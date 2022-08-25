Известная американская группа "Gogol Bordello" выступила перед украинскими пограничниками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Недавно Украину посетила известная американская группа Gogol Bordello, фронтмен которой, Евгений Гудзь, родом из Украины. В ходе визита Гудзь побывал на государственной границе, где записал несколько своих песен, и выступил вместе с ансамблем Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вот. Именно там, где я должен быть. Правильное место в правильное время", - прокомментировал свой визит в Украину Евгений Гудзь на своей странице в социальной сети.







Фронтмен американской группы Gogol Bordello сообщил, что и дальше продолжит собирать помощь для Украины, в том числе для Госпогранслужбы.

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