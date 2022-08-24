Партизаны на оккупированных территориях поздравили украинцев с Днем Независимости. ФОТОрепортаж

Открытки с поздравлениями размещены в Луганской области, в Херсоне и в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Северодонецке в Луганской области они напомнили, что украинцы выступают против незаконного "референдума".

На стене многоэтажки в Симферополе сфотографировали открытку с текстом "24.08.2022. Крым – готов, крымчане – ждут", передает 24 канал. Открытка оформлена в сине-желтых цветах. На ней есть фото с митинга, где много людей с флагами крымскотатарского народа и флагом Украины.

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В других районах города заметили открытки с надписью "Крым - это Украина" и поздравлением с Днем Независимости, пишет РБК-Украина.















Открытки с поздравлениями с Днем Независимости расклеены также в оккупированном Севастополе, сообщает Главред.