20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Рашисты уничтожили детский сад и жилые дома. Полицейские документируют каждое военное преступление России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Российская армия ударила по 12 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Славянск, Торецк, Соледар, Часов Яр, селах Максимильяновка, Новоочеретоватое, Дылеевка, Николаевка, Трудовое, Марково, Первомайское, Новодмитровка. Враг атаковал ракетами, артиллерией, РСЗО "Град" и "Ураган", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные войска разрушили и повредили 20 гражданских объектов – 15 жилых домов, детский сад, хозяйственные помещения, садовое общество.

"Сегодня утром, около 4:00, россияне нанесли очередной удар по Славянску. Захватчики направили на город ракеты из ЗРК "С-300". Разрушениям подверглись многоэтажные и частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают полицейские и спасатели." спасатели", - добавляют в Нацполиции.

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Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.











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