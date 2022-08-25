Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На протяжении всех суток оккупационные войска уничтожали гражданскую и критическую инфраструктуру областного центра, Орехова и Гуляйполя, а также населенных пунктов в Запорожском районе. Информация о раненых гражданах не поступала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные от Нацполиции.

"Вчера, 24 августа, в течение нескольких часов враг атаковал город Запорожье. Полицейские зафиксировали попадание ракет в объекты инфраструктуры города, а также населённых пунктов Камышеваха, Разумовка и Степное".

Рашисты нанесли удары по городу Орехов Пологовского района. Сотрудники полиции зафиксировали 11 разбитых улиц, на которых разрушены более 20 частных домов, квартир, гаражных и хозяйственных помещений. Значительные повреждения в очередной раз получил город Гуляйполе. Оккупанты били по домам мирных жителей", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сильные разрушения потерпел объект критической инфраструктуры Гуляйполя. От прямого попадания снаряда разрушены три этажа административного здания государственной собственности.



















