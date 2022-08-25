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Новости Фото Война
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Украинские десантники вывели из строя очередной российский беспилотник, - Командование ДШВ. ФОТОрепортаж

Подразделениями РЭБ ДШВ выведен из строя очередной российский БПЛА "Орлан-10".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШВ ВСУ.

Украинские десантники вывели из строя очередной российский беспилотник, - Командование ДШВ 01

"В одном из районов выполнения задач, подразделениями Радиоэлектронной борьбы воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был выведен из строя очередной российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". Продолжаем выполнять боевые задания и выводить из строя средства воздушной разведки противника", - говорится в сообщении.


Украинские десантники вывели из строя очередной российский беспилотник, - Командование ДШВ 02
Украинские десантники вывели из строя очередной российский беспилотник, - Командование ДШВ 03

Автор: 

беспилотник (3586) уничтожение (6909) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+3
Примотали ізолентою. Аналоговнет.
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25.08.2022 12:16
+2
Между тем лесные пожары добрались до Подмосковья...як кажуть в Одесі...мєр Собянін спале до тла Мацковійю
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25.08.2022 12:41
+1
Сьогоднішнім тролякам матюкатись тут не дозволяється.
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25.08.2022 12:21
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пора кацапам на резиномоторные модели плавно переходить...
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25.08.2022 12:09 Ответить
Примотали ізолентою. Аналоговнет.
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25.08.2022 12:16 Ответить
Хто ти такий що вказуєш мені як я маю писати? Салага.
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25.08.2022 12:23 Ответить


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Реєстрація:25.08.2022
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25.08.2022 12:47 Ответить
Чого нік цапською написав ?
Приїхав ти, москалику...
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25.08.2022 12:27 Ответить
То они помечают так, что синий - свой.....
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25.08.2022 12:22 Ответить
але не потрібно займатись шапкозакиданням
ці ворожі безпілотники для ЗСУ небезпечні
і такі безпілотники потрібно знищувати
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25.08.2022 12:51 Ответить
Технологія перевершує світові стандарти намотаною ізолентою. А в космічній станції заліпили дірку скотчем.
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25.08.2022 12:56 Ответить
Сьогоднішнім тролякам матюкатись тут не дозволяється.
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25.08.2022 12:21 Ответить
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25.08.2022 12:28 Ответить
кацап то генетичний вбивця і покидьок мародер і гвалтівник
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25.08.2022 12:48 Ответить
бридкий кацап брись під шконку
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25.08.2022 12:56 Ответить
кацапи навіть із тваринами не можливо порівняти
кацапи то ******** і виродки ******* і nigapacu
кацапи то біологічне сміття а сміття треба утилізовувати
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25.08.2022 13:07 Ответить
бридкий кацап брись під лавку і у спам
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25.08.2022 12:58 Ответить
кацапи навіть із тваринами не можливо порівняти
кацапи то ******** і виродки ******* і nigapacu
кацапи то біологічне сміття а сміття треба утилізовувати
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25.08.2022 13:06 Ответить
Между тем лесные пожары добрались до Подмосковья...як кажуть в Одесі...мєр Собянін спале до тла Мацковійю
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25.08.2022 12:41 Ответить
Тысячу безпилотников особого назначения для ВСУ доставлено из маленькой Норвегии...
Фишка в том что эти аппараты малого размера и помещаются в карман...оснащены тепловизором и видеокамерой с особым визиром...сбить и обнаружить дрон невозможно кажуть норвежские конструкторы...
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25.08.2022 12:46 Ответить
 
 