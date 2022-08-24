Россия распространяет "документ" о мнимых больших потерях ВСУ с множеством грамматических и фактических ошибок. ДОКУМЕНТ

Россия проводит в Украине очередную информационно-психологическую операцию. В сети начали распространять фейковый "документ", содержащий сведения об огромных потерях ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Рашистские Telegram-каналы распространили "документ", якобы содержащий сведения о потерях, которые за время войны с Россией понесли украинские военные. В частности, пропагандист отмечает "общие потери - 131 014 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что указанный "документ" является фейковым, поскольку содержит ошибки, не свойственные украинскому деловому вещанию, и множество русизмов ("інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (в отношении Вооруженных сил)").

Также согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020) штрих-код проставляют в центре нижнего поля первой страницы документа.

В Центре противодействия дезинформации призывают проверять подозрительные "документы" и помнить, что распространение таких фейков только помогает врагу.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заметил также несоответствия в цифрах: "Неуважаемая роспропаганда, когда вы, уродцы, делаете свои фейки, то перед тем хотя бы советуйтесь с профессионалами. Во-первых, во время боевых действий раненых всегда в два или даже три раза больше, чем убитых. Во-вторых, зарубите себе на носу, Валерий Залужный - Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины. Он не работает в Министерстве Обороны и никогда не подписывает письма на бланке МОУ!"





Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны России погибли около 9 тысяч украинских военнослужащих.

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