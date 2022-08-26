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Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж

Этой ночью наибольшую активность враг проявлял в громадах Бахмутского и Краматорского районов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Северске ночью были прилеты - повреждены 4 дома, в том числе один получил прямое попадание. Информацию о пострадавших уточняем.

"В Соледарской громаде под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, окрестности Миньковки и Васюковки. Информация о пострадавших пока не поступала", - отмечает он.

Громко прошла ночь в Светлодарской громаде: под огнем Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, без пострадавших.

Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА 01
Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА 02
Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА 03
Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА 04
Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА 05
Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА 06

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"В Краматорском районе россияне попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждено 5 жилых домов", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, в Константиновской громаде от обстрела загорелся пожар за селом - выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

Россияне целенаправленно бьют по гражданским, уничтожают социальную инфраструктуру и выжигают сельскохозяйственные угодья.

армия РФ (19210) обстрел (27129) Донецкая область (9642) Кириленко Павел (638)


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Если зеленая шобла не наладит у себя производство снарядов (а первый снаряд современного типа придумали в Италии в 1845 году) будет все очень плохо. И да, я думаю, что шоколадные так же саботировали ВПК.
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26.08.2022 09:49 Ответить
 
 