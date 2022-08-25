Энергодар оказался на грани гуманитарной катастрофы. В результате обстрелов РФ город без света и воды, - мэр Орлов. ФОТОрепортаж

В результате обстрелов российских оккупантов Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды.

Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Местные телеграм-каналы публикуют следующие фото последствий обстрелов рашистами Энергодара:



