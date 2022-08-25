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Враг не улучшил тактическое положение в Луганской области. В оккупированных городах от россиян сбежала большая часть пенсионеров, - Гайдай. ФОТО

В течение 24 августа россияне усилили ракетный террор городов и сел страны, поэтому наступления в Луганской области не были массированными как обычно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Враг не улучшил тактическое положение в Луганской области. В оккупированных городах от россиян сбежала большая часть пенсионеров, - Гайдай 01

"Рашисты атаковали по четырем направлениям, пытаясь улучшить тактическое положение, но в очередной раз безуспешно – понесли потери, откатились назад, ожидают новых приказов и повышения мотивации в конце месяца. Действительно, эти изверги пришли на нашу землю ради наживы, и им безразлично, кому она достанется – им самим или только родственникам", - пишет Гайдай.

Противник не прекратил обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии.

"За минувшую ночь зафиксировано восемь артатак, а также девять – минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. Вблизи трех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары", - говорится в сообщении.

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Не совпадают с планами и дела россиян на оккупированных территориях.

"В течение нескольких месяцев они не оставляют попыток собрать личные данные населения для манипуляций во время проведения псевдореферендума. Конечно, определенные надежды возлагали на стариков. Но, как оказалось, и они сбежали от российского нашествия. Если до полномасштабного вторжения у нас было более 330 тысяч пенсионеров, то за эти полгода за возобновлением и назначением пенсий в соответствующие органы оккупационных властей обратилось только 110 000. Более двух трети пожилых людей уехали, решили жить в покое и цивилизованном мире, а не в "русском мире". И большинство из тех, кто не смог эвакуироваться – жители территорий, захваченных в первые две недели войны. Они просто не успели", – добавил Гайдай.

обстрел (27114) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+12
Можливо хтось зараз кине камінець в мій бік, але я напишу. Лугандонців, правда не всіх, нічого вже не виправить. Це вони покликали туди "русский мир", який прийшовши в їх будівлю розлізся по всій Україні. Вчора з одним спілкувався і будучи вже тут, воно чекає коли їх до кінця "визволять" кацапи, щоб туди поїхати. Живе тут, користується благами і ресурсами України і ненавидить цю Україну. Незнаю, як стимався, щоб не прибити цю мразину.
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25.08.2022 08:36
+11
Сранна аднака, а були такі задоволені.
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25.08.2022 08:27
+5
Меня вы не удивили. Эта зараза расползлась по всему Юго-Востоку Украины. Я не знаю ни одного ватника с неоккупированной ранее территории, который бы изменил своё мнение с началом войны. Их бомбят,их близкие гибнут, они выезжают, но всё равно Украина виновата.
В Крыму и "ДНР-ЛНР", когда уже вкусили всех прелестей русского мира, возможно, и есть те, что всё поняли, но молчат - опасно. Только, встречая наших воинов, тихо произносят: "Слава Украине!" Кстати, в перехватах один орк жалуется: не встречал ни одного из гражданских, кто бы был на нашей стороне, даже в ЛНР-ДНР, все типа как волки.
Видно, нужна-таки прививка. Хотя цена высока.
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25.08.2022 08:57
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Сранна аднака, а були такі задоволені.
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25.08.2022 08:27 Ответить
Можливо хтось зараз кине камінець в мій бік, але я напишу. Лугандонців, правда не всіх, нічого вже не виправить. Це вони покликали туди "русский мир", який прийшовши в їх будівлю розлізся по всій Україні. Вчора з одним спілкувався і будучи вже тут, воно чекає коли їх до кінця "визволять" кацапи, щоб туди поїхати. Живе тут, користується благами і ресурсами України і ненавидить цю Україну. Незнаю, як стимався, щоб не прибити цю мразину.
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25.08.2022 08:36 Ответить
Зібрати їх в одному місці ще гірша ідея, як і залишати там - росія мобілізує. А от радянських хитрожопих бабок не сильно шкода.
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25.08.2022 08:56 Ответить
Меня вы не удивили. Эта зараза расползлась по всему Юго-Востоку Украины. Я не знаю ни одного ватника с неоккупированной ранее территории, который бы изменил своё мнение с началом войны. Их бомбят,их близкие гибнут, они выезжают, но всё равно Украина виновата.
В Крыму и "ДНР-ЛНР", когда уже вкусили всех прелестей русского мира, возможно, и есть те, что всё поняли, но молчат - опасно. Только, встречая наших воинов, тихо произносят: "Слава Украине!" Кстати, в перехватах один орк жалуется: не встречал ни одного из гражданских, кто бы был на нашей стороне, даже в ЛНР-ДНР, все типа как волки.
Видно, нужна-таки прививка. Хотя цена высока.
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25.08.2022 08:57 Ответить
Прививка не поможет, только усьіпление...
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25.08.2022 09:26 Ответить
А то, что среди пожилых так много ватников, так это еще и потому, что стариков у нас держат в жуткой нищете. Повышают пенсии на 12 грн в то время, как цены взлетают в полтора раза. Трудно быть патриотом в такой ситуации. У них Украина ассоциируется с властью.
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25.08.2022 09:08 Ответить
Я больше скажу!,вата живет, жрёт,свет,работает в ЕС, и ненавидят местных и поклоняются ублюдочному карлику!!
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25.08.2022 09:46 Ответить
Підтримую В14-15р займалась переселенцями Люди несли все що могли Ті ж бігали із флагами днр і кричали що путіна на вас нетТпеба віддати належне далеко не всі, А осадочек то остался
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25.08.2022 10:11 Ответить
Эй, пенсерюки, стоять! Вы же ждали асвабобздителей, ну и...
Наслаждаться время пришло, а вы на выход? И кто вы после этого?
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25.08.2022 12:49 Ответить
 
 