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Места 27 взрывов на территории оккупированного Крыма нанесли на интерактивную карту, - Крымскотатарский ресурсный центр. ФОТО
В Крыму в течение двух недель зафиксировано более двух десятков взрывов.
Об этом сообщили на странице Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в оккупированном Крыму с 9 августа массово фиксируют взрывы или так называемые "хлопки". За последние две недели Крымскотатарский Ресурсный Центр насчитал по меньшей мере 27 таких случаев.
Ранее сообщалось, что жители временно оккупированного Севастополя сообщали о новых взрывах. Оккупационный "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев тем временем утверждает, что работали системы противовоздушной обороны.
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+15 Олександр САТ РЕМ
показать весь комментарий24.08.2022 12:41
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А что бы лучше представлять ситуацию, чаще смотрите в карту дипстейт, там кроме приблизительных фронтов тоже линеечка есть.
Подробно писать, за что банят, я не буду - чтобы не забанили пожизненно. За последний раз (где-то 2 недели назад) предполагаю, что нескольким людям не понравился мой пост, и за определенное число голосов "в спам" сообщение удаляется, а автор банится на 3 дня. Подчеркиваю, что это лишь гипотеза, выдвинуая эмпирическим путем.
А что касается вашего дискуссионного вопроса по поводу С-300, то он является характерным аргументом кацапских тролей, которых правда здесь стало значительно меньше. А народ здесь сейчас злой, и много "новеньких" аккаунтов, и у многих ПТСР, поэтому принимайте бан как неизбежную данность...
казнибана.
Вероятно, Вы имели ввиду М57. Возможно у нас их нет. Но это не точно. У нас и АGM-88 нет. Но это тоже не точно.
Если вы посмотрите с самого начала видео двух прилётов, то как-то это совсем не похоже на унитарные М57 с их б\ч в двести килограмм. Визуально по масштабу это тянет на ФАБ-500, но так как авиация над базой исключается, то можно сделать вывод, что это нечто другое, для которого расстояние от Одессы совершенно не имеет никакого значения )).
Впрочем, сейчас риторика США относительно дальнобойных ракет к Хаймарсам немного смягчилась и, возможно, уже сейчас у нас их не совсем нет.
PS Когда Голду Меир спросили, есть ли у Израиля ядерное оружие и готов ли он его применить, она ответила:
- На Ваш первый вопрос: ядерного оружия у нас нет.
- На Ваш второй вопрос: если будет необходимо, мы его (ядерное оружие) применим.
Что касается Новофёдоровки, то могу предположить, что туда прилетело то, что и в апреле 19-го прилетало на полигон в Яворове, который отстоял от точки пуска на 460 км. Ведь куда-то же делись полтора десятка уже готовых к осени 19-го года двигателей 15Д365 )) Да и высота и размеры наблюдаемой неустойчивости Рэлея-Тейлора явно указывают на полутонную б/ч. Так что думаю, для Керченского моста у нас есть нечто получше, чем ATACMS.
Подозреваю, что саудитский комплекс к нам вернулся (к тому,который у нас был). Очень вероятно, что этому поспособствовал Джо Робинетович во время своего визита к саудитам. Насчет полусотни ракет - очень большие сомнения, но десяток, без учета улетевшей пары в Саки, у нас с большой долей вероятности есть. Кацапы об этом знают, и хрень, способная лететь на 700+ км - это хороший фактор сдерживания, на который не распространяется американское условие неприменения по целям на территории рф.
Что касается вашей ремарки "и даже плюс еще столько же, сколько успели бы изготовить до начала войны", то никакого плюса нет, потому что ракетная программа уже в 20-ом году перестала существовать по требованию зеленого шапито.
Я правда думал что они максимум 500км кроют, чего в принципе за глаза хватает для театра боевых действий сейчас у нас, вплоть до удара по Кремлю. Но 700 это вообще песня. Может поэтому количество обстрелов Киева резко сократилось до нуля)
Как-то так.
