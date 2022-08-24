Места 27 взрывов на территории оккупированного Крыма нанесли на интерактивную карту, - Крымскотатарский ресурсный центр. ФОТО

В Крыму в течение двух недель зафиксировано более двух десятков взрывов.

Об этом сообщили на странице Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в оккупированном Крыму с 9 августа массово фиксируют взрывы или так называемые "хлопки". За последние две недели Крымскотатарский Ресурсный Центр насчитал по меньшей мере 27 таких случаев.

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Ранее сообщалось, что жители временно оккупированного Севастополя сообщали о новых взрывах. Оккупационный "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев тем временем утверждает, что работали системы противовоздушной обороны.