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Известная американская группа "Gogol Bordello" выступила перед украинскими пограничниками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Недавно Украину посетила известная американская группа Gogol Bordello, фронтмен которой, Евгений Гудзь, родом из Украины. В ходе визита Гудзь побывал на государственной границе, где записал несколько своих песен, и выступил вместе с ансамблем Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Известная американская группа Gogol Bordello выступила перед украинскими пограничниками 01

"Вот. Именно там, где я должен быть. Правильное место в правильное время", - прокомментировал свой визит в Украину Евгений Гудзь на своей странице в социальной сети.

Известная американская группа Gogol Bordello выступила перед украинскими пограничниками 02
Известная американская группа Gogol Bordello выступила перед украинскими пограничниками 03
Известная американская группа Gogol Bordello выступила перед украинскими пограничниками 04

Фронтмен американской группы Gogol Bordello сообщил, что и дальше продолжит собирать помощь для Украины, в том числе для Госпогранслужбы.

Известная американская группа Gogol Bordello выступила перед украинскими пограничниками 05

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Госпогранслужба (6421) пограничники (1573) артисты (281)


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Топ комментарии
+8
По радіо Байрактар крутять їх пісню "Тероборона". Драйвова пісня, мені подобається
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25.08.2022 00:05
+5
Прикольний чувак цей Ґудзь. З Мадонною товаришує, вона від нього в екстазі. Дивилась фільм з його участю, але не пам'ятаю назву. Зараз буду шукати. Талановитий та дуже відомий українець в Америці.
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25.08.2022 00:11
+4
а от 95 квартал дуже український, ********, відомий....бо так
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25.08.2022 00:18
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war https://www.youtube.com/watch?v=6HlprfoSFH4

Ukraine ..
In this video, the Ukrainians destroyed many Russian killers, as well as their guns.
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24.08.2022 23:53 Ответить
Полчаса назад возле Кремля был кортеж путина, промчавшийся на большой скорости в сторону Кремля. https://t.me/box_of_pandora/21605
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24.08.2022 23:58 Ответить
і, щоб це значило?
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25.08.2022 00:13 Ответить
***** стаєвсе краще і краще.
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25.08.2022 00:29 Ответить
Цензор, я дуже вас люблю але "Gogol bordello" зовсім невідомий і не зовсім американський гурт. «Ципльонак жарений» в різних варіантах-ось і весь іхній репертуар.
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25.08.2022 00:00 Ответить
а от 95 квартал дуже український, ********, відомий....бо так
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25.08.2022 00:18 Ответить
А от Вікіпедія згодна з Цензором (чи то навпаки Цензор - з Вікі): Gogol Bordello is an American https://en.m.wikipedia.org/wiki/Punk_rock punk rock band from the https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lower_East_Side Lower East Side of https://en.m.wikipedia.org/wiki/Manhattan Manhattan , formed in 1999 by musicians from all over the world and known for theatrical stage shows and persistent touring. Much of the band's sound is inspired by https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gypsy_style Romani music mixed with https://en.m.wikipedia.org/wiki/Punk_rock punk and https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dub_music dub , incorporating https://en.m.wikipedia.org/wiki/Accordion accordion and https://en.m.wikipedia.org/wiki/Violin violin (and on some albums, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saxophone saxophone ).
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25.08.2022 00:36 Ответить
до речі це улюблена група Мадонни і вона не раз з ними виступала
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25.08.2022 01:53 Ответить
Можете навести лінк, де Мадонна казала, що це її улюблений гурт?
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25.08.2022 09:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eRkvYz7O940 Madonna feat. Gogol Bordello - La Isla Bonita
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25.08.2022 01:58 Ответить
По радіо Байрактар крутять їх пісню "Тероборона". Драйвова пісня, мені подобається
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25.08.2022 00:05 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=3810057059230503 https://www.facebook.com/watch/?v=3810057059230503


Gogol Bordello - Тероборона🔥 Слова зайві, пісня передає весь драйв останніх місяців. Смерть окупантам!
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25.08.2022 00:27 Ответить
Прикольний чувак цей Ґудзь. З Мадонною товаришує, вона від нього в екстазі. Дивилась фільм з його участю, але не пам'ятаю назву. Зараз буду шукати. Талановитий та дуже відомий українець в Америці.
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25.08.2022 00:11 Ответить
шукали торчинброд...
Ілюмінація, тіпа того
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25.08.2022 00:16 Ответить
Everything is Illuminated назва
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25.08.2022 00:25 Ответить
«І все освітилося» (2005 рік) реж. Лів Шрайбер
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25.08.2022 00:30 Ответить
Гудзь знімався в автобіографічному фільмі Мадонни https://www.imdb.com/title/tt1042499/ Filth and Wisdom
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25.08.2022 02:08 Ответить
Я дивилась цей фільм.

Мадонна жахлива актриса, а як режисер ще гірша. Тому про цей фільм я навіть згадувати не хотіла.

