Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименовали в "Украинский путь", - Маркарова. ФОТО

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о завершении официального переименования в "Украинский путь" перекрестка в нью-йоркском районе Брайтон-Бич.

Об этом говорится в сообщении дипломата в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый может внести вклад в нашу борьбу за независимость и каждый вклад важен! А некоторые, как переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way, который успешно завершился сегодня в День независимости еще и очень символичен", - сообщила Маркарова.

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Заметим, что район Бруклина Брайтон-Бич известен плотным заселением выходцами из бывшего СССР. Его называют "Маленькая Одесса".