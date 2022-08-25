В РФ вербуют людей на войну в Украине. Объявление размещено на сайтах вакансий. СКРИНШОТ
На российских сайтах вакансий появились объявления о рекрутировании на военную службу в вч 28916.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
"Инсайдеры международного разведывательного сообщества InformNapalm из Беларуси заметили, что на российских сайтах вакансий появились объявления о рекрутировании на военную службу в в/ч 28916 (132-я бригада связи", - говорится в сообщении).
Интересно, что хедхантеры из этой в/ч достаточно прямолинейно написали, что вербовка проходит для участия в "спецоперации", то есть войны в Украине.
"Вакансия сразу подчеркивает, что к здоровью кандидатов в жмуры низкие требования, но почему-то не принимают граждан средней Азии. Однако для осужденных дверь открыта", - отмечает издание.
"И эти вооруженные силы еще недавно считали "второй армией мира" - "угрозой НАТО"... Сейчас она собирает по сусекам наемников среди людей, готовых по дешевке продавать свои жизни. Теперь понятно, для чего российским властям нужен голодный и бедный народ, готовый за еду умирать на чужих войнах", - добавляет InformatNapalm.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ежемесячно" тут ваши не доживают...
Командир - воспитанный телевизором полубольной ура-патриот из тамбовского леса...
Наводчик - безграмотный уркаган с двумя ходками и кучей долгов...
Механик - бурят с удостоверением мотоциклиста, из связи видевший только бубен шамана...
Три танкиста выпили по триста - экипаж машины боевой
- Косой
- Храмой
- Бывалый
Дебілів бухнути на аванс знайдеться достатньо.
без здоровья
без ума
с судимостью
утилізація біомусора якась
«Хотите увидеть мир и интересных людей но вам не хватает средств? Не проблема: Министерство обороны России передлагает совершить специальный тур за счет богатой матушки-России! Российская армия предоставляет вам транспорт, одежду и питание Оплата - собственная жизнь или здоровье»