Цікаво, що навіть культовий режисер Гай Річі після співпраці з нею отримав Золоту малину.
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25.08.2022 02:44 Ответить
Про Gogol Bordello і їх фронтмена багато писали в ЗМІ свого часу. Може й зараз пишуть, просто я не читаю про шоу-бізнес. В нас взагалі дуже ******* як жанр статті на тему "люди, які народилися в Україні і стали відомими/досягли успіху деінде".
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25.08.2022 00:30 Ответить
До речі, Ґудзь єдиний, кого кацапи «нашим» не називали. Бо такі селебріті: Міла Йовович, Стівен Спілберг, Леонардо Дікапріо та багато-багато інших, хто має українське походження та став знаменитим, кацапня усіх їх називала «рускімі та нашими», один тільки Гудзь туди не вписувався. Та його тільки за це вже треба обожнювати.
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25.08.2022 00:59 Ответить
Нагадує відомий (в певних колах) жарт: " Він взагалі-то добра людина, а от не вміє цього показати".
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25.08.2022 00:39 Ответить
Gogol Bordello або Гоголь Борделло - американський інтернаціональний панк-рок гурт заснований 1999 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку українцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8C Євгеном Гудзем . Гурт переважно складають музиканти східноєвропейського походження, емігранти з України, Росії, Ізраїлю. Вони прославились у всьому світі театралізованими постановками концертів, які є сумішшю карнавалу, комедії, фарсу, кабаре та балагану. Їхня музика зазнала істотних впливів української-карпатської та циганської музики, яка супроводжуєтся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD акордеоном та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0 скрипкою (в деяких альбомах й саксофоном) і є поєднанням кабаре, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA панку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA фолк-року , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81 романсу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB рок-н-ролу і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B1_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80) дабу .

Перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB сингл гурту Gogol Bordello випущено https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 року, і відтоді вони випустили чотири повних альбоми, і один https://uk.wikipedia.org/wiki/EP EP . 2005 року гурт підписав контракт із панк-лейблом SideOneDummy. Gogol Bordello був учасником численних міжнародних фестивалів в Європі й Америці.

Євген Гудзь зіграв одну із головних ролей (роль одесита - бовдура Алекса) у фільмі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE «Все освітлено» /Everything Is Illuminated, поставленій Лівом Шрайбером за однойменним романом Джонатана Сафрана Фоєра. Пісня «Start Wearing Purple» у виконанні гурту Gogol Bordello увійшла до саундтреку цього фільму.

Також не варто оминати увагою фільм https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%96._%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1 «Самогубці. Історія кохання» /Wristcutters: A Love Story https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 року, режисера Горана Дукіча. Одним з головних героїв тут є російський емігрант-самогубець - музикант-невдаха, що вбив себе на сцені, Євген (імовірно прототип вусатого Гудзя). Роль артиста виконував Shea Whigham. До саундтреку цієї романтичної комедії увійшла пісня гурту Gogol Bordello «Through The Roof & Underground».

Gogol Bordello також співпрацював з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0) Мадонною . Євген Гудзь та Сергій Рябцев виконали разом із нею шлягер «La Isla Bonita» у концерті https://uk.wikipedia.org/wiki/Live_Earth «London Live Earth» 7 липня 2007 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD) Вемблі . Гурт бере участь у фільмі, режисером якого є Мадонна, «Бруд і Мудрість» (Filth and Wisdom), що вийшов на екрани у лютому 2008 року.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 році Gogol Bordello взяли участь у створенні документального фільму про ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB український футбол та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 фанатські рухи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Останній аргумент» . Зокрема, вони записали власний варіант пісні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE Ігора Шамо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D0%B9 «Києве мій» , а пісня «Динамо Київ» (на музику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE Адріано Челентано ) ввійшла в концертну програму групи, наприклад, її виконували під час виступу 29 червня 2011 в Москві, на сцені Зеленого театру в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Парку Горького https://www.youtube.com/watch?v=A0RXC2ZY5ag&feature=related [1] [https://web.archive.org/web/20220405100102/https://www.youtube.com/watch?v=A0RXC2ZY5ag&feature=related Архівовано 5 квітня 2022 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .].
Дискографія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&action=edit&section=2 ред. код ]Альбоми[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&action=edit&section=3 ред. код ]Voi-La Intruder - https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 . Rubric Records.Multi Kontra Culti vs. Irony - September https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 . Rubric Records.East Infection - https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 . Rubric Records.Gypsy Punks: Underdog World Strike - https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 . SideOneDummy Records.https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_Taranta!&action=edit&redlink=1 Super Taranta! - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 10 липня , https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 . SideOneDummy Records, №67 у Великій БританіїTrans-continental Hustle - серпень 2010. American RecordingsPura Vida Conspiracy - 23 липня, 2013.Seekers and Finders - 2017.Сингли[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&action=edit&section=4 ред. код ]When The Trickster Starts A-Poking - 2002. Rubric Records.Start Wearing Purple - лютий 2006. SideOneDummy Records.Not a Crime - серпень 2006. SideOneDummy.Wonderlust King - серпень 2007. SideOneDummy.Сторонні проекти[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&action=edit&section=5 ред. код ]Gogol Bordello vs. Tamir Muskat - серпень 2004. Співробітництво між Gogol Bordello й учасниками Balkan Beat Box, під назвою https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=J.U.F.&action=edit&redlink=1 J.U.F. (Jewish-Ukrainian ************).Учасники гурту[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&veaction=edit&section=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gogol_Bordello&action=edit&section=6 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gogol_Bordello_at_the_Aggie_Theatre.jpg

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gogol_Bordello_at_the_Aggie_Theatre.jpg
Gogol Bordello під час виступу в Aggie Theatre, Fort Collins, Colorado

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8C Євген Гудзь (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB вокал , акустична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0 гітара , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 перкусія ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Сергій Рябцев (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0 скрипка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB бек-вокал ) -
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25.08.2022 00:34 Ответить
Євген родом з Боярки навчався в 170 школі на Оболоні в Києві,який він етнічний українець!?
А скрипач росіянин з нижнього новгорода ,остальні учасники групи зарубіжні!?
Ці коментатори мелят шо попало.
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25.08.2022 00:40 Ответить
Gogol Bordello крутезний гурт
нещодавно вони зробили гарний кліп із Казкою
але мені особисто подобається їх робота "Емігрант". прям за душу бере
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25.08.2022 00:42 Ответить
Странное название. Бордель Гоголя.
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25.08.2022 09:34 Ответить
Аби не владімірский централ дохлого Круга..
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25.08.2022 09:42 Ответить
 
 