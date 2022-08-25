Украинские десантники вывели из строя очередной российский беспилотник, - Командование ДШВ. ФОТОрепортаж

Подразделениями РЭБ ДШВ выведен из строя очередной российский БПЛА "Орлан-10".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШВ ВСУ.

"В одном из районов выполнения задач, подразделениями Радиоэлектронной борьбы воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был выведен из строя очередной российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". Продолжаем выполнять боевые задания и выводить из строя средства воздушной разведки противника", - говорится в сообщении.





