Враг не улучшил тактическое положение в Луганской области. В оккупированных городах от россиян сбежала большая часть пенсионеров, - Гайдай. ФОТО
В течение 24 августа россияне усилили ракетный террор городов и сел страны, поэтому наступления в Луганской области не были массированными как обычно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Рашисты атаковали по четырем направлениям, пытаясь улучшить тактическое положение, но в очередной раз безуспешно – понесли потери, откатились назад, ожидают новых приказов и повышения мотивации в конце месяца. Действительно, эти изверги пришли на нашу землю ради наживы, и им безразлично, кому она достанется – им самим или только родственникам", - пишет Гайдай.
Противник не прекратил обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии.
"За минувшую ночь зафиксировано восемь артатак, а также девять – минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. Вблизи трех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары", - говорится в сообщении.
Не совпадают с планами и дела россиян на оккупированных территориях.
"В течение нескольких месяцев они не оставляют попыток собрать личные данные населения для манипуляций во время проведения псевдореферендума. Конечно, определенные надежды возлагали на стариков. Но, как оказалось, и они сбежали от российского нашествия. Если до полномасштабного вторжения у нас было более 330 тысяч пенсионеров, то за эти полгода за возобновлением и назначением пенсий в соответствующие органы оккупационных властей обратилось только 110 000. Более двух трети пожилых людей уехали, решили жить в покое и цивилизованном мире, а не в "русском мире". И большинство из тех, кто не смог эвакуироваться – жители территорий, захваченных в первые две недели войны. Они просто не успели", – добавил Гайдай.
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В Крыму и "ДНР-ЛНР", когда уже вкусили всех прелестей русского мира, возможно, и есть те, что всё поняли, но молчат - опасно. Только, встречая наших воинов, тихо произносят: "Слава Украине!" Кстати, в перехватах один орк жалуется: не встречал ни одного из гражданских, кто бы был на нашей стороне, даже в ЛНР-ДНР, все типа как волки.
Видно, нужна-таки прививка. Хотя цена высока.
Наслаждаться время пришло, а вы на выход? И кто вы после этого?