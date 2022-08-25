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Российские захватчики нанесли удар по Славянску. Повреждены многоэтажки, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска утром, 25 августа, нанесли удары по городу Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях.

"Не очень хорошим выдалось утро четверга, 25 августа. Славянск снова обстреляли. В этот раз пострадали многоэтажки на ул. Дарвина. Три мощных взрыва. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Российские захватчики нанесли удар по Славянску. Повреждены многоэтажки, - мэр Лях 01

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Информация по разрушениям уточняется.

Российские захватчики нанесли удар по Славянску. Повреждены многоэтажки, - мэр Лях 02

обстрел (27114) Донецкая область (9636) Славянск (2572)


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Сволота кацапська,руйнує все!!
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25.08.2022 09:05 Ответить


Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )
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25.08.2022 09:11 Ответить
 
 