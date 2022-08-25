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Новости Фото Война
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17-летний юноша погиб в результате обстрела Орехова рашистами, 66-летняя женщина получила ранения, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреливали Орехов и населенные пункты вблизи города из артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, бил несколько часов подряд.

Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в больницу. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Также, по словам Старуха, в результате обстрела разрушены десятки частных домов.

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17-летний юноша погиб в результате обстрела Орехова рашистами, 66-летняя женщина получила ранения, - Запорожская ОВА 01
17-летний юноша погиб в результате обстрела Орехова рашистами, 66-летняя женщина получила ранения, - Запорожская ОВА 02
17-летний юноша погиб в результате обстрела Орехова рашистами, 66-летняя женщина получила ранения, - Запорожская ОВА 03
17-летний юноша погиб в результате обстрела Орехова рашистами, 66-летняя женщина получила ранения, - Запорожская ОВА 04
17-летний юноша погиб в результате обстрела Орехова рашистами, 66-летняя женщина получила ранения, - Запорожская ОВА 05

обстрел (27114) Запорожская область (3077) Старух Александр (145)


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Сволота проклята
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25.08.2022 14:44 Ответить
Підвести Хаймерси з М777 та випалити все навколо!
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25.08.2022 14:48 Ответить
А чому фото чорнобілі? Це має підсилити ефект трагізму?
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25.08.2022 15:08 Ответить
В Орехове гуманитарная катастрофа: нет ни света, ни газа, ни электроэнергии, люди просят помощи!!! Орки ежедневно их обстреливают, город прекратили в руины.
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25.08.2022 16:25 Ответить
Горіть у пеклі, прокляті фашисти-рашисти!
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25.08.2022 16:56 Ответить
 
 