 Ответить
Хроший русский - сам сдох и животных покормил

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24.08.2022 12:32 Ответить
кацапське самопожертвування
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24.08.2022 17:10 Ответить
Жест доброй воли )))
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25.08.2022 20:58 Ответить
Київ

- Альо, а ніхто не забув, що скоро мамин день народження?

Одеса

- Я шо такі да, похожа на скліротічку ? Канєшно помню !

Херсон

- Я хочу до мами на день народження ! Але ще не знаю,чи зможу ...

Київ

- Зможеш. Я зміг і ти не гірший !

Донецьк

- А мене, що знову не кличете ?

Одеса,з іронією

- А... Кармілєц ...

Донецьк ,знічено і винувато

- Ну ляпнув дурницю, то що - вічно будете нагадувати ?

Харків

- Ну єслі б кой хто не ляпав дурниці, то може над деким і ракетами не ляпало б...

Вінниця повернувшись до Донецька

- А як же нова мамка, до якої ти втікав ?

Донецьк зітхає.

Луганськ

- Скільки вже можна докоряти ? Я навіть паспорт український, майже склеїв !

Тернопіль

- Дайте я тому сєпаратісту у писок парадичкою вріжу !

Київ

- Тихо, розходилися,як маленькі. Що ви срач розвели , між собою, наче у вас росіяни живуть ! То який подарунок мамі зробимо ?

Крим

- Я можу салют. У мене останнім часом, здорово гарно салюти виходять!

Чорнобаївка :

- Ой, тримайте мене шестеро! Що ти у тих салютах тямиш !

Буча

- Я квіти подарую. У мене тут цілі поля соняхів. По ходу, ті придурки,таки клали у кишені зерна !

Львів

- Я мамі зроблю ранкову каву. Міцну. З шоколадом .

Київ

- Окей, тоді з мене торт до кави !

Одеса

- А я подарую мамі усмішку. І новий анекдот. До речі ,ви чули новий анекдот про те як Путін і Шойгу...

Біла Церква,нервово перебиває

- Та осточортіли твої анекдоти про те Шойгу ! Я їй пісню подарую.

Маріуполь

- Я мамі молитву і віру подарую. Вибачте, що так скромно , але мої ( схлипує ) тепер по всій Україні. І вони вірять і моляться, як ніхто !

Київ

- Нічого, братику... Все буде Україна. Наступного дня народження ти їй знаєш який класний подарунок зробиш - відродишся !

Маріуполь ,замріяно

- І діток по моїх вулицях у візочках будуть катати ...

Одеса, розчулено

- Ага... І на моїх пляжах, наступного року ,буде повно людей...

Київ

- І всі повернуться додому ...

Бахмут, гірко зітхаючи

:- Не всі... Але я їх всіх запам'ятав ! Чесно !

Крим, тихенько ,тонким голосом

- А може, я мамі на день народження моста того,ну, ви ж зрозуміли ?...

Всі хором

- Цить! Сюрприза зіпсуєш !

Слава Україні!

