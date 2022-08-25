В МИД Польши обвинили Беларусь в уничтожении могилы польских солдат Второй мировой войны. ФОТО
В правительстве Польши заявили, что власти Беларуси сравняли с землей мемориал с могилами польских солдат, погибших во время Второй мировой войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.
Cmentarz żołnierzy AK w Surkontach jest dewastowany przez służby mińskiego reżimu. Mylą się bardzo ci co myślą, że uda się wykorzenić ludzką pamięć o bohaterach. Reżim zapłaci za te akty barbarzyństwa. https://t.co/1y4g5ydGlt— Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) August 25, 2022
"Солдатское кладбище Армии Крайова в Сурконтах уничтожается службами минского режима. Очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить. Режим поплатится за эти акты варварства", - говорится в сообщении.
Речь идет о кладбище в Сурконтах, где похоронены члены сил сопротивления Польши, боровшиеся с советскими войсками. Также Ясина добавил ссылку на польское издание Znadniemna, которое опубликовало фото захоронений.
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Це кацапи знищили цвинтар Армії Кройової в Беларусі. Хоч АК і ненавиділа УПА і Українських націоналистів, але знищення могил це сатанізм кацапський.