РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10731 посетитель онлайн
Новости Фото
10 109 51

Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименовали в "Украинский путь", - Маркарова. ФОТО

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о завершении официального переименования в "Украинский путь" перекрестка в нью-йоркском районе Брайтон-Бич.

Об этом говорится в сообщении дипломата в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый может внести вклад в нашу борьбу за независимость и каждый вклад важен! А некоторые, как переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way, который успешно завершился сегодня в День независимости еще и очень символичен", - сообщила Маркарова.

Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименовали в Украинский путь, - Маркарова 01

Смотрите также: Сотни активистов прошли по центру Нью-Йорка с сине-желтыми флагами. ФОТОрепортаж

Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименовали в Украинский путь, - Маркарова 02

Заметим, что район Бруклина Брайтон-Бич известен плотным заселением выходцами из бывшего СССР. Его называют "Маленькая Одесса".

Автор: 

Нью-Йорк (204) переименования (739) Маркарова Оксана (279)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
смертность среди пожилых на бывшей Брайтон-Бич сильно подпрыгнула?
показать весь комментарий
24.08.2022 20:10
+18
Щас совкодрочеры бродящие по Америке в майках ссср взвоют.
показать весь комментарий
24.08.2022 20:13
+12
ото сраки в кацапів підгарають бо вони там вже років по 40-50 жиють але окрім свинособачого йазига ніц невивчили та незнають
показать весь комментарий
24.08.2022 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смертность среди пожилых на бывшей Брайтон-Бич сильно подпрыгнула?
показать весь комментарий
24.08.2022 20:10 Ответить


"бєлой акації, цвєти еміграції"

акація = єврєйская бєрьоза
показать весь комментарий
24.08.2022 20:39 Ответить
Это Ося Бендер так цитировал!
показать весь комментарий
24.08.2022 20:58 Ответить
хахаа норм підпал)
показать весь комментарий
24.08.2022 20:12 Ответить
русский, в вашей стране-помойке принято называть улицы в честь мифических созданий.
показать весь комментарий
24.08.2022 20:22 Ответить
русское животное, ты уже продало свое тухлое мясо своему фюреру за "автомобиль" жигули?
показать весь комментарий
24.08.2022 20:25 Ответить
Так тут люди общаются, а ты - свинособака. Тебе на страну-помойку, на звЯЯзду.сру, животное.
показать весь комментарий
24.08.2022 20:40 Ответить
не долго оно там будет, не будет скоро никакого посольства, а вот ватная русня с брайтон бич никуда не денется. Ухахахахахаха
показать весь комментарий
24.08.2022 20:22 Ответить
Посольским работникам пофигу, а на брайтане ватаны повесятся
показать весь комментарий
24.08.2022 20:23 Ответить
Ідіотина ( жж шмель)
Немає в світі такоі республіки , як днр і лнр - так як це свора продажних гоблінів , яка продалася за бабло кремлівському фюреру ! 😡
показать весь комментарий
24.08.2022 20:33 Ответить
Так это говорит о том, что Раисса мифическая страна. И не переживай, сегодня ты создаешь Донецкую народную республику, а завтра сама создается Калининградская народная республика или Татарская народная республика.
показать весь комментарий
24.08.2022 20:34 Ответить
Щас совкодрочеры бродящие по Америке в майках ссср взвоют.
показать весь комментарий
24.08.2022 20:13 Ответить
Їх з лютого дуже поменшало. Навіть серед тих що ще п'ять років тому щось там варнякав про смєшную мову. Раптом виявилося що більшість "рускіх" насправді непогано розмовляють або бодай розуміють українську.
показать весь комментарий
25.08.2022 07:32 Ответить
І як тепер буде почуватись вся та рашиська нечисть яка ненавидить Америку, але тхоче там жити?
показать весь комментарий
24.08.2022 20:17 Ответить
ото сраки в кацапів підгарають бо вони там вже років по 40-50 жиють але окрім свинособачого йазига ніц невивчили та незнають
показать весь комментарий
24.08.2022 20:18 Ответить
Супер , я пишаюся цим перейменуванням , так як украінці мріяли про це і мрія здійснилася 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
24.08.2022 20:19 Ответить
Сейчас у тети Цили случится приступ...
показать весь комментарий
24.08.2022 20:20 Ответить
Діти тьоті Цилі, ну ті що в 2014 му ходили у майках з СССР, цього року зібрали мільйон доларів для українських дітей тільки на одній благодійній зустрічи з Потапом.
А самій тьоті вимкнули російське кабельне телебачення.
показать весь комментарий
25.08.2022 07:24 Ответить
правильно
в парку Кеннеді стоїть пам'ятник королю Ягайлу так що про Східну Європу там знають
показать весь комментарий
24.08.2022 20:26 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2022 20:57 Ответить
Оце вже всім рашистами болітиме
показать весь комментарий
24.08.2022 20:28 Ответить
За русскім корабльом, кацапчики
показать весь комментарий
24.08.2022 20:29 Ответить
Яка гарна назва. Дякуємо!
показать весь комментарий
24.08.2022 20:30 Ответить
Скільки прокацапських гнид залишилося в Україні всі здриснули від "любимово путина" на Західну частину України і тепер кацапособаки піднімають гавкіт,напевно вже пора їх розпочати демілітаризовувати .
показать весь комментарий
24.08.2022 20:32 Ответить
представляю как теперь те "русские" рады будут)))
показать весь комментарий
24.08.2022 20:36 Ответить
На Дерибасівській хороша погода, на Брайтон-біч знов ідуть дощі .... сліз русскагаварящіх
показать весь комментарий
24.08.2022 20:40 Ответить
АSLAN

@antiputler_news

·

https://twitter.com/antiputler_news/status/1562472986485325829 1 ч

Сегодня в России, Крыму и Донецке видеокамеры с динамиком поздравляли всех с Днем Независимости Украины.

https://twitter.com/i/status/1562472986485325829
показать весь комментарий
24.08.2022 20:45 Ответить
https://twitter.com/i/status/1562471368880373760 https://twitter.com/i/status/1562471368880373760

https://twitter.com/i/status/1562472036806451200
показать весь комментарий
24.08.2022 20:51 Ответить
Шо там брат2 нє протів ?
показать весь комментарий
24.08.2022 20:48 Ответить
А его кто то спрашивал?
показать весь комментарий
24.08.2022 20:53 Ответить
залишки тої істоти десь в кодорській ущелині
показать весь комментарий
24.08.2022 22:53 Ответить
Кацапы возмущены тут.. говорят , что все время жили тут как дома, на Брайтоне и тут тебе на… где живете на Украинском шляхе ! Возмущаются сильно..
показать весь комментарий
24.08.2022 20:52 Ответить
Чумайдан вокзал рассея.
показать весь комментарий
24.08.2022 21:05 Ответить
большой привет
показать весь комментарий
24.08.2022 21:22 Ответить
Потерпят, говноеды. Тем более, что старое название ведь никто не отменял, просто предоставили альтернативное.
показать весь комментарий
24.08.2022 21:38 Ответить
А, так це Honorary? А чому табличка не коричньова? В Чікаго honorary назви всі коричньові.
показать весь комментарий
25.08.2022 07:19 Ответить
а ти їм водочкі налей, ані дамой летят
показать весь комментарий
24.08.2022 22:28 Ответить
Ага.. ты их с Америки и оглоблей не нагонишь!
показать весь комментарий
25.08.2022 01:05 Ответить
Оно то перекрёсток путь не обозначает конечно. Да спасибо и на этом---пойдет!
показать весь комментарий
24.08.2022 21:02 Ответить
Так на новой табличке написано не "Украинский перекресток", а "Украинский путь".
показать весь комментарий
24.08.2022 21:37 Ответить
Так то на новой, я заметил сразу слово путь. С 1968г слушаю великий хит Ф Синатры мой путь, знакомое слово. Но перекресток так и остался как перекресток движения. Вечная у нас судьба на перекрестке. Ни как не выберем путь.
показать весь комментарий
25.08.2022 18:29 Ответить
як приємно буде дивитисяна тамтешніх москалів.....
показать весь комментарий
24.08.2022 21:31 Ответить
респект
показать весь комментарий
24.08.2022 22:51 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2022 00:40 Ответить
Шо то змінилось, відать старі перци з Брайтон-Біч таки постаріли. Не контролюють таки процес. Правда, після мерства Руді їх вже не носять на руках. Памятається, як агенти Кремля десятиріччями "клопотались" про знесення памятника Шевченко. А тепер вже і перехрестя назвали. Ну шо такоє, куда смотрит мерія Большого яблока! Стиль майбутніх листів "протестантів" відомий вже давно.
показать весь комментарий
25.08.2022 05:31 Ответить
 
 