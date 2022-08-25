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Рашисты обстреляли громаду в Сумской области. Загорелись дома, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 августа, российские оккупанты нанесли удары по громаде в Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Рашисты обстреляли громаду в Сумской области. Загорелись дома, - ОВА 01
Рашисты обстреляли громаду в Сумской области. Загорелись дома, - ОВА 02

"Сегодня в Великописаревской громаде неспокойно. К сожалению, в результате одного из обстрелов с территории РФ загорелись дома гражданских людей и хозяйственные постройки. Также загорелось сено, хранившееся на открытой местности", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты совершили утренний обстрел Великописаревской громады в Сумской области, зафиксировано 16 "прилетов" артиллерии, - ОВА

Зазначається, що постраждалих серед цивільного населення немає.

обстрел (27114) Сумская область (3117) Живицкий Дмитрий (242)


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