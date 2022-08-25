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Энергодар оказался на грани гуманитарной катастрофы. В результате обстрелов РФ город без света и воды, - мэр Орлов. ФОТОрепортаж

В результате обстрелов российских оккупантов Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды.
Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Местные телеграм-каналы публикуют следующие фото последствий обстрелов рашистами Энергодара:

Энергодар оказался на грани гуманитарной катастрофы. В результате обстрелов РФ город без света и воды, - мэр Орлов 01
Энергодар оказался на грани гуманитарной катастрофы. В результате обстрелов РФ город без света и воды, - мэр Орлов 02

обстрел (27114) гуманитарная катастрофа (146) Энергодар (157)


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И Херсон. Электровышка упала
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25.08.2022 13:07 Ответить
Это добавит проблем русским! да и Украинцы все выедут и дадут путь для наступления.
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25.08.2022 13:10 Ответить
О прикольно, атомна станція під боком, а електрики нема...
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25.08.2022 13:11 Ответить
Де воно не прийде,всюди горе,біда й розруха
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25.08.2022 13:22 Ответить
В місті Енергодар на даний час вале дим! Видно з Нікополя. Що там свинособаки накоїли!?
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25.08.2022 13:55 Ответить
Дебіли на атомці - це вже треш, що можуть там утнути кадирівці, які в житті такого не бачили, крім свого аула, це вже ядерний тероризм, а світ і далі розмірковує.
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25.08.2022 13:57 Ответить
 
 