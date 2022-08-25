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В РФ вербуют людей на войну в Украине. Объявление размещено на сайтах вакансий. СКРИНШОТ

рф

На российских сайтах вакансий появились объявления о рекрутировании на военную службу в вч 28916.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

"Инсайдеры международного разведывательного сообщества InformNapalm из Беларуси заметили, что на российских сайтах вакансий появились объявления о рекрутировании на военную службу в в/ч 28916 (132-я бригада связи", - говорится в сообщении).

Интересно, что хедхантеры из этой в/ч достаточно прямолинейно написали, что вербовка проходит для участия в "спецоперации", то есть войны в Украине.

"Вакансия сразу подчеркивает, что к здоровью кандидатов в жмуры низкие требования, но почему-то не принимают граждан средней Азии. Однако для осужденных дверь открыта", - отмечает издание.

"И эти вооруженные силы еще недавно считали "второй армией мира" - "угрозой НАТО"... Сейчас она собирает по сусекам наемников среди людей, готовых по дешевке продавать свои жизни. Теперь понятно, для чего российским властям нужен голодный и бедный народ, готовый за еду умирать на чужих войнах", - добавляет InformatNapalm.

Также читайте: Путин увеличил штатное количество военнослужащих ВС РФ на 137 тыс. человек

В РФ вербуют людей на войну в Украине. Объявление размещено на сайтах вакансий 01

армия РФ (19197) россия (95502)


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Топ комментарии
+33
Кацапы, смотрите на запрплату "ежесуточно".
"Ежемесячно" тут ваши не доживают...
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25.08.2022 16:25
+20
скоро буде як у повій - погодинна
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25.08.2022 16:32
+13
Представляю этот экипаж:

Командир - воспитанный телевизором полубольной ура-патриот из тамбовского леса...
Наводчик - безграмотный уркаган с двумя ходками и кучей долгов...
Механик - бурят с удостоверением мотоциклиста, из связи видевший только бубен шамана...

Три танкиста выпили по триста - экипаж машины боевой
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25.08.2022 16:34
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Правила форума Совет форумчан
Кацапы, смотрите на запрплату "ежесуточно".
"Ежемесячно" тут ваши не доживают...
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25.08.2022 16:25 Ответить
скоро буде як у повій - погодинна
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25.08.2022 16:32 Ответить
Мясо на час.
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25.08.2022 16:39 Ответить
Я теж так прочитав. Сьогодні є єжесутки, завтра нема
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26.08.2022 16:16 Ответить
Сбор мяса по всем задрыщинскам не поможет. ху.ло спасает шкуру хоть как то.
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25.08.2022 16:28 Ответить
узбеки з таджиками можуть подавати скарги за утиснення прав за нац ознакою
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25.08.2022 16:31 Ответить
Представляю этот экипаж:

Командир - воспитанный телевизором полубольной ура-патриот из тамбовского леса...
Наводчик - безграмотный уркаган с двумя ходками и кучей долгов...
Механик - бурят с удостоверением мотоциклиста, из связи видевший только бубен шамана...

Три танкиста выпили по триста - экипаж машины боевой
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25.08.2022 16:34 Ответить
Экипаж:
- Косой
- Храмой
- Бывалый
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25.08.2022 17:00 Ответить
Кандидати в жмури - автор, пеши ісчо! Аплодую!
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25.08.2022 16:40 Ответить
"оплата" білими жигулями...
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25.08.2022 16:40 Ответить
Отхерач собі руку на війні і три ляма
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25.08.2022 16:48 Ответить
300к при призові, а наступна виплата гробові - шлях кацапа до землі.
Дебілів бухнути на аванс знайдеться достатньо.
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25.08.2022 17:00 Ответить
руzzкая власть справедливо держит своё население за дебилов
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25.08.2022 17:04 Ответить
без опьіта
без здоровья
без ума
с судимостью

утилізація біомусора якась
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25.08.2022 17:46 Ответить
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25.08.2022 18:05 Ответить
а заразом- чорні пакети оптом... зі знижкою..
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25.08.2022 19:50 Ответить
А поієтілєнові пакєти в зарплату входять?
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25.08.2022 21:00 Ответить
 
 