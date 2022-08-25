Медоборудование и медикаменты почти на 8 млн грн получили больницы Харьковщины, Киева и Днепра. ФОТОрепортаж

Медицинское оборудование и медикаменты почти на 8 миллионов гривен получили больницы Харьковщины, Киева и Днепра благодаря сотрудничеству румынской благотворительной организации Daruieste Viata и фонда "Украина ХХІ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, известный румынский благотворительный фонд Daruieste Viata с первых дней полномасштабной войны помогает украинцам. В этот раз с помощью БФ "Украина XXI" они существенно поддержали отечественных медиков.

Около 200 аппаратов Илизарова и его аналогов получили больницы Харьковщины и Днепра, в частности, Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И.Ситенко, Харьковская больница №18, Первомайская ЦРБ и детская ортопедия города Днепр.

"Эти аппараты нижней фиксации значительно облегчают лечебный процесс больных, пострадавших в результате боевых действий, в частности с ранениями конечностей", - рассказал ортопед-травматолог отделения неотложной травматологии, восстановительной хирургии и боевой травмы ГУ "Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И.Ситенко" Ярослав Далуда.

Киевский военный госпиталь получил 20 инвалидных колясок с горизонтальной поддержкой ног для пациентов с характерными ранениями.

Кроме того, в Киевскую больницу был передан аппарат искусственной вентиляции легких.













В Харькове, ежедневно подверженном вражеским обстрелам, большое количество медикаментов передали местной благотворительной организации KH.LIB dopomoga, волонтеры которой передали лекарства пенсионерам, мамам с детьми, людям с инвалидностью.

Еще одну партию медикаментов передали в более чем десять харьковских больниц.

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По словам волонтера благотворительной организации Daruieste Viata/Give Life Наталии Лукьяновой: "Фонд Daruieste Viata неустанно помогает Украине с первых дней войны и отправил медикаментов и медицинского оборудования уже более чем на 800000 евро в разные регионы Украины, особенно на Восток и Киев. Пока донорская помощь ощутимо ослабевает, но я надеюсь, что фонд и дальше сможет продолжать делать закупку лекарств и медицинского оборудования для украинских госпиталей. Война еще не закончилась, помощь нам еще очень нужна".

На сайте Daruieste Viata есть отдельная страница с инструкциями для желающих помочь.