Так ведь с 24 февраля Киев не единожды подвергался ракетным ударам, я уже молчу про Харьков и другие города. И как-то не сильно они переживали что им что-то там прилетит. А сейчас уже давненько в Киев не прилетает вообще ничего. Возможно конечно наша ПВО стала более эффективной, а возможно появилась более длинная рука, о чем я собственно в предположительном ключе и написал выше.
Так же не соглашусь с вами что орки знают что у нас есть и сколько есть. ТОгда бы они знали и ГДЕ оно, потому как всю эту инфу можно заполучить только имея своих кротов которые в режиме реального времени будут сливать все поставки, количества, ТТХ и так далее. Я уверен что этого не происходит, иначе у нас бы не осталось ни единого Хаймарса к этому времени как и других важных западных вундервафлей, как и авиации как таковой. Мне кажется разведка как раз у них очень хромает, а у нас, из-за разведданных США очень толковые удары наносятся по складам и командным пунктам.
недоживают" до Киева, их успевает три раза по пути мочконуть если не ЗРК, так авиация. А что касается Х-22 с Шайковки, которые трудно сбить в отличие от "калибра", то с Шайковкой будет то же самое, что и с Новофедоровкой. А это даже не Крым, это посконная территория балалайни, и такой ****** опять же роняет до плинтуса авторитет прутина в глазах его народца.
Что касается кротов - долго вам объяснять, почему знают что есть, но не знают где. Упрощу: знали в феврале, что есть По этой же причине и в Киев ничего не прилетает. Тихоходные "калибры" с Чёрного моря просто "ракеты "вербы" и "стугны в Малине и Житомире, и даже бросили их там, но неожиданно возникли Пашинский с Черновол, и ракеты "исчезли". Кроты в "укроборонпроме" могут знать, сколько у нас есть изделий к ПУ "Гром-2", но где они находятся - это уже надо им спрашивать у Залужного, Шапталы", Муженко, Наева, Сырского и далее по списку ))))
1. В Киев раньше часто прилетало, теперь не прилетает. Почему прилетало тогда и не прилетает сейчас? Ваши пояснения не срабатывают. Потому что до Киева долетало тогда, и три раза мочконуть не получалось, и почему-то не долетает сейчас. Что поменялось?
2. Если у нас всегда было оружеи на дальность 500км, почему мы не нанесли удар возмездия за обстрелы Киева, Харькова, Днепра и тд?
И если это помогло бы устроить крах величия путлера в глазах расейской быдломассы, как вы говорите, почему мы до сих пор этого не сделали? )
С баллистикой ситуация другая - ПВО не может выполнять задачи ПРО.
Про Шайковку я уже писал выше.
Что касается "удара возмездия", то у военных совершенно другая логика действий в отличие от гражданских наблюдателей. И слава Богу...
Нам нужно не возмездие, а правильная стратегия, которая приведет нас к победе в войне.
И если бы удар по Кремлю даровал нам победу - и у нас было чем ударить - мы бы ударили, любая армия мира бы сделала это. Американцы например устроили бомбардировку Токио извращаясь с Б25 поставив их на авианосец).
В данном нашем конкретном случае, думаю, удар по Кремлю вызвал бы обратный эффект. Путин мог бы сказать - вот что я говорил? вот они фашисты, атакуют нашу столицу... все на фронт)
Ну и Запад бы нас не понял - типа нехорошо.
Хотя бомбить роддома, вокзалы, школы, драмтеатр с людьми, насиловать и пытать пленных - какбы нам простят после этого удар по Москве. Особенно если это будет военная цель.
