Враг сосредоточил огневую активность в Бахмутском и Краматорском районах, - Донецкая ОВА. ФОТОрепортаж
Этой ночью наибольшую активность враг проявлял в громадах Бахмутского и Краматорского районов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Северске ночью были прилеты - повреждены 4 дома, в том числе один получил прямое попадание. Информацию о пострадавших уточняем.
"В Соледарской громаде под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, окрестности Миньковки и Васюковки. Информация о пострадавших пока не поступала", - отмечает он.
Громко прошла ночь в Светлодарской громаде: под огнем Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, без пострадавших.
"В Краматорском районе россияне попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждено 5 жилых домов", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, в Константиновской громаде от обстрела загорелся пожар за селом - выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.
Россияне целенаправленно бьют по гражданским, уничтожают социальную инфраструктуру и выжигают сельскохозяйственные угодья.
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