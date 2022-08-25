Украинские десантники вывели из строя очередной российский беспилотник, - Командование ДШВ. ФОТОрепортаж
Подразделениями РЭБ ДШВ выведен из строя очередной российский БПЛА "Орлан-10".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШВ ВСУ.
"В одном из районов выполнения задач, подразделениями Радиоэлектронной борьбы воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был выведен из строя очередной российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". Продолжаем выполнять боевые задания и выводить из строя средства воздушной разведки противника", - говорится в сообщении.
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Реєстрація:25.08.2022
Приїхав ти, москалику...
ці ворожі безпілотники для ЗСУ небезпечні
і такі безпілотники потрібно знищувати
кацапи то ******** і виродки ******* і nigapacu
кацапи то біологічне сміття а сміття треба утилізовувати
кацапи то ******** і виродки ******* і nigapacu
кацапи то біологічне сміття а сміття треба утилізовувати
Фишка в том что эти аппараты малого размера и помещаются в карман...оснащены тепловизором и видеокамерой с особым визиром...сбить и обнаружить дрон невозможно кажуть норвежские конструкторы...