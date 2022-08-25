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Новости Фото Война
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Последствия вражеских обстрелов пригорода Харькова: в Малой Даниловке разрушены 11 жилых домов. ФОТО

Пригород Харькова снова страдает от обстрелов. 25 августа военные РФ в очередной раз применили против мирного населения Харьковщины системы залпового огня. Обстреливали кассетными снарядами. Есть пострадавшие. С телесными повреждениями они были доставлены в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

В результате обстрелов территории Дергачевской громады в поселке городского типа Малая Даниловка разрушены 11 жилых домов, заборы, повреждены три автомобиля, погибли домашние животные.

По адресам выезжала следственно-оперативная группа ОП №3 Харьковского районного управления №3 ГУНП в Харьковской области. Полицейские провели осмотр мест событий и собрали вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

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Последствия вражеских обстрелов пригорода Харькова: в Малой Даниловке разрушены 11 жилых домов 01
Последствия вражеских обстрелов пригорода Харькова: в Малой Даниловке разрушены 11 жилых домов 02
Последствия вражеских обстрелов пригорода Харькова: в Малой Даниловке разрушены 11 жилых домов 03

обстрел (27114) Нацполиция (16458) Харьковщина (5577)


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Поки в кацапів не буде аналогічних руйнувань,нічого вони не зрозуміють
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25.08.2022 12:21 Ответить
Зеленський чекає, коли Україну перетворять на руїну? Чому не знищуються цивільні об'єкти в рф? Схоже у Зеленського та його оточення багато друзів, родичів та партнерів у рф. І він соромиться їх потурбувати.
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25.08.2022 12:25 Ответить
СЛАВА ЗСУ! ЗАЛУЖНОМУ МАРЧЕНКО СЛАВА!
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25.08.2022 12:57 Ответить
 
 