Россия распространяет "документ" о мнимых больших потерях ВСУ с множеством грамматических и фактических ошибок. ДОКУМЕНТ
Россия проводит в Украине очередную информационно-психологическую операцию. В сети начали распространять фейковый "документ", содержащий сведения об огромных потерях ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации СНБО.
"Рашистские Telegram-каналы распространили "документ", якобы содержащий сведения о потерях, которые за время войны с Россией понесли украинские военные. В частности, пропагандист отмечает "общие потери - 131 014 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что указанный "документ" является фейковым, поскольку содержит ошибки, не свойственные украинскому деловому вещанию, и множество русизмов ("інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (в отношении Вооруженных сил)").
Также согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020) штрих-код проставляют в центре нижнего поля первой страницы документа.
В Центре противодействия дезинформации призывают проверять подозрительные "документы" и помнить, что распространение таких фейков только помогает врагу.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заметил также несоответствия в цифрах: "Неуважаемая роспропаганда, когда вы, уродцы, делаете свои фейки, то перед тем хотя бы советуйтесь с профессионалами. Во-первых, во время боевых действий раненых всегда в два или даже три раза больше, чем убитых. Во-вторых, зарубите себе на носу, Валерий Залужный - Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины. Он не работает в Министерстве Обороны и никогда не подписывает письма на бланке МОУ!"
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны России погибли около 9 тысяч украинских военнослужащих.
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Справа в іншому, а саме:
У кацапів написано "Шановний Олексій Мячеславовичу", а повинно бути написано "Шановний Олексію Мячеславовичу".
Коротше кажучи: кацапи є кацапи...
я, наприклад, намагаюсь не вдаватись в таких випадках в тонкощі правопису, цілком достатньо явних ляпів. можливо це і зайва пересторога, але...
пам'ятаєте минулий випадок з "приказом Зеленського"? вони й досі паляться на тому самому.
тупі орки
А те що вони приписують свої втрати Україні, вже давно відомо.
(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)
за таке оформлення документів так по шапці вгріють, що голова ще годину потім хитатиметься.
все криво зроблене.
починаючи із назви МОУ у зверненні і закунчуючи штрихкодом.
продукт рашапропагаші явно розрахований на внутрішнє вживання, бо людина, що живе в Україні на таке зроду не поведеться.