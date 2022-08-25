17-летний юноша погиб в результате обстрела Орехова рашистами, 66-летняя женщина получила ранения, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреливали Орехов и населенные пункты вблизи города из артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, бил несколько часов подряд.

Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в больницу. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Также, по словам Старуха, в результате обстрела разрушены десятки частных домов.

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