Думаю у нас нечем туда ударить просто. Иначе множество военных целей было бы поражено еще на подступах к нашим границам
Военные цели на территории противника мы поражаем. Кто хочет это увидеть - он видит это в Миллерово, Новошахтинске, в Белгородской области, Зябровке... Просто об этом не кричат на каждом углу, а украинскому обывателю похрен - упала радиовышка в прилегающей к Украине обасти рф, или не упала... а если и упала, то от чего. Никто не задается же вопросом, какое НЛО кацапское ПВО пытается сбивать вечерами на Севастополем, или Керчью, или Евпаторией... Никто не задаётся вопросом, как эквивалент двух полутонных боеприпасов прибыл в Новофёдоровку? Ну, сказали, что наши силы ССО на ишаках доставили тонну тротила, и всех эта версия устроила. Кацапов, кстати, тоже. Так что да, нечем )) Удивительным образом, такое представление о наших возможностях устраивает как военное руководство ЗСУ, так и роспропаганду. Ответ на вопрос почему - лежит на поверхности.
Так сейчас по новому выглядят войны, потому что мы живем уже в эпоху информационного общества, где информация - тоже оружие.
"А это даже не Крым, это посконная территория балалайни, и такой ****** опять же роняет до плинтуса авторитет прутина в глазах его народца."
"в глубину 500 км тоже могла бы в таком случае прилететь ответка, и это был бы крах величия прутина в глазах расейской быдломассы."
ваши слова) и тут же говорите что особо смысла никакого эти удары не принесут и войну не помогут выиграть ) Но почему-то Путин их очень боится. Так боится что обстреливал Киев одной из первых целей )))) У вас какая-то биполярка, мне кажется.
ЧТо касается Нофедоровки - не встречал еще ни одного человека у нас, который поверил бы что это диверсия. По снимкам видно что туда явно что-то прилетело ) Про линии ЛЭП и все остальное, может вам приятно осознавать какую-то надуманную избранность свою, я не пойму, - все что вы говорите общеизвестная открытая информация, которая и на этом сайте обсасывается с ног до головы)
Подытожу. Очевидно что у нас либо нет такой длинной руки 500+км, либо есть в чудовищно ограниченном количестве, штучном. Иначе никак логично не объяснить, почему мы не уничтожали колонны техники еще на перешейках, подступах к границам, почему мы не уничтожали аэродромы с которых нас обстреливали и продолжают обстреливать ракетами и авиацией и тд и тп. Никакой рассказ про информационную войну здесь не проканает. Любая современная армия уничтожала бы крылатыми ракетами всю эту инфраструктуру и скопления сразу же. Мы же начали это делать только недавно, с появлением Himars и то на глубину до 100км (учитывая еще и удары Точками У). И к слову об информационной войне - уничтожение планомерное целей которые я указал выше в нормальных количествах (после каждого ракетного удара орков - прилетает ответка по месту откуда был удар и сносят там всё к чертям) - информационная политика резко перешла бы на нашу сторону ))) Такое нечем крыть, такое остудило бы пыл даже путлера. Поэтому мне кажется вы черезчур оптимистичны насчет наших возможностей на данный момент. К сожалению.
Будь у нас 500+ ракетный хлыст в товарных количествах - этой войны могло бы и не быть.
Что касается Новофёдоровки, то в первый же день на этом форуме были десятки гипотез про наше ДРГ, а еще про удар некими БПЛА )
О каких ЛЭП Вы говорите - я не знаю.
Что касается, как Вы говорите, «длинной руки», то да, в чудовищно ограниченном и штучном количестве. Ту дюжину двигателей 15Д365 , которая была в состоянии готовности на момент весны 2019 года цыгане точно не вывозили в пункт металлоприёмки.
Не уничтожали колонны техники еще на перешейках и так далее - потому что нынешнее руководство страной - это не про войну. Это про верещуковские шаттлы на перешейке, про «росия не может напасть», про «рюмку водки с холодцом» и прочую кварталовскую чухню.
Насчет крылатых ракет: они у нас есть, как Вы говорите, в чудовищно ограниченном штучном количестве. Они называются «Нептун», и пока существуют только в противокорабельном исполнении. Других нет. Что касается нашего украинского хаймарса, то после сворачивания ракетной программы тараны-хомчаки сказали, что наличия 92-х такет «вильха» - этого более чем достаточно. С того момента в ДОЗе их уже не было.
