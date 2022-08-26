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Поддержка запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага. На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Поддержка военной техникой от стран запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага, линия фронта почти замерла, но для наступления ВСУ необходимо еще. На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Поддержка запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага. На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы, - Гайдай 01

"Эти деньги можно получить только если отправить ребенка в школу до 15 сентября. Позже – учишся уже безвозмездно, как и во всем мире. Россиянам безразлично, вернутся ли люди в родные города позже, потому что знают, что ничего до зимы не отремонтируют и на новый приток людей рассчитывать не стоит. Однако и из оставшихся не все желают учиться по программе врага. Но 10 тысяч рублей при отсутствии работы играют свою роль. Эти деньги – многофункциональны. Они еще стимулируют население посетить псевдореферендум, военным – выявить родителей, которых можно мобилизировать. А также не следует забывать, что одиннадцатиклассники вскоре достигнут призывного возраста", - говорится в сообщении.

Поддержка запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага. На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы, - Гайдай 02

Отмечается, что проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты, и Россия была вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях, потому что поддержка войны уменьшается – люди не идут воевать.

Смотрите: Вместо современной медицины в оккупированном Северодонецке захватчики поставили "госпитали-палатки", - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Видят, что не возвращаются соседи и родственники. В лучшем выпаде, находят их в госпиталях. Как вот в Алчевске, где по городу даже распространяются объявления: из-за обилия раненых местная хирургия принимает в дар костыли и инвалидные коляски", - добавляет Гайдай.

Поддержка запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага. На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы, - Гайдай 03

Поддержка от запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян – линия фронта почти замерла. Почти два месяца враг без значительных побед.

"За минувшую ночь противником совершены четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы. В течение 25 августа возле четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары. Атаки враг неоднократно отражены из четырех направлений".

оккупация (10137) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+4
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26.08.2022 08:47
+4
Ше один клоун видніється на горизонті - космічний притула
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26.08.2022 09:00
+3
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26.08.2022 08:50
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Правила форума Совет форумчан
він може помовчати? пасть не затикае як кулеба
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26.08.2022 08:44 Ответить
А ви, можете не писати коментарі?
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26.08.2022 08:55 Ответить
До речі,на сьогодні я поважаю цю людину, він навчився подавати інформацію, допомога його як ЗСУ так і цивільним значима
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26.08.2022 09:15 Ответить
цо задужо-то нездрово...
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26.08.2022 09:17 Ответить
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26.08.2022 08:47 Ответить
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26.08.2022 08:50 Ответить
Ше один клоун видніється на горизонті - космічний притула
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26.08.2022 09:00 Ответить
комічний
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26.08.2022 09:16 Ответить
Ну навіщо Ви ганите майбутнього Президента України?

Він збереже скріни Ваших недолугих вірнопідданих камєнтів.

А потім нашле на Вашу немудру голову МВС -- СБУ -- НАЗК -- САП та ішні БЕБи...

... будіт плачЪ і скрєжєт зубовний.
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26.08.2022 09:46 Ответить
Одне кодло.
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26.08.2022 09:06 Ответить
Нехаи дают -- шоб потім іх не дубасили
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26.08.2022 08:55 Ответить
Ця людина в 2017 році отримала від РПЦ орден. (Грамоты от РПЦ само-собой имеет). Гайдай не просто болтун-Арестович, он реально сдал свою область. Если нет, посмотрите на карту. Он не просто глава администрации, а военно-гражданской администрации.
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26.08.2022 09:29 Ответить
Тем временем стали известны реальные потери мавзолейного хмыря в этой войне всего за полгода по подсчётам Госдепа 100 000...хотя если точно .то все 150000...с учётом пропавших без вести типа заживо сгоревших в танках и БТРах ,самолётах вертолетах...и прочих КамАЗах Уралах...
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26.08.2022 09:37 Ответить
А де ж дрони камікадзе, щоб знищувати російську артилерію?
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26.08.2022 10:44 Ответить
Я не спец у дронах , але поясніть мені як дрон із сотнею грамів вибухівки знищить гармату яка витримує вибухи артилерійських снарядів поруч ?
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26.08.2022 11:35 Ответить
Там только заклинить подъемно-поворотный механизм и все..,до тылового ремонта. На это дрон вполне способен
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26.08.2022 12:54 Ответить
Озвуч скільки підйомно-поворотних механізмів таким способом заклинив
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26.08.2022 13:35 Ответить
 
 