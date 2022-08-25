17-летний юноша погиб в результате обстрела Орехова рашистами, 66-летняя женщина получила ранения, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреливали Орехов и населенные пункты вблизи города из артиллерии.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, бил несколько часов подряд.
Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в больницу. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки", - говорится в сообщении.
Также, по словам Старуха, в результате обстрела разрушены десятки частных домов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василий Воробец
показать весь комментарий25.08.2022 14:44 Ответить Мне нравится 8
Харьков Сумской
показать весь комментарий25.08.2022 14:48 Ответить Мне нравится 1
Volynianyn 6
показать весь комментарий25.08.2022 15:08 Ответить Мне нравится 0
Аметист
показать весь комментарий25.08.2022 16:25 Ответить Мне нравится 2
Volodymyr Babynyuk
показать весь комментарий25.08.2022 16:56 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль