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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости. ФОТОрепортаж

Открытки с поздравлениями размещены в Луганской области, в Херсоне и в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Северодонецке в Луганской области они напомнили, что украинцы выступают против незаконного "референдума".

Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 01Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 02Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 03

На стене многоэтажки в Симферополе сфотографировали открытку с текстом "24.08.2022. Крым – готов, крымчане – ждут", передает 24 канал. Открытка оформлена в сине-желтых цветах. На ней есть фото с митинга, где много людей с флагами крымскотатарского народа и флагом Украины.

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Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 04

В других районах города заметили открытки с надписью "Крым - это Украина" и поздравлением с Днем Независимости, пишет РБК-Украина.

Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 05
Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 06
Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 07
Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 08
Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 09
Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 10
Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости 11

Открытки с поздравлениями с Днем Независимости расклеены также в оккупированном Севастополе, сообщает Главред.

День Независимости (1196) Крым (26377) листовки (97) оккупация (10135) город Севастополь (1760) Северодонецк (605) Симферополь (658) партизаны (179) Луганская область (6495)


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молодці!
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24.08.2022 16:03 Ответить
Слава Мужественным Смелым Находчивым Супер Партизанам 💙💛‼️Красавцы -наша Гордость , Герои Украины‼️❤️💙💛🙏🙏🙏🍀🍀🍀
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24.08.2022 16:47 Ответить
👍👍😁😁
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24.08.2022 16:05 Ответить
Силам опору - респект!!!
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24.08.2022 16:28 Ответить
триматеся... хто зна...може вже й не довго?!
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24.08.2022 16:39 Ответить
 
 