Перечитывание публикаций российских каналов от 24 февраля вдохновляет, - Казанский. ФОТОрепортаж
Россиянам пропагандисты рассказывали о молниеносных "успехах" и "уничтожении" украинской техники.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"День Независимости и полгода с начала войны. Ничто так не вдохновляет в этот день, как перечитывание публикаций российских телеграмм-каналов от 24 февраля", - написал Казанский.
Он добавил к посту скриншоты по пропагандистским каналам, где россиянам рассказывают, как российская армия "уничтожила" ПВО, авиацию, флот Украины и о молниеносных "успехах" российской армии в "спецоперации" 24 февраля.
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Так много да так ладно плетет, что в конце концов и сам в это верить начинает
Це - депутат від Бучі, доречі. Тварюка!
Сподіваюсь, колись кацапа виставлять в музеї як невдалу спробу мавпи еволюціонувати, а на Москву будуть туристів возити як на сафарі і показувати як живуть людськоподібні істоти в своєму натуральному середовищі з забороною годувати.
зомби... просто зомби...
и это даже не смешно а страшно...
(матери получающие трупик сына в морге, с сухими глазами верещали - уничтожайте всех украинцев и их детей, ибо они убивают наших мальчиков!.... не задавая себе вопрос - схераль твой мальчик оказался в Украине на танке??? и не обвиняя *****, пославшего на смерть в чужую страну)
- Сматрі какой он здаровий, а єслі он нас?
- А нас за што?!
Вы не поверите...впервые за несколько месяцев ко мне пришел ответ!!! на ленту активности)))
капец как классно!!!
Звідки недооцінка супротивника, недостатня підготовка.
Дай боже, щоб так було і надалі.
Але ця війна може все змінити.
Це психотип у них таки. Ведмежий. Не має бажання думати, планувати. Навіщо, коли є величезна туша і пазурясті лапи? Розчавимо, розірвемо. Ресурсів вдосталь.
Штурми ДАПу, Маріуполя, Северодонецька, Пісків - тому підтвердження.
На розумні дії терпцю не вистачає, швидко починають тупо давити м'ясом.
Це й добре.
А разница между орками и гоблинами знаете какая?
Металолом один, та совдеповські запаси
А ти дєніска, очевидно, свинолупий провокатор.
Ось і бачимо, що ідіот, який прославляє радянську зброю - не може бути нічим іншим, ніж провокатором.
- Альо, а ніхто не забув, що скоро мамин день народження?
Одеса
- Я шо такі да, похожа на скліротічку ? Канєшно помню !
Херсон
- Я хочу до мами на день народження ! Але ще не знаю,чи зможу ...
Київ
- Зможеш. Я зміг і ти не гірший !
Донецьк
- А мене, що знову не кличете ?
Одеса,з іронією
- А... Кармілєц ...
Донецьк ,знічено і винувато
- Ну ляпнув дурницю, то що - вічно будете нагадувати ?
Харків
- Ну єслі б кой хто не ляпав дурниці, то може над деким і ракетами не ляпало б...
Вінниця повернувшись до Донецька
- А як же нова мамка, до якої ти втікав ?
Донецьк зітхає.
Луганськ
- Скільки вже можна докоряти ? Я навіть паспорт український, майже склеїв !
Тернопіль
- Дайте я тому сєпаратісту у писок парадичкою вріжу !
Київ
- Тихо, розходилися,як маленькі. Що ви срач розвели , між собою, наче у вас росіяни живуть ! То який подарунок мамі зробимо ?
Крим
- Я можу салют. У мене останнім часом, здорово гарно салюти виходять!
Чорнобаївка :
- Ой, тримайте мене шестеро! Що ти у тих салютах тямиш !
Буча
- Я квіти подарую. У мене тут цілі поля соняхів. По ходу, ті придурки,таки клали у кишені зерна !
Львів
- Я мамі зроблю ранкову каву. Міцну. З шоколадом .
Київ
- Окей, тоді з мене торт до кави !
Одеса
- А я подарую мамі усмішку. І новий анекдот. До речі ,ви чули новий анекдот про те як Путін і Шойгу...
Біла Церква,нервово перебиває
- Та осточортіли твої анекдоти про те Шойгу ! Я їй пісню подарую.
Маріуполь
- Я мамі молитву і віру подарую. Вибачте, що так скромно , але мої ( схлипує ) тепер по всій Україні. І вони вірять і моляться, як ніхто !
Київ
- Нічого, братику... Все буде Україна. Наступного дня народження ти їй знаєш який класний подарунок зробиш - відродишся !
Маріуполь ,замріяно
- І діток по моїх вулицях у візочках будуть катати ...
Одеса, розчулено
- Ага... І на моїх пляжах, наступного року ,буде повно людей...
Київ
- І всі повернуться додому ...
Бахмут, гірко зітхаючи
:- Не всі... Але я їх всіх запам'ятав ! Чесно !
Крим, тихенько ,тонким голосом
- А може, я мамі на день народження моста того,ну, ви ж зрозуміли ?...
Всі хором
- Цить! Сюрприза зіпсуєш !
Слава Україні!
Світлана Перч
Аленушка разлила масло
заключили пари на спор..... кто больше всех продержится в интимной контакте с женщиной кинули жребий 1 номер пошел американец.. прошло полсача выходит весь мокрый и довольный неплохо говорит немец и русский.... ****2 номером пошел немец вышел почти выполз через 55 минут да непогано говорит американец и русский... ***3 номером пошел русский.. прошел час нема пошел второй нема... пошел третий американец и немец пошли в квартиру --где русский должен был заниматься интимом... заходят в квартиру..... а там ****..все стены потолок пол вся квратира обрызгана мужским семенем.. вау гут гут сказали американец и немец.... а мы кстати не видели твою барышню спрашивают они у русского....Русский плача... так не пришла Клавка зараза..... а представляете-- что бы было-- если бы пришла Клавка...
вот примерно такое сравнение напрашивается-- читая победобесие комментарии от 24 февраля 2022 года россиян... они забрызгали слюной о победе на Украиной всех и вся.... но Клавка не пришла...т.е. Победа --а пришла Бяда...