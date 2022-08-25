Последствия вражеских обстрелов пригорода Харькова: в Малой Даниловке разрушены 11 жилых домов. ФОТО

Пригород Харькова снова страдает от обстрелов. 25 августа военные РФ в очередной раз применили против мирного населения Харьковщины системы залпового огня. Обстреливали кассетными снарядами. Есть пострадавшие. С телесными повреждениями они были доставлены в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

В результате обстрелов территории Дергачевской громады в поселке городского типа Малая Даниловка разрушены 11 жилых домов, заборы, повреждены три автомобиля, погибли домашние животные.

По адресам выезжала следственно-оперативная группа ОП №3 Харьковского районного управления №3 ГУНП в Харьковской области. Полицейские провели осмотр мест событий и собрали вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

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