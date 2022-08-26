Поддержка запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага. На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Поддержка военной техникой от стран запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага, линия фронта почти замерла, но для наступления ВСУ необходимо еще. На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Эти деньги можно получить только если отправить ребенка в школу до 15 сентября. Позже – учишся уже безвозмездно, как и во всем мире. Россиянам безразлично, вернутся ли люди в родные города позже, потому что знают, что ничего до зимы не отремонтируют и на новый приток людей рассчитывать не стоит. Однако и из оставшихся не все желают учиться по программе врага. Но 10 тысяч рублей при отсутствии работы играют свою роль. Эти деньги – многофункциональны. Они еще стимулируют население посетить псевдореферендум, военным – выявить родителей, которых можно мобилизировать. А также не следует забывать, что одиннадцатиклассники вскоре достигнут призывного возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты, и Россия была вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях, потому что поддержка войны уменьшается – люди не идут воевать.

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"Видят, что не возвращаются соседи и родственники. В лучшем выпаде, находят их в госпиталях. Как вот в Алчевске, где по городу даже распространяются объявления: из-за обилия раненых местная хирургия принимает в дар костыли и инвалидные коляски", - добавляет Гайдай.

Поддержка от запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян – линия фронта почти замерла. Почти два месяца враг без значительных побед.

"За минувшую ночь противником совершены четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы. В течение 25 августа возле четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары. Атаки враг неоднократно отражены из четырех направлений".