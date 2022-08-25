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5 депутатам Мариупольского горсовета от "ОПЗЖ" сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении пяти депутатам Мариупольского горсовета запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа за жизнь", которые с марта 2022 активно сотрудничают с российскими захватчиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

5 депутатам Мариупольского горсовета от ОПЗЖ сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора 01

По данным следствия, они добровольно согласились занять фейковые должности главы, его первого и еще трех заместителей так называемой администрации г. Мариуполя. Подозреваемые публично выражают восхищение идеями "русского мира" и агитируют население присоединить г. Мариуполь к составу РФ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры им заочно уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

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Автор: 

депутат (3314) Мариуполь (5710) русский мир (614) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+7
Чому підозри висувають тільки тим хто в окупації ? коли в нас в раді купа колаборантів від ОПЗЖ
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25.08.2022 12:55
+3
тому що
(1) єтнічність ОПЗЖ та Слуг маленького богоізбранного народца не відрізняється
(2) не відрізняється й їх програма "майдануті повинні гинути, зникати, ємігрувати".
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25.08.2022 13:00
+2
А коли в новинах буде "знищено депутатів-зрадників"?
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25.08.2022 13:05
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25.08.2022 12:54 Ответить
А чому не всім членам ОПЗЖ не повідомлено про підозру ?

Невже не ясно , що це 5- а колона кремля і люті вороги Украіни ?😠
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25.08.2022 23:09 Ответить
задавайте питання сбу дбр прокуратурі
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26.08.2022 06:42 Ответить
Чому підозри висувають тільки тим хто в окупації ? коли в нас в раді купа колаборантів від ОПЗЖ
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25.08.2022 12:55 Ответить
тому що
(1) єтнічність ОПЗЖ та Слуг маленького богоізбранного народца не відрізняється
(2) не відрізняється й їх програма "майдануті повинні гинути, зникати, ємігрувати".
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25.08.2022 13:00 Ответить
Что то стало много рекламы Бойко...кто суёт нам этот непотреб?
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25.08.2022 13:04 Ответить
Бойко - це мерзотник і колаборант , який маскується під ,,чесного"
представника Сходу !
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25.08.2022 23:11 Ответить
А коли в новинах буде "знищено депутатів-зрадників"?
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25.08.2022 13:05 Ответить
А чому морди поховали?
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25.08.2022 13:12 Ответить
Влада старанно селекціонувала і викохувала внутрішніх ворогів України. "ОПЗЖ"... один з мережі заказників...
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25.08.2022 13:16 Ответить
тіки що як раз заслухав виступ Иллі Ківи, рекомендую - https://youtu.be/KQATOJXCa6M?t=765
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25.08.2022 13:23 Ответить
Щиро дякую ! Сюжет https://youtu.be/KQATOJXCa6M?t=765 вартий того щоб його показувати який скажених крокодилів плодив український політикум, виборча система, ТВ - "Непреодолимая сила ящика ТВ- телевізор побеждает даже... Превращает человечества в такое стадо. Одичание человека.,, - цитую самого себе. Наше те, що ми називали демократією стало отруювати населення, множити полєзних ідіотів Путіна. https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/24/televizor-pobezhdaet-dazhe-praktiku-ezhednevnogo-chteniia-evangeliia «Телевизор побеждает даже Евангелие» Оштрафованный за «дискредитацию армии» протодиакон Андрей Кураев - о триумфе пропаганды над Словом Божьим и версиях убийства Дарьи Дугиной (novayagazeta.eu) https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/24/televizor-pobezhdaet-dazhe-praktiku-ezhednevnogo-chteniia-evangeliia
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25.08.2022 13:35 Ответить
Відкрий личико, Гюльчатай!
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25.08.2022 13:20 Ответить
Ось найкрачий пристрій, для "Повідомлень про підозру!
""
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25.08.2022 13:21 Ответить
А ОПЗЖшным шмарам из Рады? Шо, с рук сошло? Продолжают рюцкий мир зазывать? ***, страна - перевёртыш!
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25.08.2022 13:32 Ответить
Проблема в тому що цих тварюк потрібно знищувати фізично а не судити.Україна знову робить велику помилку.Якщо влада не буде цим займатися то цих покидькиів почнуть вбивати самі люди.Війна скінчиться і додому повернуться сотні і сотні тисяч які втратили побратимів і сім'ї і якщо влада не зробить зараз висновки то далі буде бійня.Всих колабрантів потрібно наказом не судити а розстріл по закону воєнного часу.Всіх корегувальників вогню розріл по закону воєнного часу ба більше все майно цих покидькиів на користь держави а їх сім'ї депорт з України і без гражданства.
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25.08.2022 21:06 Ответить
 
 