Энергодар оказался на грани гуманитарной катастрофы. В результате обстрелов РФ город без света и воды, - мэр Орлов. ФОТОрепортаж
В результате обстрелов российских оккупантов Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.
"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды.
Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Местные телеграм-каналы публикуют следующие фото последствий обстрелов рашистами Энергодара:
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