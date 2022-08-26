Российские захватчики снова обстреляли Славянск. Разрушения получил химтехникум, - мэр Лях. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 августа, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по городу Славянск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

"В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются. Сегодня "прилетело" по химтехникуму. В результате попадания здание учебного заведения потерпело значительные разрушения. К счастью, обошлось без жертв. Это еще раз заставляет напомнить об эвакуации. Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас!", - говорится в сообщении.

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