Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж

Этой ночью наибольшую активность враг проявлял в громадах Бахмутского и Краматорского районов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Северске ночью были прилеты - повреждены 4 дома, в том числе один получил прямое попадание. Информацию о пострадавших уточняем.

"В Соледарской громаде под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, окрестности Миньковки и Васюковки. Информация о пострадавших пока не поступала", - отмечает он.

Громко прошла ночь в Светлодарской громаде: под огнем Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, без пострадавших.













Также читайте: Рашисты убили 2 и ранили 6 мирных жителей Донетчины за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

"В Краматорском районе россияне попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждено 5 жилых домов", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, в Константиновской громаде от обстрела загорелся пожар за селом - выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

Россияне целенаправленно бьют по гражданским, уничтожают социальную инфраструктуру и выжигают сельскохозяйственные угодья.