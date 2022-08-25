РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости Фото Война
978 1

20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Рашисты уничтожили детский сад и жилые дома. Полицейские документируют каждое военное преступление России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция 01

"Российская армия ударила по 12 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Славянск, Торецк, Соледар, Часов Яр, селах Максимильяновка, Новоочеретоватое, Дылеевка, Николаевка, Трудовое, Марково, Первомайское, Новодмитровка. Враг атаковал ракетами, артиллерией, РСЗО "Град" и "Ураган", - говорится в сообщении.

20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция 02

Отмечается, что оккупационные войска разрушили и повредили 20 гражданских объектов – 15 жилых домов, детский сад, хозяйственные помещения, садовое общество.

"Сегодня утром, около 4:00, россияне нанесли очередной удар по Славянску. Захватчики направили на город ракеты из ЗРК "С-300". Разрушениям подверглись многоэтажные и частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают полицейские и спасатели." спасатели", - добавляют в Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудничают с врагом: пятерых экс-правоохранителей из Харьковщины подозревают в госизмене, - ГБР

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция 03
20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция 04
20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция 05

Также смотрите: Мы должны сделать все возможное для контрнаступления, чтобы закончить войну в этом году, - Порошенко. ВИДЕО


20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция 06
20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция 07
20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция 08

обстрел (27114) Нацполиция (16458) Донецкая область (9636)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Город Сталино,а в девичестве Юзовка,имеет особую "любовь" путлерских Шизоидов душегубов...хочет все города и села Донбасса превратить в Мариуполь и сирийский Алеппо...
Видать детство у хмыря мавзолейного из Питерской подворотни было тяжёлым и трагическим...по полному тарифу...
показать весь комментарий
25.08.2022 11:18 Ответить
 
 