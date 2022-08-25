5 депутатам Мариупольского горсовета от "ОПЗЖ" сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО
Сообщено о подозрении пяти депутатам Мариупольского горсовета запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа за жизнь", которые с марта 2022 активно сотрудничают с российскими захватчиками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, они добровольно согласились занять фейковые должности главы, его первого и еще трех заместителей так называемой администрации г. Мариуполя. Подозреваемые публично выражают восхищение идеями "русского мира" и агитируют население присоединить г. Мариуполь к составу РФ.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры им заочно уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже не ясно , що це 5- а колона кремля і люті вороги Украіни ?😠
(1) єтнічність ОПЗЖ та Слуг маленького богоізбранного народца не відрізняється
(2) не відрізняється й їх програма "майдануті повинні гинути, зникати, ємігрувати".
представника Сходу !
""