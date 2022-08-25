Вчера в течение дня враг пытался разведать дислокацию наших войск по многим направлениям. Сбит ряд беспилотников, - Генштаб. ФОТО

Вчера, 24 августа, в течение дня, враг по многим направлениям пытался разведать дислокацию наших войск, задействуя беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, воины Воздушных Сил ВСУ, конечно же, их сбивали.

"Так, в частности, в Сумской и Черкасской областях наши защитники уничтожили по одному, а в Черниговской области - 2 БпЛА, предположительно Орлан-10, врага", - добавляют в Генштабе.





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