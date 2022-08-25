Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
На протяжении всех суток оккупационные войска уничтожали гражданскую и критическую инфраструктуру областного центра, Орехова и Гуляйполя, а также населенных пунктов в Запорожском районе. Информация о раненых гражданах не поступала.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные от Нацполиции.
"Вчера, 24 августа, в течение нескольких часов враг атаковал город Запорожье. Полицейские зафиксировали попадание ракет в объекты инфраструктуры города, а также населённых пунктов Камышеваха, Разумовка и Степное".
Рашисты нанесли удары по городу Орехов Пологовского района. Сотрудники полиции зафиксировали 11 разбитых улиц, на которых разрушены более 20 частных домов, квартир, гаражных и хозяйственных помещений. Значительные повреждения в очередной раз получил город Гуляйполе. Оккупанты били по домам мирных жителей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сильные разрушения потерпел объект критической инфраструктуры Гуляйполя. От прямого попадания снаряда разрушены три этажа административного здания государственной собственности.
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А наша власть такое чувство, что экономит средства оккупантов. Утверждаю это на собственном опыте. Влетел осколок в окно. Сфотографировал, сделал заявку в Дии, написал в полицию, поставил окно за свои деньги (4,5 тыс грн). Оказывается, я должен был еще нанять экспертизу по ущербу, причем не просто какую, а института международных там каких то лицензий, чтобы потом через суд добиваться выплат... Установкой должна была заниматься тоже лицензионная контора, простые установщики не подходят. Вы там вообще