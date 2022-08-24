Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименовали в "Украинский путь", - Маркарова. ФОТО
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о завершении официального переименования в "Украинский путь" перекрестка в нью-йоркском районе Брайтон-Бич.
Об этом говорится в сообщении дипломата в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый может внести вклад в нашу борьбу за независимость и каждый вклад важен! А некоторые, как переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way, который успешно завершился сегодня в День независимости еще и очень символичен", - сообщила Маркарова.
Заметим, что район Бруклина Брайтон-Бич известен плотным заселением выходцами из бывшего СССР. Его называют "Маленькая Одесса".
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"бєлой акації, цвєти еміграції"
акація = єврєйская бєрьоза
Немає в світі такоі республіки , як днр і лнр - так як це свора продажних гоблінів , яка продалася за бабло кремлівському фюреру ! 😡
А самій тьоті вимкнули російське кабельне телебачення.
в парку Кеннеді стоїть пам'ятник королю Ягайлу так що про Східну Європу там знають
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1562472986485325829 1 ч
Сегодня в России, Крыму и Донецке видеокамеры с динамиком поздравляли всех с Днем Независимости Украины.
https://twitter.com/i/status/1562472986485325829
https://twitter.com/i/status/1562472036806451200