Уничтожение целей идет в нормальных количествах. Часто размазывать эту информацию по СМИ бывает не полезно для дела. Военные лучше про это знают.
Не знаю, о каком моём оптимизме Вы говорите, и собственно не знаю, в чем Вы его усмотрели. В прочем, и пессимистом себя не считаю.
С последним Вашим утверждением абсолютно согласен, но разверну его: если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-го - середины 2019 годов, на вооружение ВС Украины уже было бы около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Ольха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) 360МЦ "Нептун", около двух сотен 2С22 "Богдана" и 4-5 ОТРК "Гром-2" с 20-25 ракетами. И да, тогда этой войны могло бы и не быть.
Но выбрав слабого\неподходящего\подберитеэпитетсами президента, который как Верховный Главнокомандующий ВС Украины ВС в течение трех лет НЕ ВЫДЕЛЯЛ СРЕДСТВА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОЕННОГО ЗАКАЗА, фактически разоружая армию накануне войны, и тем мы пригласили войну в свой дом.
После статьи в Вашингтон Пост стало еще более мерзко осознавать насколько сверху сидят отбитые дегенераты и даже закрадываются мысли о том что был какой-то договорняк, потому что сложно представить себе что зная с октября о вероятном нападении, не было закуплено ни единого снаряда, не были приведены в готовность резервы, не были развернуты группы с ПЗРК в точках, в которые как указала разведка будут высаживаться орки (тот же Гостомель), и тд и тд и тд. То есть насколько нужно быть ненормальным, чтобы даже не до конца веря в нападение не сделать элементарных вещей? Не подготовить эвакуацию в конце концов. Ну собственно вы и без меня это всё озвучили. Я правда не сторонник той теории, что предыдущий президент чем-то существенно отличался. Тоже саботировал патронный завод, ракетные программы и не реформировал страну и армию когда был шанс. Возможно он справился бы лучше, чем Боневтик, тут уж я не гадалка.
Но по факту система не меняется, меняются только фамилии. Но по факту на манеже все те же. ОПГ. Ну или как их любят называть - торгово-промышленные олигархические группы.
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То, что Киев не был ********* в первые дни ракетными ударами - большей степени заслуга пяти батарей С-300, поднятых из травы за деньги не государства, а предприятия «Рошен». Ну и еще оставшихся в строю половине (половина уволилась нахрен) пилотов истребительной авиации, зарплата которых упала при зеленском втрое и составляла около 20 тысяч гривен. Ракетные программы были реанимированы именно при порохе, из архивов были подняты разработки КБ «Южное» по тому же «грому», вернули обратно Олега Петровича, поэтому ожила прогамма «Нептуна», заработало производство «стугны» и «корсара», и еще много чего стало происходить в отраслях, о которых Вы даже представления не имеете. И даже сегодняшнее взаимодействие с турецким ВПК в разрезе их авиастроения стали возможным после того, как на излёте своей каденции порох лично выдавил из меркель поставку оборудования для ФЭДа (три года Германия нам отказывала в поставке этих станков), который на этом оборудовании научился делать актуаторы для наших ракет и авиации. И сейчас эти актуаторы стоят в «нептунах» и прочих «ольхах», и даже в турецком беспилотном истребителе.
Именно при порохе в условиях войны армия стала оживать - одеваться, нормально жрать, и даже получать нормальные общежития для военнослужащих. Потому что «Армія, Мова, Віра», именно в таком порядке. А не «перестатьстрелять, шашлыки, «Сваты», которые кстати до сих пор продолжают снимать в Грузии для росийского телерынка с целью укрепления у росиян образа тупого жадного хохла Будько. А в это время порох грузит в армию десятками лейланды, шилды, сотнями старлинки и квадрокоптеры с ПНВ по 6 килобаксов за единицу и тысячи других ништяков, о которых Вам узнавать не интересно. Иначе бы знали.
