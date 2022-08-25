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Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На протяжении всех суток оккупационные войска уничтожали гражданскую и критическую инфраструктуру областного центра, Орехова и Гуляйполя, а также населенных пунктов в Запорожском районе. Информация о раненых гражданах не поступала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные от Нацполиции.

Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 01

"Вчера, 24 августа, в течение нескольких часов враг атаковал город Запорожье. Полицейские зафиксировали попадание ракет в объекты инфраструктуры города, а также населённых пунктов Камышеваха, Разумовка и Степное".

Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 02

Рашисты нанесли удары по городу Орехов Пологовского района. Сотрудники полиции зафиксировали 11 разбитых улиц, на которых разрушены более 20 частных домов, квартир, гаражных и хозяйственных помещений. Значительные повреждения в очередной раз получил город Гуляйполе. Оккупанты били по домам мирных жителей", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 03

Также отмечается, что сильные разрушения потерпел объект критической инфраструктуры Гуляйполя. От прямого попадания снаряда разрушены три этажа административного здания государственной собственности.

Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 04



Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 05
Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 06
Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 07
Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 08
Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 09
Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция 10

Запорожье (2651) обстрел (27114) Нацполиция (16458) Запорожская область (3077)


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Весь ущерб необходимо компенсировать в десятикратном размере! Чтобы оккупанты знали, что их родные и близкие будут полвека пахать на Украину после их преступлений!
А наша власть такое чувство, что экономит средства оккупантов. Утверждаю это на собственном опыте. Влетел осколок в окно. Сфотографировал, сделал заявку в Дии, написал в полицию, поставил окно за свои деньги (4,5 тыс грн). Оказывается, я должен был еще нанять экспертизу по ущербу, причем не просто какую, а института международных там каких то лицензий, чтобы потом через суд добиваться выплат... Установкой должна была заниматься тоже лицензионная контора, простые установщики не подходят. Вы там вообще
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26.08.2022 12:02 Ответить
 
 