Світлана Перч
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24.08.2022 12:32 Ответить
але Аленушка разлила масло шуйгу і герасім вже пробухали і порозкрадали "армію і флот"
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24.08.2022 12:32 Ответить
**************...
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24.08.2022 12:32 Ответить
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24.08.2022 12:32 Ответить
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24.08.2022 12:35 Ответить
Тогда был уверен, что пожалел Вова этого гаденыша. Вот на этой гифке очень хорошо видно, как украинцы относятся к тем, кто слабее. У русских нет таких заморочек, все их общество построено на праве сильного унизить и растоптать всех, кто слабее.
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24.08.2022 16:30 Ответить
Ну як би він його не пожалів, то забив би, був би труп, ніхто, хто правда любить бокс не хоче на рінзі бачити труп. І хоч русскоє общество і побудовано на праві "сильного" принизити і розчавити слабшого, але по-справжньому сильні люди так не роблять, так роблять слабаки. Тому до їх стратегії завжди входять підступи і підлість без кордонів, вони ніколи не будуть вести чесної гри, максимум який час поприкидаються. І гибридна війна це їх коньок саме тому. Змусити людей бити головами одне одного, і кожен думає що захищає якісь людські цінності, а на справді торить доріжку русскім, просто як в Біблії про добрі наміри.
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24.08.2022 18:27 Ответить
ЭРОТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ ВРЕМЕН СССР... ****РУССКИЙ НЕМЕЦ И АМЕРИКАНЕЦ
заключили пари на спор..... кто больше всех продержится в интимной контакте с женщиной кинули жребий 1 номер пошел американец.. прошло полсача выходит весь мокрый и довольный неплохо говорит немец и русский.... ****2 номером пошел немец вышел почти выполз через 55 минут да непогано говорит американец и русский... ***3 номером пошел русский.. прошел час нема пошел второй нема... пошел третий американец и немец пошли в квартиру --где русский должен был заниматься интимом... заходят в квартиру..... а там ****..все стены потолок пол вся квратира обрызгана мужским семенем.. вау гут гут сказали американец и немец.... а мы кстати не видели твою барышню спрашивают они у русского....Русский плача... так не пришла Клавка зараза..... а представляете-- что бы было-- если бы пришла Клавка...
вот примерно такое сравнение напрашивается-- читая победобесие комментарии от 24 февраля 2022 года россиян... они забрызгали слюной о победе на Украиной всех и вся.... но Клавка не пришла...т.е. Победа --а пришла Бяда...
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24.08.2022 12:37 Ответить
Вольво,ти чог це кацапів отакими статевими гігантами відображаєш? Для кацапа -"рожденный пить,е%ать не может"-саме то.Які стіни?В якій спермі?Обригані від підлоги до стелі,я б ще повірив...
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24.08.2022 15:09 Ответить
е ні, то є механізм компенсації - много сперми низької якості. шось колись та й вродиться.
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24.08.2022 15:35 Ответить
Кацапы обычно стены до потолка говном метят.
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24.08.2022 16:32 Ответить
Кацапы были всегда уверены,что они не гавно,а варенье. Это их всегда и губит.
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24.08.2022 12:37 Ответить
Фантазееееер ты меня называаалаааааа, фантазееееер мы с тобою не парааааа
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24.08.2022 12:37 Ответить
Благодаря Народу Украины и ВСУ мы теперь смеёмся над этими писульками,а вероятность их осуществления была огромной
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24.08.2022 12:38 Ответить
чего там бл..ь дождался Днепр (опетровск) ???
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24.08.2022 12:41 Ответить
Рашисты перечитали трудов Гитлера. Мечтали осуществить план *Барбаросса*. И судя по тому как они двигались танковыми колоннами вглубь Украины обходя города именно ето и был ихний план. А потом был план начать террор, лагеря и расстрелы. Иначе они бы украинцы не приняли марионеточную кремлевскую власть в Киеве. Именно для етого рашисты приготовили 40тыс. пакетов для трупов. Но вышло так что ети пакеты понадобились самим рашистам.
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24.08.2022 12:42 Ответить
Денис Казанський один из немногих дончан журналистов и блогеров рассказал еще а 2014 году рассказал как быдло Путлера грабило Донецк Макеевку и другие города...увозя на РабZею авто грузовики холодильники стиральные машины и прочие товары перегоняя это все в Ростов и Белгород...по тем данным что я помню..за лето 2014 года было угнано более 50 000 авто...
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24.08.2022 12:43 Ответить
Рашисты мечтали о славе и победах Гитлера только забыли чем Гитлер и его режим кончили.
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24.08.2022 12:44 Ответить
"Шо мовчиш? Скуштував ***?" © Л. Подерв'янський
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24.08.2022 12:44 Ответить
Орки уже мечтали о том как будут делить и занимать лучшие квартиры и дома в Киеве. А вышло так что теперь червей кормят. Чтоб им выродкам и на том свете покоя небыло.
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24.08.2022 12:46 Ответить
Самое смешное, что поменять там дату на сегодняшнюю и русня поверит. Это же безмозглые животные...
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24.08.2022 12:56 Ответить
Між писаниною русні і нашою різниця лише в тому, що правда десь по середині.
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24.08.2022 12:57 Ответить
Правда в тому, що вже півроку русня "за нєделю захвативаєт" Україну.
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24.08.2022 14:22 Ответить
Це, якщо вірити нашим оф. джерелам. Русня теж вірить своєму оф. джерелам. Я нічого перевірити не можу. Мушу вірити. Звідки мені знати, по справжньому відбивають Херсон, чи просто нам сцяють в очі і тягнуть резину? Знайомі з фронту так і кажуть. Все дозовано, сидимо на позиції, нічого не знаємо. В гарнізонах на заході, воякі зі скуки пухнуть. Сторожі окопів, як вони себе називають)
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24.08.2022 15:10 Ответить
А мені цікаво, знайшли оте "Старше Эдды", що так "раділо" за Дніпро? Я б земелю потримала міцно... за шію.
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24.08.2022 13:13 Ответить
Я ригаю від цих кацапських дурних коментарів. Це все рівно, що балакати з Ваньком-дурачком
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24.08.2022 13:44 Ответить
Петушки много кукарекали и в своих фантазиях и тик-токах давно захватили Украину. Вот только реальности похер на мультики и фантазии кацапов
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24.08.2022 13:48 Ответить
zомбироvаные рабсейские долпоепы живут в королевстве кривых зеркал в своей реальности.
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24.08.2022 13:50 Ответить
«Во-первых - мы бедны, а во-вторых - глупы». Это было сказано сорок лет тому назад. Но с тех пор мы не только не разбогатели, а по мнению одних так же бедны, по мнению других стали еще беднее. А если мы спустя сорок лет все же бедны, ясно, что мы так же и глупы, если еще не стали глупее.» Я. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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24.08.2022 14:24 Ответить
Вся т.н. россия - одна большая потемкинская деревня. Чем античеловечнее у них режим, тем меньше умных людей там останется, а значит, в перспективе, империя орков проиграет технологически странам Запада и снова бросится "прорубать окно в Европу", делая вид, что они одумались и стремятся стать цивилизованными. И вот для Запада теперь главное - не верить этим двуличным тварям хотя бы лет 100.
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24.08.2022 16:35 Ответить
Награждены "золотым" унитазом за взятие за щеку
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26.08.2022 18:13 Ответить
 
 