Что касается патронного производства, то это такое же ИПСО, как и «порошенко повзрывал все склады с б\к». На самом деле, восстанавливать патронное производство в Украине не было смысла тогда, и тем более нет сейчас. "Луганский патронный завод, который был на территории Украины, 100% своей продукции в те мирные времена отправлял на экспорт. Рынка сбыта внутри Украины не было. С теми запасами, что у нас были, ЗСУ патронный завод был не нужен. Но у нас в общество был вброшен такой тезис, что если мы построим патронный завод, то мы что-то изменим в самом ходе противостояния с рф. Патронный завод и сейчас у на не есть необходимостью. А в связи с переходом на НАТОвскую стрелковку - так и подавно. Так что Ваша реплика в адрес пороха, процитированная мной в начале поста - не по адресу. Скорее это к тому засосу, который саботировал и провалил ДОЗы два года подряд.
Потому и говорю, при том что во многих вопросах порох выглядит куда адекватнее боневтика, это не умаляет тот факт, что при нем многие вещи были точно так же бездарно просраны. И вам, как очевидному порохоботу, сложно это осознать. Если ракетные программы так бурно спонсировались и развивались во время каденции сивочолого - то где нептуны, где Гром и Ольха, и почему нашим ребятам пришлось стрелять Стугнами с арабским языком, не задумывались? А министр внутренних дел во времена пороха и дела с рюкзачками вам тоже не аргумент? а Олег Гладковский и УКРОБОРОНПРОМ вам о чем-то говорит? А как вам борьба с коррупцией в исполнении Пороха? А ведь у него были все шансы и коррупцию прижать и армию сделать профессиональной. У меня в семье военные, потому ваши рассказы о том как армия преобразилась за время правления Порошенко - ну вы это можете кому-то другому рассказывать. Огромное количество людей увольнялось оттуда изза несносных условий и оплаты. То есть я не могу сказать что он не сделал ничего, но делал он всё наполовинку, потому что сам коррупционер, потому что завязан на всё ту же ОПГ, которая выдает себя за правительство Украины ). Все те же Медведчуки, Фирташи, Ахметовы и прочая прочая.
Так что Армия Мова Вира - это здорово, на плакатике. А по факту...
И то что Рошен там сейчас затаривает армию чем-то, это здорово. Но это нужно было делать когда у него была полнота власти. И кстати - посмотрите на состояние Пороха. Оно около 1млрд долларов )))) И это только то что в белую ). Так что то что он там купил чего-то на килобаксы... это смешно. Он мог спокойно бы купить несколько систем Байрактар (6дронов 2 станции), по 70млн долларов, например. Но почему-то байрактары фонды Притулы собирают) А что мешало закупиться дронами во время его правления? А танки, а авиация? А снаряды? Очевидно что он решал не эти вопросы, а так, в пол глаза только.. остальные же усилия были направлены на самопиар, управление потоками и обогащение, а так же борьба за власть. Но для вас это всё ИПСО конечно.
У истории нет сослагательного наклонения. Если бы порох был так хорош как вы говорите, его бы выбрали на еще один срок, и мы могли бы посмотреть как он подготовился бы к войне, и как её возможно вообще не было бы... имей мы ракетный щит и ПВО (то что он свою попку прикрыл в Киеве, это ерунда... да и мне как киевлянину не нужно рассказывать что Киев не хренячило, еще как хринячило... но что вы скажете Харькову, Мариуполю, Днепру? Где их С300?????).
Потому остаюсь при своем мнении. МОжно бесконечно спорить кто лучше, но по факту это люди одной системы. Клептократически-олигархической. И её нужно демонтировать раз и навсегда. Надеюсь после войны это произойдет.
ясно що то інша карта і військові в курсі,
це для психологічного ефекту на москалів
тобі явно важно аби тільки посперечатись,
не важливо на яку тему))