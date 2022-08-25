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В МИД Польши обвинили Беларусь в уничтожении могилы польских солдат Второй мировой войны. ФОТО

В правительстве Польши заявили, что власти Беларуси сравняли с землей мемориал с могилами польских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

Cmentarz żołnierzy AK w Surkontach jest dewastowany przez służby mińskiego reżimu. Mylą się bardzo ci co myślą, że uda się wykorzenić ludzką pamięć o bohaterach. Reżim zapłaci za te akty barbarzyństwa. https://t.co/1y4g5ydGlt

— Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) August 25, 2022

"Солдатское кладбище Армии Крайова в Сурконтах уничтожается службами минского режима. Очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить. Режим поплатится за эти акты варварства", - говорится в сообщении.

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Речь идет о кладбище в Сурконтах, где похоронены члены сил сопротивления Польши, боровшиеся с советскими войсками. Также Ясина добавил ссылку на польское издание Znadniemna, которое опубликовало фото захоронений.

.В МИД Польши обвинили Беларусь в уничтожении могилы польских солдат Второй мировой войны 01
В МИД Польши обвинили Беларусь в уничтожении могилы польских солдат Второй мировой войны 02

Беларусь (7890) кладбище (279) Польша (8409) КГБ Беларуси (65)


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Топ комментарии
+18
Схоже вусатий зовсім з глузду з'їхав.
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25.08.2022 15:37
+15
Лукаш вже нічого не вирішує, він вже у ролі нацюцюрника. Думати треба було коли малював собі 80 % перемоги на виборах, хоч би скромніше 50 % намалював, думаю це була порада кремля.
Це кацапи знищили цвинтар Армії Кройової в Беларусі. Хоч АК і ненавиділа УПА і Українських націоналистів, але знищення могил це сатанізм кацапський.
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25.08.2022 15:45
+11
Довбойоби є усюди, але не треба бути подібними до них.
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25.08.2022 15:51
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Схоже вусатий зовсім з глузду з'їхав.
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25.08.2022 15:37 Ответить
Нет. Это абсолютно планомерная и последовательная работа по полному уничтожению белорусской идентичности. Даже не уничтожению, а добиванию. Беларуси уже не существует не только физически, но и на ментальном уровне в головах аборигенов.
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25.08.2022 16:00 Ответить
Литвинов и Речи Посполитой когда ВКЛ и Польша были одной страной. Литвинов переименовала в беларусов как раз Москва. Поэтому это акт закрепления именно беларуской идентичности и уничтожение литвинской.
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25.08.2022 17:48 Ответить
******** kladbishe ?
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25.08.2022 15:38 Ответить
Більдозером проїхалися по могилах.
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25.08.2022 15:46 Ответить
В колгоспі сьогодні свято, вихідний, вітали братів з Днем незалежності «мирним небом над головою».
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25.08.2022 15:44 Ответить
Так тільки перед кінцем дуріють,скоро прийде капут за лукою -мудаком.
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25.08.2022 15:44 Ответить
Лукаш вже нічого не вирішує, він вже у ролі нацюцюрника. Думати треба було коли малював собі 80 % перемоги на виборах, хоч би скромніше 50 % намалював, думаю це була порада кремля.
Це кацапи знищили цвинтар Армії Кройової в Беларусі. Хоч АК і ненавиділа УПА і Українських націоналистів, але знищення могил це сатанізм кацапський.
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25.08.2022 15:45 Ответить
у відповідь Латвії
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25.08.2022 16:34 Ответить
Це не відповідь, це кацапський сатанізм.
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25.08.2022 16:40 Ответить
Ще не так давно, польські патріоти трощили пам'ятник на могилі українців і знімали це на відео. Я щось не пам'ятаю, коли польська влада відновила цей памятник і засудила вандалів.
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25.08.2022 15:48 Ответить
Довбойоби є усюди, але не треба бути подібними до них.
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25.08.2022 15:51 Ответить
Я особисто хотів би щоб кацапські могили зникли з території України. Зовсім. Це можна зробити чисто законними способами. Зокрема через окремий закон стосовно догляду за могилами. Як правило всі кацапські могили в Україні занедбані. Звідси потрібно чистити кладовища. Все просто - якщо жив як собака і родичі не доглядають за могилою то кістки в ящик і по всьому.
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25.08.2022 18:19 Ответить
Ага, "польские". Интересно, кто же боится хороших отношений между Польшей и Украиной? Кому же это поперек горла?
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25.08.2022 16:06 Ответить
Відчуваєш різницю між знищенням пам'ятника на могилі та знищенням самої могили шляом бульдозера?
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25.08.2022 16:15 Ответить
не народ а ІУДИ...
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25.08.2022 16:33 Ответить
лукашенко був іржавим совком а став деградованим дибілом і дегенератом
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25.08.2022 17:57 Ответить
 
 